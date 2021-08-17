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Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Составляющие нового разведывательно-ударного комплекса берегового базирования с применением противокорабельных ракет "Нептун" будут продемонстрированы на нынешнем параде войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Андрей Таран, подчеркнув, что оборонное ведомство проводит последовательную политику, направленную на укрепление обороноспособности Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Еще один важный шаг на пути построения нашей обороны по морскому направлению. Разведывательно-ударный комплекс с применением противокорабельных ракет станет основой целой системы, которая позволит обнаруживать и уничтожать корабли противника класса корвет, фрегат, эсминец. С применением противокорабельных ракет "Нептун" это значительно повысит потенциал украинского военного флота. Благодаря слаженной работе с производителями нам удается завершить его изготовление и продемонстрировать составляющие комплекса во время военного Парада к 30-летию Независимости, - отметил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве 18, 20, 22 августа будут перекрывать движение транспорта из-за репетиций парада ко Дню Независимости

Береговой ракетный комплекс Нептун представят на параде ко Дню Независимости, - Таран 01
Береговой ракетный комплекс Нептун представят на параде ко Дню Независимости, - Таран 02

Министр обороны рассказал, что в состав комплекса входит загоризонтный радиолокационный комплекс "Минерал-У" для обнаружения надводных целей на расстоянии до 450 км и выдачи целеуказания ударному комплексу 360МЦ "Нептун", и, соответственно, сам комплекс 360МЦ - для уничтожения надводных целей на расстоянии до 280 км. Отдельно отмечается, что элементы комплекса изготовлены на современных автомобильных шасси чешской компании "ТАТRA", которые сегодня находятся на вооружении в вооруженных силах государств НАТО.
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Топ комментарии
+11
КРаЗ банкрутіє,Таран багатіє. Все стабільно.
Муляжі ракет "Нептун" на озброєнні ВМС України

"Але хочу звернути увагу на інше. Нещодавно, пан Таран в кооперації з Хомчаком (гроші не пахнуть) відмовились від шасі КрАЗ та вирішили закуповувати для ракетних комплексів "Нептун" шасі TATRA через компанію Excalibur, яка наближена до президента Земана, який вважає, що в України йде громадянська війна!
Нам вже відомо, що компанія Excalibur Army, вже домовилась з керівництвом МО про постачання старих радянських пострілів для МТ-12 «Рапіра» та застарілі САУ DANA по завищеній на 50 % ціні, тому бачимо чергову оборудку.
За моїми даними 1 TATRA коштує пів мільйона доларів, що в принципі у двічі дорожче чим на відкритому ринку, а КрАЗ у двічі дешевше, до того ж зрозуміло, що на таких великих постачаннях виробники роблять гарні знижки й в результаті TATRA може коштувати дешевше. Але це питання відкатів в сумі на мільйони доларів, тому...
Заступник міністра пан Миронюк, скерував 80 % суми передплати за постачання єдиного замовленого для ВМС України дивізіону ПКР "Нептун" (6 пускових), таким чином ми отримали лише 24 ракети, при тому що на КРАЗ комплекс мав би бути поставлений із 72 ракетами.
Ось так розкрадаються гроші з бюджету і так відбувається зменшення боєздатності армії під час війни. Так хто там заробляє на крові?"
https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2961016607552743
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17.08.2021 13:08
+10
макет-пустышку повезут?? ведь де-факто оборон-заказ до сих пор не профинансирован ЗЕлеными предателями, вся оборонка сидит на голодном пайке...
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17.08.2021 13:14
+8
не . парашютистов танцующих в небесах гопак уже не переплюнуть Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран - Цензор.НЕТ 7635
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17.08.2021 13:00
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Правила форума Совет форумчан
не . парашютистов танцующих в небесах гопак уже не переплюнуть Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран - Цензор.НЕТ 7635
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17.08.2021 13:00 Ответить
ДБР, СБУ, ГПУ ...ОП, КМ, ВР...? Це щоб не загнувся КРАЗ його мають рятувати замовленням США ? А ви для чого..?
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27.08.2021 18:23 Ответить
Просто чекаю на коменти: а чого на параді, а не біля моря ....
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17.08.2021 13:03 Ответить
Ракета находится на вооружении ВМС Украины с марта 2021 года .
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17.08.2021 13:24 Ответить
Та він безнадійний. Ще й чужий нікнейм використовує.
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17.08.2021 13:41 Ответить
КРаЗ банкрутіє,Таран багатіє. Все стабільно.
Муляжі ракет "Нептун" на озброєнні ВМС України

