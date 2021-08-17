Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Составляющие нового разведывательно-ударного комплекса берегового базирования с применением противокорабельных ракет "Нептун" будут продемонстрированы на нынешнем параде войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
Об этом сообщил Министр обороны Украины Андрей Таран, подчеркнув, что оборонное ведомство проводит последовательную политику, направленную на укрепление обороноспособности Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Еще один важный шаг на пути построения нашей обороны по морскому направлению. Разведывательно-ударный комплекс с применением противокорабельных ракет станет основой целой системы, которая позволит обнаруживать и уничтожать корабли противника класса корвет, фрегат, эсминец. С применением противокорабельных ракет "Нептун" это значительно повысит потенциал украинского военного флота. Благодаря слаженной работе с производителями нам удается завершить его изготовление и продемонстрировать составляющие комплекса во время военного Парада к 30-летию Независимости, - отметил Таран.
Министр обороны рассказал, что в состав комплекса входит загоризонтный радиолокационный комплекс "Минерал-У" для обнаружения надводных целей на расстоянии до 450 км и выдачи целеуказания ударному комплексу 360МЦ "Нептун", и, соответственно, сам комплекс 360МЦ - для уничтожения надводных целей на расстоянии до 280 км. Отдельно отмечается, что элементы комплекса изготовлены на современных автомобильных шасси чешской компании "ТАТRA", которые сегодня находятся на вооружении в вооруженных силах государств НАТО.
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Муляжі ракет "Нептун" на озброєнні ВМС України
"Але хочу звернути увагу на інше. Нещодавно, пан Таран в кооперації з Хомчаком (гроші не пахнуть) відмовились від шасі КрАЗ та вирішили закуповувати для ракетних комплексів "Нептун" шасі TATRA через компанію Excalibur, яка наближена до президента Земана, який вважає, що в України йде громадянська війна!
Нам вже відомо, що компанія Excalibur Army, вже домовилась з керівництвом МО про постачання старих радянських пострілів для МТ-12 «Рапіра» та застарілі САУ DANA по завищеній на 50 % ціні, тому бачимо чергову оборудку.
За моїми даними 1 TATRA коштує пів мільйона доларів, що в принципі у двічі дорожче чим на відкритому ринку, а КрАЗ у двічі дешевше, до того ж зрозуміло, що на таких великих постачаннях виробники роблять гарні знижки й в результаті TATRA може коштувати дешевше. Але це питання відкатів в сумі на мільйони доларів, тому...
Заступник міністра пан Миронюк, скерував 80 % суми передплати за постачання єдиного замовленого для ВМС України дивізіону ПКР "Нептун" (6 пускових), таким чином ми отримали лише 24 ракети, при тому що на КРАЗ комплекс мав би бути поставлений із 72 ракетами.
Ось так розкрадаються гроші з бюджету і так відбувається зменшення боєздатності армії під час війни. Так хто там заробляє на крові?"
https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2961016607552743
Пи си. Питання риторичне)
Усі попередні замовлення для ЗСУ вони виконували неякісно та з величезними затримками.
Таран з Хомчаком довели до банкрутства обох виробників великогабаритних вантажівок (КРаЗ і Богдан моторс) і єдиний живий суднобудівний завод-"Кузня на Рибальському" (Миколаївські заводи знищує Новінський).
Неякісні дешеві МАЗи якраз при Таранові почали закуповувати.
Перечитай це двадцять разів,може дійде.
КрАЗ та Кузня не виконали жодного замовлення для ЗСУ якісно та вчасно. Жодного! Своє має бути не просто своїм, а якісним та ********, інакше треба купляти за кордоном. Ті ж Татри у якості тягачів значно кращі за КрАЗи. Це безперечний факт.
Мова не за них, а за те, що наші заводи-банкрути ( ну, або у стадії банкрутства чи ліквідації) не вміють якісно та вчасно виконувати замовлення для ЗСУ.
Ні КрАЗ, ні Кузня ЖОДНОГО разу не виконали замовлення для ЗСУ вчасно та якісно. Якщо б могли, то виконували б.
А про проблеми між ЗСУ та КрАЗом можна нагуглити за секунду.
І якщо теперішні злодюги в міноборони не укладають контракти,не фінансують,чи не приймають на озброєння без вагомих підстав,це свідчить лише про САБОТАЖ.
Ніякого саботажу немає. Це лише твої хворобливі марення. Про те, що Кентаври не відповідають заявленим характеристикам, пишуть геть усі, навіть Тарас Чмут, а він точно не із зелених.
Я ніколи не підтримував зеленого блазня та його кагал.
На видео запечатлено, как у новейшего самолёта горит двигатель, а после он падает на землю. Упавший металлолом являлся опытным и находится в стадии испытаний.
На борту самолета находились три человека (к сожалению, не те, о которых вы подумали), они погибли.
Если так падают новейшие российские самолёты - интересно, куда полетят их новейшие ракеты, разрекламированные студией «Союзмультфильм»?
Воронеж в очередной раз напрягсяUA Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полета в Подмосковье.
Скільки комплексів вже стоїть на узбережжі Чорного моря, під Одесою, Очаковим, на Азові - під Мариуполем???