В результате ДТП в Черкассах погибла молодая девушка, еще семь человек травмированы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Черкассах произошло ДТП, в результате которого погибла девушка, еще семь человек получили травмы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета в Facebook.
"В 5:35 сегодня в диспетчерскую экстренки поступил вызов, что в Черкассах возле пляжа ''Пушкинский'' автомобиль Opel Vivaro врезался в дерево. Стало известно, что в автомобиле много травмированных, поэтому к месту происшествия выехали пять бригад скорой.
На месте происшествия медики оказывали помощь семи пострадавшим и доставили шестерых в Третью черкасскую городскую больницу. В крайне тяжелом состоянии находилась 19-летняя девушка, у которой диагностировали политравму, травматический шок и закрытые переломы.
У 28-летней женщины медики обнаружили закрытую черепно-мозговую-травму, закрытую травму живота и грудной клетки. У 37-летнего мужчины - множественном поверхностные травмы головы и закрытая черепно-мозговая травма; у 19-летнего парня - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб колена; у 19-летней девушки - ссадины лица и головы; у мужчины 30 лет - травматическая экстракция зубов и рваная рана губы", - говорится в сообщении.
Также медики на месте оказывали помощь 37-летнему мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рассеченной раной брови.
Девушка 17-18 лет погибла во время аварии.
Фото: Облцентр экстренной медпомощи
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но если б Цензор не написал об этом то я б и невспомнил
Сочувствую родным и близким погибшей девушки, а также быстрого выздоровления без последствий пострадавшим. Не до шуток! Но не пойму, какой комик писал оглавление этой статьи, "молодая девушка", вы что издеваетесь над жертвой ДТП? Покажите мне хоть одну старую девушку, к сожалению бывают старые девы, но это не одно и тоже!!!