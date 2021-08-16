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Уроженка Полтавщины избила киевлянина возле кафе на Оболони: его госпитализировали с разрывом селезенки и почки, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В кафе на Оболони две компании подрались. Начала женщина - несколько раз ударила одного из парней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, по спецлинии 102 от киевлянки поступило сообщение о том, что возле кафе на Оболонской площади произошла драка.

На месте происшествия правоохранители установили, что в кафе повздорили две компании.

"Драку начала женщина, которая несколько раз ударила кулаком одного из парней по голове и по туловищу. 28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки.

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Сотрудники полиции задержали правонарушительницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 39-летняя уроженка Полтавской области.

Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры Киева сообщили фигурантке о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Районный суд столицы избрал злоумышленницы меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Уроженка Полтавщины избила киевлянина возле кафе на Оболони: его госпитализировали с разрывом селезенки и почки, - полиция 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+51
Оце тітка моцна 😬😳
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16.08.2021 20:34
+40
От кого в Токіо треба було презентувати,замість ватного Горуни))))
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16.08.2021 20:35
+31
Роззлячена баба ,страшнише за бульдозер !!!)))
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16.08.2021 20:40
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Пишаюся нашими жінками.
А ви кажете "талібан,талібан".Хєрнябан.Ukrainian women - круто!
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16.08.2021 23:19 Ответить
транс по ходу...бабы так не смогут чисто физически, даже тренированые..
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17.08.2021 00:08 Ответить
Трансы сорри так стремно не выглядят.) В 39 лет можно и нужно отлично выглядеть и девушкам и трансам). На фото шось алконезрозумiле, може зечка
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17.08.2021 18:02 Ответить
не, у баб такого удара резкого и сильного, до разрыва селезенки приводящего, быть не может...)))
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17.08.2021 18:06 Ответить
...еще одна побочка после вакцины?)
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17.08.2021 00:29 Ответить
Хм, баба так себе, Толи мужик хлюпик, толи слишком бухой.
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17.08.2021 00:31 Ответить
полтавским галушкам -респект...
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17.08.2021 03:50 Ответить
Обычная пьяная драка,тупая баба берет всю вину на себя.Баба спровоцировала драку,парни вломили,наказание должно быть справедливым для всех учасников
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17.08.2021 06:45 Ответить
Обыкновенная "корабельная сосна".
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17.08.2021 07:01 Ответить
Не хотел бы быть на ней женатый, нах-нах!
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17.08.2021 07:28 Ответить
А я женат на полтавчанке. Представляете, насколько я крут? Жителька Полтавщини побила киянина біля кафе на Оболоні: його госпіталізували з розривом селезінки і нирки, - поліція - Цензор.НЕТ 9103 Жителька Полтавщини побила киянина біля кафе на Оболоні: його госпіталізували з розривом селезінки і нирки, - поліція - Цензор.НЕТ 9103 Жителька Полтавщини побила киянина біля кафе на Оболоні: його госпіталізували з розривом селезінки і нирки, - поліція - Цензор.НЕТ 9103
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17.08.2021 08:23 Ответить
В спецназ её. Негоже такими кадрами пренебрегать
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17.08.2021 08:52 Ответить
За грати її. як макаку.
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17.08.2021 10:42 Ответить
На фронт, в женский штрафной ударный батальон
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17.08.2021 12:32 Ответить
за такой букет травм всего лишь домашний арест?
воистину правосудие не по месту слишком гуманное...
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17.08.2021 17:00 Ответить
Так а чём, собственно, новость ?
Что полтавские хабалки круче житомирских ?
Надо провести чемпионат.
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17.08.2021 19:28 Ответить
такие они, бабы с пеной на губах в трусиках..
а не дай Боже мужичонка бы победил - вОни от озабоченных феминисток, которых никто и не трогает, было бы.. иногда лучше проиграть, нехай втішаються..
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17.08.2021 20:32 Ответить
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