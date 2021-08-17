Использовали сильнодействующие медпрепараты, грабили и насиловали: в Киеве "на горячем" задержали двух участников межэтнической ОПГ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Киеве полиция задержала двух участников межэтнической ОПГ после совершения ими очередного разбойного нападения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в состав организованной этнической преступной группировки входили выходцы из другой страны.
""Специализировались" злоумышленники на разбоях - нападали на граждан на территории Киева. При этом использовали сильнодействующие медицинские препараты. Чтобы не привлекать излишнее внимание и оставаться незамеченными, злоумышленники ежесуточно арендовали помещения. Со своими будущими жертвами знакомились в ночных клубах, где во время распития алкогольных напитков добавляли сильнодействующие препараты", - говорится в сообщении.
Оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями столичной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры установили три факта нападения на граждан, а также факт изнасилования.
14 августа двух злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после совершения последними очередного преступления. Во время поверхностного личного досмотра у одного из задержанных найден флакон с медицинским препаратом.
Кроме этого, полицейские провели 4 неотложных обыска в транспортных средствах, которыми пользуются фигуранты, а также по адресам их временного проживания. В результате обнаружили и изъяли: портмоне, мобильные телефоны, наручные часы, в том числе и именные часы, банковские карточки, браслеты, серьги, кольца, цепочки, медицинский препарат.
Задержанным членам этнического ОПГ уже сообщено о подозрении по частям 1, 2, 4 статьи 187 (разбой) и части 3 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Вчера, 16 августа, подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к деятельности преступной группы.
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Менти Монастирського типу не знають, хто натравив тітушок на журналіста.
"Встановлено особу ініціатора нападу на фотокореспондента #Букв Олександра Кужельного
#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного."
В розпорядженні видання опинилися фотографії з місця події. У чоловікові у червоних шортах та чорній футболці із принтом "Fighters Brotherhood" Олександр упізнав ініціатора нападу. Його ж голос можна почути на знятому нападниками ролику.
"Він відіграв головну роль в ситуації. З нього все почалося, бо він покликав ззаду. Я повернувся, він підбіг, вже з ним інші. Він більше за інших погрожував і вимагав видалити фотографії", - розповів журналіст.
Хлопець має закриту сторінку в Instagram. В описі профілю позначені сторінка бійцівського клубу Underground Fighters та магазин пов'язаних товарів Fighters Brotherhood, у футболці з якого Віталій був у день нападу.
https://bykvu.com/ua/bukvy/vstanovleno-osobu-iniciatora-napadu-na-fotokorespondenta-bukv-oleksandra-kuzhelnogo/
Рочків по півтора їм впаяйте, жалко ж їх, роботи немає, їсти нема чого!
Текст новости: "этнического ОПГ"
Действительно, какая разница?
от тільки на цей раз заплатили за ці пригоди вони самі, а не їм, як зазвичай..
не могут они без этого. привычка детства
И гринпис запротестует.
Резиновый надувной осел - да.