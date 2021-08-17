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Использовали сильнодействующие медпрепараты, грабили и насиловали: в Киеве "на горячем" задержали двух участников межэтнической ОПГ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве полиция задержала двух участников межэтнической ОПГ после совершения ими очередного разбойного нападения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в состав организованной этнической преступной группировки входили выходцы из другой страны.

""Специализировались" злоумышленники на разбоях - нападали на граждан на территории Киева. При этом использовали сильнодействующие медицинские препараты. Чтобы не привлекать излишнее внимание и оставаться незамеченными, злоумышленники ежесуточно арендовали помещения. Со своими будущими жертвами знакомились в ночных клубах, где во время распития алкогольных напитков добавляли сильнодействующие препараты", - говорится в сообщении.

Использовали сильнодействующие медпрепараты, грабили и насиловали: в Киеве на горячем задержали двух участников межэтнической ОПГ 01

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями столичной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры установили три факта нападения на граждан, а также факт изнасилования.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В Харькове задержали "активистов", которые занимались грабежами и под видом полицейских вымогали средства у наркозависимых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

14 августа двух злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после совершения последними очередного преступления. Во время поверхностного личного досмотра у одного из задержанных найден флакон с медицинским препаратом.

Использовали сильнодействующие медпрепараты, грабили и насиловали: в Киеве на горячем задержали двух участников межэтнической ОПГ 02

Кроме этого, полицейские провели 4 неотложных обыска в транспортных средствах, которыми пользуются фигуранты, а также по адресам их временного проживания. В результате обнаружили и изъяли: портмоне, мобильные телефоны, наручные часы, в том числе и именные часы, банковские карточки, браслеты, серьги, кольца, цепочки, медицинский препарат.

Задержанным членам этнического ОПГ уже сообщено о подозрении по частям 1, 2, 4 статьи 187 (разбой) и части 3 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Вчера, 16 августа, подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к деятельности преступной группы.

Использовали сильнодействующие медпрепараты, грабили и насиловали: в Киеве на горячем задержали двух участников межэтнической ОПГ 03
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+15
називать национальность нельзя? показивать фото преступников нельзя? вывод норм. человека: взяли вынужденно, разоблачать а тем более уничтожать ОПГ не хотят, будут качать бабло.
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17.08.2021 09:59
+15
а нечего тусить с черножопыми в ночных клубах
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17.08.2021 10:06
+13
Вони вибачаться і їх відпустять?
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17.08.2021 09:56
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невже, пуштуни?
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17.08.2021 09:52 Ответить
Вони вибачаться і їх відпустять?
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17.08.2021 09:56 Ответить
Видання Букви, журналіста якого побили тітушки Білецького, встановило керівника-підбурювача тітушок, які били журналіста.
Менти Монастирського типу не знають, хто натравив тітушок на журналіста.

"Встановлено особу ініціатора нападу на фотокореспондента #Букв Олександра Кужельного

#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного."

В розпорядженні видання опинилися фотографії з місця події. У чоловікові у червоних шортах та чорній футболці із принтом "Fighters Brotherhood" Олександр упізнав ініціатора нападу. Його ж голос можна почути на знятому нападниками ролику.

"Він відіграв головну роль в ситуації. З нього все почалося, бо він покликав ззаду. Я повернувся, він підбіг, вже з ним інші. Він більше за інших погрожував і вимагав видалити фотографії", - розповів журналіст.

Хлопець має закриту сторінку в Instagram. В описі профілю позначені сторінка бійцівського клубу Underground Fighters та магазин пов'язаних товарів Fighters Brotherhood, у футболці з якого Віталій був у день нападу.

