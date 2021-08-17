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Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Военно-транспортный самолет военно-воздушных сил США Boeing C-17 Globemaster III в ночь на 15 августа успешно эвакуировал из Афганистана около 640 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом, ссылаясь на данные представителей американского оборонного ведомства, сообщило издание Defense One и опубликовало снимок, сделанный в салоне самолета.

По данным собеседников журналистов, изначально команда не планировала брать на борт такое большое количество людей, но они забрались в самолет через полуоткрытую рампу. Экипаж принял решение не высаживать беженцев и лететь. Собеседники Defense One говорят, что все беженцы, которые были на борту C-17 – афганцы.

Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек 01
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Топ комментарии
+20
судя по фотке большинство эвакуированных мужики . а что взять в руки оружие и защищать свой дом не ? Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 1064
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17.08.2021 10:38
+17
Фигассе. Амеры молодцы, конечно.
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17.08.2021 10:36
+16
Золотой фонд. Принимай, Америка! Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 6839
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17.08.2021 10:36
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Фигассе. Амеры молодцы, конечно.
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17.08.2021 10:36 Ответить
Яка могутня країна Америка. По 640 людей за раз евакуює. Молодці. Америка, тих хто їм довірився не кидає. Не те що рашка.
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17.08.2021 10:49 Ответить
дада а с милионами что делать? ты клоун чтоли? америка 20 лет парила мозг лоюдям с тупым правительством вроде украинского
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17.08.2021 12:40 Ответить
"мрию" б туды... це вам не си-17....))) Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 4483
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18.08.2021 02:48 Ответить
Золотой фонд. Принимай, Америка! Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 6839
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17.08.2021 10:36 Ответить
Да ладно тебе, ясно же что он не будет лететь в Америку, а высадят всех в Кувейте и гуляйте.
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17.08.2021 10:42 Ответить
Багаті ісламські країни біженців єдиновірців не приймають. Це у Європі солодкі псевдоліберальні лошки з усьго світу будь яким приматам дають прихисток і то не усюди.
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17.08.2021 11:07 Ответить
Без визы в Америку они вряд ли попадут.
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17.08.2021 10:48 Ответить
Это мы - вряд ли. Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 9673
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17.08.2021 10:54 Ответить
Уже прошла инфа, что американцы беженцев вроде в Катар вывезли.
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17.08.2021 22:11 Ответить
Даже есть несколько женщин и детей.
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17.08.2021 10:37 Ответить
судя по фотке большинство эвакуированных мужики . а что взять в руки оружие и защищать свой дом не ? Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 1064
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17.08.2021 10:38 Ответить
Женщин талибы стрелять не будут, а мужья потихоньку перетянут их на запад, воссоединение семей.
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17.08.2021 10:40 Ответить
я как бы не о том

один самолет забрал 640 человек . из которых судя по фото 450-500 мужчины . отнимаем кривых - косых . получаем человек 300 военнообязанных . почти батальон . в афганских реалиях где города берут отряды по 100-200 бармалеев это сила . но нет сидят на полу самолета . мечтают как заживут в Америке на пособии
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17.08.2021 10:44 Ответить
А ты свою родину много защищал?
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17.08.2021 11:06 Ответить
а я мил человек в военкомат пошел еще в марте 2014-го . во время Крымских событий . оставил ВУС и номер телефона . повестки не дождался . очевидно Родине 45-ти летние штурманские электрики не понадобились

так что высер твой дорогой товарисч пацифист мимо Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 8496
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17.08.2021 11:11 Ответить
Ты сказочный...😆😆😆 Перетянут и натянут
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17.08.2021 10:45 Ответить
Точно такая же картина с "беженцами" из Африки и ближнего Востока: плывут на лодках в основном мужчины трудоспособного возраста, многие имеют смартфоны не ниже iPhone, дорогие часы, приличная обувь.
Что-то не так с "беженцами"... Особенно, когда узнаем, что автобусы и лодки для них заказаны фирмами близкими к Газпрому.
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17.08.2021 10:51 Ответить
а что взять в руки оружие и защищать свой дом не?
Это как в феврале 17-го 14-го мне (и сотне таких же) в Донецке получить хотя бы раздолбаного калаша.
Кста, лично не присутствовал, но было на ютубе. Моя донецкая милиция на прокат "Оплоту" дубинки давала.
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17.08.2021 11:14 Ответить
хотя у меня есть вопросы к вам жителям Донецка . потому как я сам в похожей ситуации был . в 14-ом не только ДНР делали а и например ПНР хотели . но мы у себя в Полтаве такое не позволили

