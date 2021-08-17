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Выставка раритетов Гетманщины открылась в Софии Киевской. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Торжественное открытие выставочного проекта "Раритеты украинского казацкого государства - Гетманщины ΧVII-XVIII веков к 30-летию Независимости Украины" прошло 16 августа. Один из экспонатов - привезенный из Швеции сокращенный перевод на латинский язык договорных статей "Конституции Пилипа Орлика".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Софии Киевской.

"Выставка призвана осветить отдельные моменты жизни нашего государства на рубеже XVII-XVIII веков - времен славных украинских гетманов Ивана Мазепы (1687-1709) и Пилипа Орлика (1710-1742). Взорам посетителей будут представлены восемь оригинальных памятников казачества, расположенных в стенах Софийского собора - достопримечательности архитектуры и монументального искусства Руси-Украины, возрождением которой занимался гетман Иван Мазепа. Экспонатами выставки станут раритеты, которые хранятся в архивных и музейных учреждениях Королевства Швеции и Украины", - говорится в сообщении.

Так, на выставке представлены гетманская булава из Кабинета раритетов епархиальной библиотеки города Линчепинга и латиноязычный "экземпляр Пактов и Конституции Войска Запорожского..." 1710 года из Государственного архива Швеции в Стокгольме.

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Кроме того, из украинских архивных и музейных собраний на выставке представлены пять универсалов 1687-1702 годов, изданных в Батурине гетманом Иваном Мазепой, из Института рукописей Национальной библиотеки Украины имени И. Вернадского в Киеве, а также "Клейнод гетмана Ивана Мазепы - Знак достоинства председателя украинского государства" из ГП "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький Арсенал" в Киеве.

Выставка будет открыта для посещения с 17 августа до 14 ноября.

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Выставка раритетов Гетманщины открылась в Софии Киевской 02
Выставка раритетов Гетманщины открылась в Софии Киевской 03
Выставка раритетов Гетманщины открылась в Софии Киевской 04

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Автор: Анна Судак
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Круто. Жвль что не могу съездить посмотреть...
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17.08.2021 00:05 Ответить
Конституція Пилипа Орлика, https://uk.m.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%86X.
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17.08.2021 00:18 Ответить
КЛАС!
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17.08.2021 01:02 Ответить
Як шкода що нам не віддадуть Наше…
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17.08.2021 01:05 Ответить
благо еще что она не в шайтанате оказалась
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17.08.2021 05:50 Ответить
Шайтанатом стырено 99,9% артефактов Украины того времени. Как иначе доказать, что "Украины нет и никогда не было", а кацапы - европейский народ. Боюсь, что нам их уже не увидеть.
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17.08.2021 08:16 Ответить
99.999999
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17.08.2021 09:20 Ответить
Всё бы сразу сожгли
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17.08.2021 09:21 Ответить
Серце кров'ю обливається коли бачиш в будь-якому великому історичному музеї личакової паРаші історичні експонати які майже повністю складають наші українські культурні цінності а особливо раритети старші 11 -12 - століть. Так, там поруч зі слов'янськими українськими безцінними фресками і мозаїками, пам'ятниками мистецтва 11 -12-го століття є сусідами різні кацапські допотопні балалайки і смердючі постоли москалів, а з українським золотом скіфів лежать обісцяні личаки угро -фінів які з 18 ст. підступно замаскувались під нібито як великоросів- росіян. А з старовинними бойовими слов'янськими обладунками, кольчугами і мечами дружинника Київської Русі (давня назва України) знаходяться якісь примітивні топорища, рогатини і дубини угро - фінів москалів Залісся - Моксель. Ось що виходить, коли в ті давні часи і пізніше Український народ не захистив і втратив свою Свободу, і Свободу і Суверенітет своєї Батьківщини, він тимчасово втратив ще й свою славетну історію і душу, душу своєї Великої Української нації.-
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17.08.2021 08:47 Ответить
Срань мокшанская, смотри, если глаза не режет. Это раритеты как раз того периода, когд вы начали примеривать на себя нашу историю. Тырить чужое, конечно, была большая нужда. В нахер никому ненужном краю ******-Моксель вся история была описана очень коротко:
40 тысяч лет до н.э. - Жрем жаб, давим жопами головастиков, **** друг друга
30 тысяч лет до н.э. - Жрем жаб, давим жопами головастиков, **** друг друга

20 тысяч лет до н.э. - Жрем жаб, давим жопами головастиков, **** друг друга

10 тысяч лет до н.э. - Жрем жаб, давим жопами головастиков, **** друг друга
1 год н.э. - Жрем жаб, давим жопами головастиков, **** друг друга.
1000 год нэ.э - пришли какие-перцы, вытащили нас из говнища, заставили мыться, говорить на человеческом языке и молиться.
2000 н.э. - мы ******** у добрых мудрых родителей все, до чего могли дотянуться и теперь доказываем, что родители тут мы. Но с нас крепко ржут и нихрена не верят, а мы от злости быкуем и убиваем людей. Хотя мы их и так всегда убивали
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17.08.2021 08:13 Ответить
Одна з найдавніших пам'яток слов'янської частини Київської Русі (давня назва україни) - Галицьке Євангеліє. Для українців це священний текст що має не лише історичне і культурне, але й духовне значення. Під час презентації у соборі Софії Київської було продемонстровано факсиміле Галицького Євангелія, бо сам оригінал неправомірно знаходиться у ворожій нам Москві у Державному історичному музеї. Свого часу московскі загарбники його викрали і злочинно вивезли з окупованої України -УНР, і до цього часу Галицьке Євангеліє так і не повернулося додому на свою Батьківщину. Галицьке Євангеліє - це рукописне Євангеліє 1144 року. Найдавніший з всіх датованих слов'янських рукописів Четвероєвангелія. Рукопис створено в Галицько-Волинському князівстві - Руського Королівства. Тоді коли ще і в помині не було личакової москви, і в той час коли нинішні замасковані під нібито великоросів, тубільні москалі котрі тоді навіть читати зовсім не вміли. І вони тільки шибко і жваво бігали в своїй тубільній зграї, та на ходу оправлялись і всім скопом трахкали один - одного, хто кого згріб того і ...( кто кого сгрёб тот того и ****..) А вже з 18 ст. ця личакова кацапська нечисть і своїми попами розкольниками підступно замаскувались під нібито слов'ян вялікоросів - піндосів.--
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17.08.2021 08:30 Ответить
 
 