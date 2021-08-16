Уроженка Полтавщины избила киевлянина возле кафе на Оболони: его госпитализировали с разрывом селезенки и почки, - полиция. ФОТО

В кафе на Оболони две компании подрались. Начала женщина - несколько раз ударила одного из парней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, по спецлинии 102 от киевлянки поступило сообщение о том, что возле кафе на Оболонской площади произошла драка.

На месте происшествия правоохранители установили, что в кафе повздорили две компании.

"Драку начала женщина, которая несколько раз ударила кулаком одного из парней по голове и по туловищу. 28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Шел 27-й день без Авакова", - полицейские подрались между собой в Белой Церкви. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники полиции задержали правонарушительницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 39-летняя уроженка Полтавской области.

Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры Киева сообщили фигурантке о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Районный суд столицы избрал злоумышленницы меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Я тебе еще раз говорю, х#й вонючий: ты - верующий!" - в Одессе на Ланжероне состоялся религиозный диспут с купанием и дракой. ВИДЕО