Выставка раритетов Гетманщины открылась в Софии Киевской. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Торжественное открытие выставочного проекта "Раритеты украинского казацкого государства - Гетманщины ΧVII-XVIII веков к 30-летию Независимости Украины" прошло 16 августа. Один из экспонатов - привезенный из Швеции сокращенный перевод на латинский язык договорных статей "Конституции Пилипа Орлика".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Софии Киевской.
"Выставка призвана осветить отдельные моменты жизни нашего государства на рубеже XVII-XVIII веков - времен славных украинских гетманов Ивана Мазепы (1687-1709) и Пилипа Орлика (1710-1742). Взорам посетителей будут представлены восемь оригинальных памятников казачества, расположенных в стенах Софийского собора - достопримечательности архитектуры и монументального искусства Руси-Украины, возрождением которой занимался гетман Иван Мазепа. Экспонатами выставки станут раритеты, которые хранятся в архивных и музейных учреждениях Королевства Швеции и Украины", - говорится в сообщении.
Так, на выставке представлены гетманская булава из Кабинета раритетов епархиальной библиотеки города Линчепинга и латиноязычный "экземпляр Пактов и Конституции Войска Запорожского..." 1710 года из Государственного архива Швеции в Стокгольме.
Кроме того, из украинских архивных и музейных собраний на выставке представлены пять универсалов 1687-1702 годов, изданных в Батурине гетманом Иваном Мазепой, из Института рукописей Национальной библиотеки Украины имени И. Вернадского в Киеве, а также "Клейнод гетмана Ивана Мазепы - Знак достоинства председателя украинского государства" из ГП "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький Арсенал" в Киеве.
Выставка будет открыта для посещения с 17 августа до 14 ноября.
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