но должен признать что вы были в значительно худших условиях . у вас не было доступа к оружию . в Афгане оно по обочинам дорог валяется
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17.08.2021 11:21 Ответить
А никто с себя вину и не снимает. "Я не мог, у меня дом и работа" И где сейчас тот дом и та работа?
Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 7840 Гинеколог говорит - Там её тоже нет. И в Казахстане - нет.
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17.08.2021 14:51 Ответить
Як каже афганська народна мудрість ( а ще з давних часів відомо те, Що "який ж афганець не любить сала?")....Скільки афганця не корми, він все рівно хоче в ТАЛІБАН...це такий генетичний код нації (як кажуть наші класики - Ніцой і Фаріон). Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 2950 Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 2950 Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 2950
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17.08.2021 13:26 Ответить
если регулярная 300-тысячная армия, оснащенная по последнему слову техники, в которую влили миллиарды долларов, не хочет воевать и побросала оружие и технику, то с какого куя ты кого то упрекаешь, основываясь лишь на их половой принадлежности?
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17.08.2021 12:41 Ответить
а с того куя что эта армия из таких мудаков и состояла . уверен что половина сидящих на полу еще вчера носила военную форму . жалко тебе этих сцыкунов ? возьми себе домой парочку на проживание
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17.08.2021 12:46 Ответить
спокойно говори, не хами, ты не в кацапии... я тебе привел аргументацию, а ты либо аргументирую либо за поребрик шуруй. В воюющей восьмой год Украине сколько мужиков оружие в руки взяло?
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17.08.2021 12:51 Ответить
великолепно . хам призывает оппонента не хамить . так понимаю это только тебе можно