https://bykvu.com/ua/bukvy/vstanovleno-osobu-iniciatora-napadu-na-fotokorespondenta-bukv-oleksandra-kuzhelnogo/
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17.08.2021 10:01 Ответить
називать национальность нельзя? показивать фото преступников нельзя? вывод норм. человека: взяли вынужденно, разоблачать а тем более уничтожать ОПГ не хотят, будут качать бабло.
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17.08.2021 09:59 Ответить
талибы?
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17.08.2021 10:00 Ответить
Я далеко не расист. Але навіщо ми пускаємо різних бородатих-чорнявих? Дома вони себе ведуть чемно. А тут ми для них об'єкт для наживи
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17.08.2021 10:01 Ответить
А чому ти виправдовуєшся? Ти не тільки не расист, ти боягуз.
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17.08.2021 10:11 Ответить
А в провладній фракції вже всі чорняві збрили бороди.
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17.08.2021 10:24 Ответить
А відрізане попришивали?)
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17.08.2021 11:30 Ответить
без тюбитейка не факт
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17.08.2021 10:08 Ответить
а нечего тусить с черножопыми в ночных клубах
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17.08.2021 10:06 Ответить
без паранджа нет пруфа)
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17.08.2021 10:08 Ответить
Так никто и не тусил, они мужикам подливали клафелин и грабили, а одного изнасиловали. Мужика!!!!
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17.08.2021 12:27 Ответить
ну больше он не мужик
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17.08.2021 12:40 Ответить
чкрнильные дуры
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17.08.2021 10:08 Ответить
https://vechirniy.kyiv.ua/news/55545/
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17.08.2021 12:31 Ответить
Перед ізнасілованієм дєвкі хіхотали та пили піво з мулудами?
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17.08.2021 10:08 Ответить
Так мужика же изнасиловали, при чем здесь девки!
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17.08.2021 12:27 Ответить
Хлопчику, а навіщо ти вдарив дядю цеглиною. - Я більше не буду. - Та більше вже й не треба.
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17.08.2021 10:09 Ответить
Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві "на гарячому" затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ - Цензор.НЕТ 3287 Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві "на гарячому" затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ - Цензор.НЕТ 5203 Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві "на гарячому" затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ - Цензор.НЕТ 4572
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17.08.2021 10:49 Ответить
За КПК портнова за 100 грн випустять під заставу. Зустрічайте знову у нічних клубах. Свідкам- п..ць
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17.08.2021 10:18 Ответить
Те, те, те!
Рочків по півтора їм впаяйте, жалко ж їх, роботи немає, їсти нема чого!
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17.08.2021 10:18 Ответить
Заголовок: "межэтнической ОПГ"
Текст новости: "этнического ОПГ"
Действительно, какая разница?
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17.08.2021 10:25 Ответить
добре, що їх впіймали... та дуже погано, що вони в нас такі появились і хто до цього довів, що таких міжєтнічних ОПГ в нас безліч.
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17.08.2021 10:41 Ответить
Пустые кошельки жертв выкидываются в первую очередь потому что это вещ док , но тут они решили себе оставить. Полиция фуфло показывает. Не хотят вести дела о нападении на журналистов. Сами себе забавы придумывают, что типа заняты
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17.08.2021 10:45 Ответить
чурбани
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17.08.2021 10:50 Ответить
судя по фото, горцы с Кавказа?
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17.08.2021 10:55 Ответить
Азербайджанцы https://vechirniy.kyiv.ua/news/55545/
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17.08.2021 12:34 Ответить
Что это за фраза: « межэтническая группировка»? Это как?
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17.08.2021 10:59 Ответить
походу "берегині" самі не проти пригод на свою сраку з боку дітей гор..(
от тільки на цей раз заплатили за ці пригоди вони самі, а не їм, як зазвичай..
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17.08.2021 11:03 Ответить
от і кажіть після цього що таліби занадто суворі щодо жінок.
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17.08.2021 11:11 Ответить
Ты придурок? Они грабили мужиков и изнасиловали тоже мужика! https://vechirniy.kyiv.ua/news/55545/
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17.08.2021 12:31 Ответить
Какие берегини? Они подпаивали мужиков, подвозили их домой и грабили. А одного изнасиловали. Причем здесь женщины????????
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17.08.2021 12:32 Ответить
Если бы это были корупционеры, то их бы выпустили.
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17.08.2021 12:03 Ответить
Сколько в комментах ненависти к женщинам. Никто даже не собирается почитать об этом происшествии, а ведь на всех других ресурсах написали, что грабили они мужчин, которых пьяными подбирали у клубов. Потом предлагали выпить вместе и подливали клофелин. Затем грабили жертв и их квартиры, а одного из пострадавших изнасиловали. Да, парни из Азербайджана поимели мужика. А здесь все женщин обсерают. Вот это украинские мужчины((
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17.08.2021 12:38 Ответить
надо чтобы для черных обизян в кабаке стоял дежурный осел.
не могут они без этого. привычка детства
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17.08.2021 13:01 Ответить
Жестокое обращение с животными - стаття.
И гринпис запротестует.

Резиновый надувной осел - да.
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17.08.2021 18:22 Ответить
Що означає ОЗУ? Що означає - з іншої країни? Чи не простіше говорити відкритим текстом?
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17.08.2021 22:05 Ответить
орг злоч угр
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18.08.2021 02:41 Ответить
 
 