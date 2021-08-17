Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Военно-транспортный самолет военно-воздушных сил США Boeing C-17 Globemaster III в ночь на 15 августа успешно эвакуировал из Афганистана около 640 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом, ссылаясь на данные представителей американского оборонного ведомства, сообщило издание Defense One и опубликовало снимок, сделанный в салоне самолета.
По данным собеседников журналистов, изначально команда не планировала брать на борт такое большое количество людей, но они забрались в самолет через полуоткрытую рампу. Экипаж принял решение не высаживать беженцев и лететь. Собеседники Defense One говорят, что все беженцы, которые были на борту C-17 – афганцы.
Топ комментарии
+20 violator
показать весь комментарий17.08.2021 10:38
+17 Alexey Poltorak
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+16 belge
показать весь комментарий17.08.2021 10:36
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один самолет забрал 640 человек . из которых судя по фото 450-500 мужчины . отнимаем кривых - косых . получаем человек 300 военнообязанных . почти батальон . в афганских реалиях где города берут отряды по 100-200 бармалеев это сила . но нет сидят на полу самолета . мечтают как заживут в Америке на пособии
так что высер твой дорогой товарисч пацифист мимо
Что-то не так с "беженцами"... Особенно, когда узнаем, что автобусы и лодки для них заказаны фирмами близкими к Газпрому.
Это как в феврале
17-го14-го мне (и сотне таких же) в Донецке получить хотя бы раздолбаного калаша.
Кста, лично не присутствовал, но было на ютубе. Моя донецкая милиция на прокат "Оплоту" дубинки давала.
но должен признать что вы были в значительно худших условиях . у вас не было доступа к оружию . в Афгане оно по обочинам дорог валяется
Гинеколог говорит - Там её тоже нет. И в Казахстане - нет.
за поребрик сам пи.. дуй мудило одноразовое
Їх там просто стільки не було.
Держ. служба статистики обраховує прибуло, вибуло, померли, народилися.
Тому цифра є.
А в принципе, тут нужно признать, что "Восток - дело тонкое, Петруха")))).
Вот например, где-нибудь в исламской стране едет автобус....мужики сидят, а бабы стоят в проходе, да еще с детьми на руках. Возмутительно? Да, но с точки зрения европейца.
И если ты попробуешь вежливо сделать замечание, то тебе тоже вежливо ответят так...- Ну, а что ты за мужик, если твоя жена должна ходить на работу? А?.
Так, что туда со своим уставом лучше не лезть, ХАРАМ! Как-то так.