В результате ДТП в Черкассах погибла молодая девушка, еще семь человек травмированы. ФОТОрепортаж

В Черкассах произошло ДТП, в результате которого погибла девушка, еще семь человек получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета в Facebook.

"В 5:35 сегодня в диспетчерскую экстренки поступил вызов, что в Черкассах возле пляжа ''Пушкинский'' автомобиль Opel Vivaro врезался в дерево. Стало известно, что в автомобиле много травмированных, поэтому к месту происшествия выехали пять бригад скорой.

На месте происшествия медики оказывали помощь семи пострадавшим и доставили шестерых в Третью черкасскую городскую больницу. В крайне тяжелом состоянии находилась 19-летняя девушка, у которой диагностировали политравму, травматический шок и закрытые переломы.

У 28-летней женщины медики обнаружили закрытую черепно-мозговую-травму, закрытую травму живота и грудной клетки. У 37-летнего мужчины - множественном поверхностные травмы головы и закрытая черепно-мозговая травма; у 19-летнего парня - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб колена; у 19-летней девушки - ссадины лица и головы; у мужчины 30 лет - травматическая экстракция зубов и рваная рана губы", - говорится в сообщении.

Также медики на месте оказывали помощь 37-летнему мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рассеченной раной брови.

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Девушка 17-18 лет погибла во время аварии.



Фото: Облцентр экстренной медпомощи