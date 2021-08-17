В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Киев отправили баржу с арбузами из Херсона. Ожидается, что в столице полакомиться большими южными ягодами можно будет уже накануне Дня Независимости.
Об этом сообщили в компании "Нибулон", которая занимается поставкой арбузов, передает Цензор.НЕТ.
Известно, на борту судна компании 350 тонн херсонских арбузов. Сначала "полосатый рейс" прибудет в Переяслав. Там баржу ожидают уже 20 августа. После этого ягоды перегрузят на другой транспорт и доставят в Киев. Продавать херсонские арбузы будут в супермаркетах "Сильпо".
Известно, что баржа отправилась из Херсона 14 августа. Арбузы погрузили в Голой Пристани. Баржу отправляют по Днепру уже пятый год подряд.
Выращивали арбузы в селе Чулаковка Скадовского района.
Ожидается, что после прибытия баржи в Киев цены на арбузы снизят. Как сообщает ТСН, из-за холодной весны собрали на 20% меньше арбузов, чем в прошлом году.
Пожалуйста, подождите...
В ботанике под фруктами понимаются плоды растений, а ягоды относятся к фруктам. Арбуз - это ягодовидный плод, и он подразделяется на тыквину, при этом он еще и фрукт. Ботаники называют плод ягодой, если у него сочная мякоть, много семян и тонкая кожура, арбуз не подходит под это описание, и не может быть ягодой.
але, у огірка "сочная мякоть, много семян и тонкая кожура" і він овоч...ну, і ягода
.
2017 рік:
"После пропиаренной баржи с арбузами спорили с друзьями, как теперь величать Гройсмана - Баржман или Арбузман.. Пришли к единому мнению, что - Барыжман."
Сьогодні всьо Ок, позасовували язики і мовчать.
Г+Г навіть моніторить хід баржі, переживає, щоб благополучно дійшла.
Чим весь цей непотріб кращий за афганських чинуш та військових, яких купляли за 150 баксів?
Потрібні конкретні цифри.
І за що було стібатись? Що не так із доправкою тяжких вантажів по воді?
Тим більше кавунів, які так менше б'ються.
Вже чоловік ввійшов в історію.
и СМИ имеют работу для освещения....
300 тонн арбузов будут в городах украины без заморочок
Там загрузить тут разгрузить /дня по три плюс дорога /
Заморочки с баржи