за поребрик сам пи.. дуй мудило одноразовое
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17.08.2021 12:55 Ответить
ты типичный московит)))
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17.08.2021 12:56 Ответить
***** завали . типичный мудозвон
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17.08.2021 12:57 Ответить
оружие в руки берут пуштуны, остальные пацифисты
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17.08.2021 13:01 Ответить
таджики Дустума пацифисты ?
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17.08.2021 13:03 Ответить
пардон . узбеки Дустума Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 3905
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17.08.2021 13:06 Ответить
Їм пощастило втекти з середньовіччя 🤔
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17.08.2021 10:38 Ответить
якщо їх евакуювали до США, то ці люди мають подякувати ще й талібам
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17.08.2021 10:39 Ответить
Грин карта по Афгански... Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 1450
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17.08.2021 10:40 Ответить
Хрен там а не грин карта. В Катар эта грин карта.
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17.08.2021 22:11 Ответить
честно говоря меня начинают раздражать новости и вопли из зоопарка кретинов мусульманского Талибан дебил... достало прочитал бы с удовольствием что афган трусонуло на 9 баллов и сразу минус 50 тысяч и упал камушек 150 на 300 метров и Афган покрыло зимой на год.. минус еще 2 млн..... напала саранча оспа ковид... и прочие прелести так сказать ЗЕМЛЯ ОБЯЗАНА ОЧИСТКУ делать сама... от мусора и хлама.. подумайте сами с Богом на устах эти обезьяны творят ГЕНОЦИД... ФАШИЗМ ОТЖДЫХАЕТ..кстати самый крупный ГЕНОЦИД плюс минус около140 млн. людей (так говорят исследователи) за присест убито было на протяжении 80 лет..... это полное уничтожение индейцев Южной и Северной Америк парадокс и насмешка.... потомки тех кто совершил самое массовое убийство людей сегодня глаголют-- о демократии и ценностях....
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17.08.2021 10:41 Ответить
Понятное дело, каждый считает себя лучше других. Ты тоже, кстати не задерживайся на земле долго.
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17.08.2021 10:44 Ответить
как правило границы всех больших современных стран образовались в результате поглощения и истребления менее удачливых народов. рашка, кстати, тоже не исключение.
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17.08.2021 10:48 Ответить
Какой же ты дебил…Для таких как ты это только заголовки новостей,ты даже примерно не можешь понять,что испытывают эти люди,одним словом ты говно а не человек.
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17.08.2021 11:03 Ответить
Гаспярян а чего ты не в Ереване так таких УНИТАЗОВ И ГОРШКОВ ДЛЯ ГОВНА ВАЛОМ ВАЛИ НАФИГ СВОЙ АРМЕНИЯ И не звезди тут.. убогий...
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17.08.2021 12:02 Ответить
Сергей Гагикович Нигоян тоже армянином был, хотя больше украинец чем некоторые, так что ксенофобию ты тут зря разводишь
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17.08.2021 12:43 Ответить
Таки я был прав,говняный ты человек
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17.08.2021 13:18 Ответить
140 млн. індіанців ?? Сумнівно, що саме стільки. Навіть за 80 років.
Їх там просто стільки не було.
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17.08.2021 11:32 Ответить
Воно просто іпануте і не розуміє що значить 140 млн людей. Населення землі в 17 столітті складало бл 600 млн людей.
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17.08.2021 11:41 Ответить
а Америку открыли если не ошибаюсь в 13 веке 1452 году... кто дебил не ясно 600 млн. а кто это считал и как а про Американский континент вообще молчу... страна Инков насчитывала населением примерно 50 млн. они поработили иные племена империя их была одно время практически вся Центральная Америка и Южная Америка... нам засекретили КАТАСТРОФУ 1538 ГОДА В ЕВРОПЕ. как подозревают или землетрясение магнитудой 11-12 баллов или упал камушек метеорит..и на 300 лет упадок и малый ледниковый период лед на Днепре спадал только к середине июня... лето было полтора 2 месяц голод длился по 3-4 года.. и эти события начисто вытерты и убраны из архивов.. цензура поработал шикарно как в Европе так и Московии и так далее... а вы пишите галимый бред поро то что якобы точно известно НА СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ НИКТО НЕ МОЖЕТ ТОЧНО НАЗВАТЬ ЦИФРУ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ.. переписи нема уже 43 года... с переписи 1978- 1979 года в УССР -перепись 2001 года в Украине уже была не полной усредненной и не дала все ответы на все вопросы....боятся узнать страшную правду.. как по количеству так и по социальному срезу образованию национальности этнической группировке и социальному статусу и возрастных категория и по половой принадлежности..а вы пишите галимый бред про прошлой я повторяю 140 млн. индейцев эту цифру озвучили ученные истории археологи и так далее знающие тему лучше нас с вами...
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17.08.2021 12:06 Ответить
В Україні є реєстрація за місце проживання. Чули ?? 41,2 млн. осіб
Держ. служба статистики обраховує прибуло, вибуло, померли, народилися.
Тому цифра є.
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17.08.2021 17:29 Ответить
индейцев уничтожили евро-болезни, "геноцида" практически небыло... Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 398
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17.08.2021 13:09 Ответить
канечно кто же за индейцев то впишется??!!! не евреи же часом со своим возможно...надутым Холокостом... вот так все время в мире и идет ИСТОРИЮ пишут и переписывают каждые 25 лет по выгоде тем кому правду надо скрыть подчистить подправить ударения и акценты в нужном для НИХ месте поставить..... как впрочем великая мистификация с редактированием и ошибками перевода в Библии до сих пор явно видно- что многие главы в Библии скомпанованы с разных источником и явно их соединение в один текст не лезет ни какие ворота...
