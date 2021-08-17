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иудеи (30) СБУ (18690) Умань (350) военные учения (3282) Черкасщина (952) иудаизм (9)

В преддверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: "штурмовали" отель, в котором забаррикадировались "террористы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Служба безопасности Украины в Черкасской области провела плановые тренировки в рамках подготовки к ежегодному празднованию Рош ха-Шана – праздника Нового года для исповедующих иудаизм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По легенде тренировок, "террористы" заминировали 9-этажный отель на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани и забаррикадировались в одном из его номеров.

"Злоумышленники" хотели дискредитировать имидж Украины на международной арене. Ведь ежегодно в Черкасскую область приезжают паломники из более чем 25 стран.

"Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Спецназовцы СБУ провели штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу". В учениях приняли участие подразделения СБУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Перед участниками стояла задача отработать алгоритм взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для эффективного реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера во время массовых мероприятий. В СБУ подчеркивают, что данная задача была успешно достигнута.

Читайте также: Около 5 тыс. хасидских паломников уже прибыли в Умань

Как сообщалось, несколько тысяч хасидских паломников уже прибыли в Умань для празднования Рош ха-Шана, которое в этом году будет проходить с 6 до 8 сентября. Они едут в Украину заблаговременно, поскольку в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер попасть на празднование смогли не все желающие.

В преддверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: штурмовали отель, в котором забаррикадировались террористы 01
В преддверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: штурмовали отель, в котором забаррикадировались террористы 02
В преддверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: штурмовали отель, в котором забаррикадировались террористы 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
лучше проведите учения по уборке города . а то эти террористы за неделю город превращают в свалку В предверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: "штурмовали" отель, в котором забаррикадировались "террористы" - Цензор.НЕТ 8718
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17.08.2021 11:00
+4
Єдиновірці для Зє- це святе.
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17.08.2021 11:01
+3
отель шарлезон 7 звезд)
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17.08.2021 11:04
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Та ще нібито афганських біженців не багато пролетіло.
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17.08.2021 11:00 Ответить
лучше проведите учения по уборке города . а то эти террористы за неделю город превращают в свалку В предверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: "штурмовали" отель, в котором забаррикадировались "террористы" - Цензор.НЕТ 8718
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17.08.2021 11:00 Ответить
Єдиновірці для Зє- це святе.
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17.08.2021 11:01 Ответить
Но все равно как у ЗЕ, через ОПУ. Готовится к встрече гостей из страны, которая не одно десятилетие успешно воюет с исламскими джихадистами антитеррористическими учениями? Я надеюсь что Израиль дипломатично промолчит.
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17.08.2021 11:12 Ответить
охраняем пархатых
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17.08.2021 12:25 Ответить
отель шарлезон 7 звезд)
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17.08.2021 11:04 Ответить
мають досвід, натренований на будинку профспілок у 14
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17.08.2021 11:05 Ответить
задовбали! ваші вченя, де основними жертвами є бідні та нещасні лише спосіб підлизнути!розумію що Зеля і оточення готують себе подати правильно кому тре(ігор валєрьєвіч, как вам нравітсо) .берімо приклад з польщі. в нас в 1000раз імовірніше теракт старонніка руцкага міра чи засланого козачка з числа місцевих а-ля християн,чи фаната зради(як в свій час під радою) ніж атака ісламістів будистів та іже з ними! нікому нахєр рядові юдеї не потрібні, так є притензії, так є питання матеріального характеру(особливо в умані), історичного і тд.
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17.08.2021 11:06 Ответить
В предверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани..

В предверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: "штурмовали" отель, в котором забаррикадировались "террористы" - Цензор.НЕТ 9948 Не дадим в обиду наше всё!
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17.08.2021 11:08 Ответить
В Україні є терористичні організації?
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17.08.2021 11:18 Ответить
ДЬІНЬІРЬІ-ЛЬІНЬІРЬІ
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17.08.2021 11:26 Ответить
Это понты для пейсатых приезжих. Так-то они при деле: у них до конца года расписано в какой день и в каком месте они следующий тайник с оружием найдут.
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17.08.2021 11:27 Ответить
а клоун сыграет шо-нибудь на пианине в день открытия праздника? Таки да, хочется увидеть величайшего лидера современности за любимым делом...
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17.08.2021 11:29 Ответить
Клован зіграє членом по роялю, паРашенка підвезе полуничок, вирощених власноруч МарЫною Свиноризькою.
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17.08.2021 11:46 Ответить
В країні повно сепаров, які навіть відкрито виступають проти української держави по ТБ, а вони порожняки в Умані ганяють
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17.08.2021 11:35 Ответить
Баканята порожняк не гонять )))
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17.08.2021 11:39 Ответить
был у меня знакомый, который в молодости служил рядовым ментом в Черкассах и их послали на усиление в Умань во время Рош ха Шана..
он видел своими собственными глазами, как человек пять-шесть пьяных хасидов устроили жарку шашлыка на балконе многоэтажного дома.. что-то пошло не так, вобщем балкон начал гореть.. Наши пожарники оперативно приехали и полезли по лестнице на верх, что бы начать тушить.. И что вы думаете?.. эти пьяные хасиды начали отбиваться от пожарников и какой-то палкой отталкивать от балкона пожарную лестницу.. и это все на фоне горящего балкона..
это был какой-то долбанный хасидский цирк!..
короче, балкон потушили, хасидов отдубасили, представитель израильской полиции в Умани, сказал "что претензий не имеет"..
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17.08.2021 12:06 Ответить
В Израиле : В Израиле призвали Зеленского запретить из-за COVID-19 паломничество хасидов в Умань. В Украине: Большинство жителей категорически против - мэр Умани о паломничестве хасидов/ Жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества: "Куда ты идешь, бл#дь!" 28.08.20 11:07 / Но Зеленский игнорирует призывы обеих родин.
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17.08.2021 12:08 Ответить
В самом Израиле хасидов евреи ненавидят люто, они даже по одной улице не ходят, зато у нас эта нечисть в пАчете!!!! Не с теми немцы боролись!!!!!
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17.08.2021 13:27 Ответить
 
 