"Але хочу звернути увагу на інше. Нещодавно, пан Таран в кооперації з Хомчаком (гроші не пахнуть) відмовились від шасі КрАЗ та вирішили закуповувати для ракетних комплексів "Нептун" шасі TATRA через компанію Excalibur, яка наближена до президента Земана, який вважає, що в України йде громадянська війна!
Нам вже відомо, що компанія Excalibur Army, вже домовилась з керівництвом МО про постачання старих радянських пострілів для МТ-12 «Рапіра» та застарілі САУ DANA по завищеній на 50 % ціні, тому бачимо чергову оборудку.
За моїми даними 1 TATRA коштує пів мільйона доларів, що в принципі у двічі дорожче чим на відкритому ринку, а КрАЗ у двічі дешевше, до того ж зрозуміло, що на таких великих постачаннях виробники роблять гарні знижки й в результаті TATRA може коштувати дешевше. Але це питання відкатів в сумі на мільйони доларів, тому...
Заступник міністра пан Миронюк, скерував 80 % суми передплати за постачання єдиного замовленого для ВМС України дивізіону ПКР "Нептун" (6 пускових), таким чином ми отримали лише 24 ракети, при тому що на КРАЗ комплекс мав би бути поставлений із 72 ракетами.
Ось так розкрадаються гроші з бюджету і так відбувається зменшення боєздатності армії під час війни. Так хто там заробляє на крові?"
https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2961016607552743
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17.08.2021 13:08 Ответить
Это уже свинарчуки или еще нет? Где избиратели зеленые?
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17.08.2021 13:14 Ответить
пБігус агов,де ти ?
Пи си. Питання риторичне)
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17.08.2021 14:28 Ответить
КРаЗ на сьогодні майже банкрут , а його власник у розшуку.
Усі попередні замовлення для ЗСУ вони виконували неякісно та з величезними затримками.
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17.08.2021 13:44 Ответить
Аякже. Саме тому Командування з організації підрядних робіт Армії США підписало контракт з «АвтоКрАЗ» на постачання вантажівок і запчастин до них.US Army orders KrAZ 4x4 heavy duty vehicles
Таран з Хомчаком довели до банкрутства обох виробників великогабаритних вантажівок (КРаЗ і Богдан моторс) і єдиний живий суднобудівний завод-"Кузня на Рибальському" (Миколаївські заводи знищує Новінський).
Неякісні дешеві МАЗи якраз при Таранові почали закуповувати.
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17.08.2021 15:29 Ответить
США доволі часто купують техніку для третіх країн. Практично впевнений, що у себе вони це лайно не будуть використовувати.
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17.08.2021 18:39 Ответить
Кожного разу переконуюся, що порохоботи геть впорті. Кузня збирає вбогі речні катери, наші ВМС відмовляються два роки поспіль прийняти Кентаври у стрій, бо вони НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ планових характеристикам. Перечитай це десять разів.
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17.08.2021 18:44 Ответить
Може у ваших ВМС завелися Тарани з Хомчаками,яких не влаштовують ні катери,ні вантажівки,ні ракетне озброєння,а подобається через польські й чеські прокладки радянську старчачину втридорога купувати ?
Перечитай це двадцять разів,може дійде.
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17.08.2021 20:21 Ответить
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
КрАЗ та Кузня не виконали жодного замовлення для ЗСУ якісно та вчасно. Жодного! Своє має бути не просто своїм, а якісним та ********, інакше треба купляти за кордоном. Ті ж Татри у якості тягачів значно кращі за КрАЗи. Це безперечний факт.
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17.08.2021 22:37 Ответить
А за військову техніку Богдан навіть смішно згадувати. Нічого свого у них немає, збирають китайське та білоруське лайно за ліцензією.
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17.08.2021 22:39 Ответить
У Тарана вчасно і якісно,-коли в кишеню жирний кеш падає.Уже скільки говорено про таранівсько-хомчаківські мутки зі снарядами-данами-татрами,буквально в усіх імпортних закупівлях ! Але знаходяться зебіли,що співають осанни явним корупційним схемам паркетних злодюг !
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17.08.2021 23:03 Ответить
Та мені щиро похер на Хомчака. Це не мій кум, втім, як й Таран.
Мова не за них, а за те, що наші заводи-банкрути ( ну, або у стадії банкрутства чи ліквідації) не вміють якісно та вчасно виконувати замовлення для ЗСУ.
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17.08.2021 23:38 Ответить
Наші заводи ВМІЮТЬ і якісно,і вчасно.Інша справа,що виконання замовлення і тендери перевіряють численні контролери.А це таранівським шакалам не подобається.Ризиковано й не наваришся.
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17.08.2021 23:47 Ответить
Ти лише себе чуєш/читаєш?
Ні КрАЗ, ні Кузня ЖОДНОГО разу не виконали замовлення для ЗСУ вчасно та якісно. Якщо б могли, то виконували б.
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18.08.2021 01:04 Ответить