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17.08.2021 13:54 Ответить
Про загиблих 6 млн. євреїв це те саме, що 140 загиблих млн аборигенів майбутньої Америки.
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17.08.2021 17:30 Ответить
Нада было натянуть сетку и зделать второй этаж.Эх авганцы,не додумались.🤠
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17.08.2021 10:42 Ответить
640чел * 70кг(в среднем) ~ 45тонн. В 2 слоя - 90тонн. Максимальная нагрузка - 77,5т. Самолет может не взлететь.
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17.08.2021 10:49 Ответить
..специалист-авиатор?Знаете..что такое максимальный взлётный вес? Знаете..что с ним можно делать? Можно взять меньше топлива... и в данной ситуации превысить максимальную загрузку... И взлететь без всяких проблем. Много чего можно ..в данной ситуации!!!))))
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17.08.2021 10:56 Ответить
один наш борт звідти вилетів з 80 людьми, інший злетіти не може - ЗПС забита біженцями
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17.08.2021 11:12 Ответить
Ну, как-то так они в Европы и пробираются. По стопицот чучмеков в контейнере. Тут американцы ничего нового не открыли. Разве что авиацию применили.
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17.08.2021 10:42 Ответить
Заметьте, одни мужики! А жён своих талибам на подстилку оставили? Красавцы👍
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17.08.2021 10:43 Ответить
Устали от войны, а у нас не так?
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17.08.2021 10:55 Ответить
Як оселедців у бочці. Ох і підмерзнуть вони на висоті.
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17.08.2021 10:43 Ответить
20 років це рекорд? Та вони у В'єтнамі менше були...
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17.08.2021 10:47 Ответить
Читай уважніше. По швидкому дьору із країни. За те зекономили 16 млрд баксів. Адже вони розраховували, що армія буде триматися ще 4 роки. І кожен рік будуть викидати на утримання афганського дєрьма 4 млрд вічнозелених.
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17.08.2021 10:53 Ответить
Американские налогоплательщики рады и уже выехали в аэропорт встречать прибывших с цветами и оркестром
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17.08.2021 10:44 Ответить
Пусть не спешат. Американцы не дураки. Катару беженцев подбросили.
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17.08.2021 22:13 Ответить
Да уж!!!! Что сказать? Америка - это круто!!!!!
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17.08.2021 10:46 Ответить
Там дети и среди них очередной киянуривз или Стив джобс
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17.08.2021 10:48 Ответить
а по факту выйдет, как обычно, какой-нить мустафа найем
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17.08.2021 10:50 Ответить
Будемо надіятися на господа бога та українських патріотів.
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17.08.2021 10:55 Ответить
Вах, вах, вах... А ты уже сдался путлеру, или ишо нет?
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17.08.2021 10:56 Ответить
Що ж цей мільйон афганців не воював з 60 тис. талібів? Там Калаш є фактично у кожного афганця, а у талібів по суті немає важкого озброєння!
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17.08.2021 10:56 Ответить
Это кстати элементарно, если у нас 73% устали от войны, то в Афганистане у 98% населения в голове полный талибан. Как только США ушли, все вернулось в нормальное состояние, никто не воевал и не собирался.
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17.08.2021 11:06 Ответить
+300%. Я бы сказал у 99.999% населения. Ну скажите, вот зачем мне условному "афганцу" стрелять в таких же пацанов которые за АРМІЮ, МОВУ і ВІРУ? (Ну только немножечко на свой лад).
А в принципе, тут нужно признать, что "Восток - дело тонкое, Петруха")))).
Вот например, где-нибудь в исламской стране едет автобус....мужики сидят, а бабы стоят в проходе, да еще с детьми на руках. Возмутительно? Да, но с точки зрения европейца.
И если ты попробуешь вежливо сделать замечание, то тебе тоже вежливо ответят так...- Ну, а что ты за мужик, если твоя жена должна ходить на работу? А?.
Так, что туда со своим уставом лучше не лезть, ХАРАМ! Как-то так. Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 641 Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 641 Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 641
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17.08.2021 13:40 Ответить
Бедные люди…Желаю им всем благополучия на новом месте.
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17.08.2021 10:59 Ответить
кто купив билетов пачка тот не будет секир бошка Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 9487
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17.08.2021 11:02 Ответить
Бабушка Меркель, принимай пополнение, - они вас, дураков, научат шариату=)
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17.08.2021 11:16 Ответить
Врятували від головорізів стільки людей. Браво!
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17.08.2021 11:34 Ответить
Нахрена они их вывозят? Из Украины в США или Европу на работу устроиться - почти нереально. Мало им своих бездельников на пособии ?
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17.08.2021 11:44 Ответить
ну вы гоните, люди боятся,. девок маленьких не видели? а мужики молодые почти все - работа найдется... Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 4672
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17.08.2021 13:04 Ответить
От счастьице привалило американцам - 640 дикарей за раз!
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17.08.2021 14:10 Ответить
 
 