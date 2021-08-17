Украинские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Греции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
16 августа в Международном аэропорту "Киев" приземлился спецрейс из Афин, которым вернулись домой украинские пожарные, принимавшие участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греческой Республики.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Глава правоохранительного ведомства Денис Монастырский поблагодарил спасателей за ликвидацию пожаров в Греции и выразил надежду, что приобретенный опыт пригодится на службе государству.
"Приветствую вас, воины-пожарные! Мы здесь, чтобы отметить ваш вклад в защиту не только украинской земли, а теперь еще и борьбу с огнем в Греции. В прошлом году Украина также столкнулась с тяжелой стихией. В этом году такая участь постигла Турцию и Грецию. И это очень приятно, что вы смогли помочь другим странам в этой непростой борьбе. Я убежден, что сила ГСЧС и ваш опыт - лучших представителей этой службы, будут и впредь служить Украине", - сказал он.
"Вся сотня спасателей, которая была собрана из 10 областей Украины, вернулась жива и здорова, оставив по себе добрую память о сохраненных жизнях граждан дружественной Греции. Героические действия наших спасателей по борьбе с огнем получили самые высокие оценки греческих коллег и искреннюю благодарность местных жителей", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.
Также министр сообщил, что МВД Украины планируется создание "Европейского хаба авиационной безопасности", который будет помогать преодолению лесных пожаров в Украине и других странах Европы.
Кроме того, глава МВД пообещал, что команда президента Украины будет делать все возможное для увеличения зарплат спасателей.
"Общаясь с ребятами, я спросил, кто из них уже бывал раньше в Греции или Турции в качестве туриста. К сожалению - практически ни один из них, потому что средняя зарплата спасателей, за которую они каждый день рискуют жизнью всего лишь 12 тыс. гривен.
Команда Президента будет делать все возможное для увеличения зарплат как спасателей и полицейских, так и всех, кто работает на государство, будь то учитель, медик или военный", - добавил Монастырский.
В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что усилиями украинцев украинский лозунг "Слава Украине" стало символом борьбы с огненной стихией.
"Дорогие спасатели, я приветствую вас на Родине! Спасибо за самоотверженный труд, сотни спасенных жизней. Вы в разы повысили имидж украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - подчеркнул он.
Прямо на аэродроме спасателей встретили жены и дети. Уже сегодня украинцы, которые стали героями для греков, будут дома со своими родными.
"С начала работ сводным отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров, глубиной до 60 м, ликвидирован низовой пожар на площади 1,7 га и верховой площадью 350 кв. метров, спасены 2 населенных пункта Спатари и Метохи, в том числе 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец, вблизи г. Каматриадес спасены жилой дом 2 хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового и фигового сада", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС..
Фото: сайт ГСЧС
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Ну вот ...
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Місцевий мер Дімітріс Дукас сказав грецькому телебаченню, що влада розслідує повідомлення про підпал?????
По інший бік столиці, на північний захід, у районі Віліа спалахнула інша пожежа, яка призвела до евакуації ще восьми сіл. Сильний вітер заважав гасити пожежу, а полум'я загрожувало поширитися на сусідню лісисту гору.
З цією пожежею боролися 240 пожежників - у тому числі 143 з Польщі - за підтримки восьми літаків та дев'яти гелікоптерів.
Это НЕ люди планету разогревают, и пожарники и самолеты ее не спасут. Это физика и динамика процессов. Все должны понять ЭТО!!!!
В понедельник, 16 августа, в районе департамента Вар на юге Франции начался крупный лесной пожар. К этому моменту сгорело более 5000 гектаров земли.Об этом пишет издание La Dépêche. Дымом отравились 19 человек, еще три человека получили легкие травмы. Тысячи людей, включая туристов, были эвакуированы с региона пожара. Эвакуация проходила в районах Кавалер-сюр-Мер и Сен-Тропе, особенно вокруг муниципалитетов Гримо
Сильні дощі на півночі Італії спричинили повені, поки на півдні країни тривають лісові пожежі, які не вдається загасити!!!!. Так, у південному Тиролі негода зруйнувала дерева, а невеликі струмки перетворилися на величезні потоки. Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє інформаційне агентство dpa із посиланням на рятувальні служби країни. Рятувальники закликали місцевих жителів залишатися вдома і не наближатися до річок. Як повідомляють південнотирольські метеорологи, упродовж 24 годин у регіоні на квадратний метр випало 86 літрів опадів