Цікаве твердження.Але бездоказове.Голослівне.
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18.08.2021 01:36 Ответить
Порохоботику, якщо ти не второпав, то Кентаври наші ВМС й досі не прийняли. Процес триває понад 2 роки! Які ще тобі докази треба?
А про проблеми між ЗСУ та КрАЗом можна нагуглити за секунду.
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18.08.2021 17:52 Ответить
Зєлєбоба ! Якщо порушуються упови контракту (якість,чи строки),накладаються штрафні санкції.
І якщо теперішні злодюги в міноборони не укладають контракти,не фінансують,чи не приймають на озброєння без вагомих підстав,це свідчить лише про САБОТАЖ.
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18.08.2021 20:53 Ответить
Худобо, клав я на зеленого блазня. Якщо ти з першого разу не збагнув це, то можу ще сотню разів повторити для тебе.
Ніякого саботажу немає. Це лише твої хворобливі марення. Про те, що Кентаври не відповідають заявленим характеристикам, пишуть геть усі, навіть Тарас Чмут, а він точно не із зелених.
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19.08.2021 15:05 Ответить
З першого слова зрозуміло-що з зелених тупих бидланів.
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19.08.2021 15:19 Ответить
Це лише твої хворобливі марення.
Я ніколи не підтримував зеленого блазня та його кагал.
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19.08.2021 15:42 Ответить
До речі, порохоботику, клав я на зеленого блазня. Втім, як й на вашого баригу. Їм обом місце на смітнику історії.
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17.08.2021 23:41 Ответить
ДБР, СБУ, ГПУ ...ОП, КМ, ВР...? Це щоб не загнувся КРАЗ його мають рятувати замовленням США ? А ви для чого..?
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27.08.2021 18:22 Ответить
Катастрофа Ил-112в в Подмосковье.
На видео запечатлено, как у новейшего самолёта горит двигатель, а после он падает на землю. Упавший металлолом являлся опытным и находится в стадии испытаний.
На борту самолета находились три человека (к сожалению, не те, о которых вы подумали), они погибли.
Если так падают новейшие российские самолёты - интересно, куда полетят их новейшие ракеты, разрекламированные студией «Союзмультфильм»?
Воронеж в очередной раз напрягсяUA Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полета в Подмосковье.
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17.08.2021 13:11 Ответить
Этот "новейший" самолет попросту рукожопый "гибрид" нескольких моделей АНов)))
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20.08.2021 09:32 Ответить
Самое главное услышали! Составляющие комплекса,то есть ,полу макет в .А по по планам ,первый дивизион должен был встать на боевое дежурство в конце 20 года! У зедебилов везде показуха и брехня.
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17.08.2021 13:12 Ответить
гальмують процес переозброєння, сукі, як можуть! Береговий ракетний комплекс "Нептун" представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран - Цензор.НЕТ 2469
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17.08.2021 14:18 Ответить
макет-пустышку повезут?? ведь де-факто оборон-заказ до сих пор не профинансирован ЗЕлеными предателями, вся оборонка сидит на голодном пайке...
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17.08.2021 13:14 Ответить
так зелебомбики з путЄном домовились, он фюрер навіть роялті за серіали в зе не відбирає, зе-шобла більше боїться громадян України, тому фінансується, озброюється й збільшується в кількості мусорва.
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17.08.2021 13:18 Ответить
1 Оплот + 1 комплекс = 1 + 1. Математика от коломойского.
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17.08.2021 13:14 Ответить
1+1=зедебил!
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17.08.2021 13:15 Ответить
"Еще один важный шаг на пути построения нашей обороны...", а вы гниды зеленожопые криворогие, какое к этому имеете отношение?
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17.08.2021 13:15 Ответить
Таран-совковый показушный ********. Там и ракет нет в установках.
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17.08.2021 13:25 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! Якщо зебільний лохторат локшиною не годувати ,вони вимрут ,як мамонти !!!))
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17.08.2021 13:33 Ответить
А толку от этих парадов? если зеленые мрази, за два года своего бездарного правления, не купили для армии ниодного дивизиона "нептуна"?!
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17.08.2021 13:54 Ответить
Цікаво - у контейнерах хоч одна ракета є???
Скільки комплексів вже стоїть на узбережжі Чорного моря, під Одесою, Очаковим, на Азові - під Мариуполем???
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17.08.2021 14:10 Ответить
Так це ж "барижний" комплекс, а де Ваш? Де зелякораблі і бенялітаки???? Ви ж так цей Yобнутий нарід дурили.
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17.08.2021 15:09 Ответить
 
 