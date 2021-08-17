Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек. ФОТО

Военно-транспортный самолет военно-воздушных сил США Boeing C-17 Globemaster III в ночь на 15 августа успешно эвакуировал из Афганистана около 640 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом, ссылаясь на данные представителей американского оборонного ведомства, сообщило издание Defense One и опубликовало снимок, сделанный в салоне самолета.

По данным собеседников журналистов, изначально команда не планировала брать на борт такое большое количество людей, но они забрались в самолет через полуоткрытую рампу. Экипаж принял решение не высаживать беженцев и лететь. Собеседники Defense One говорят, что все беженцы, которые были на борту C-17 – афганцы.



