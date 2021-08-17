Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран. ФОТО

Составляющие нового разведывательно-ударного комплекса берегового базирования с применением противокорабельных ракет "Нептун" будут продемонстрированы на нынешнем параде войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Андрей Таран, подчеркнув, что оборонное ведомство проводит последовательную политику, направленную на укрепление обороноспособности Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Еще один важный шаг на пути построения нашей обороны по морскому направлению. Разведывательно-ударный комплекс с применением противокорабельных ракет станет основой целой системы, которая позволит обнаруживать и уничтожать корабли противника класса корвет, фрегат, эсминец. С применением противокорабельных ракет "Нептун" это значительно повысит потенциал украинского военного флота. Благодаря слаженной работе с производителями нам удается завершить его изготовление и продемонстрировать составляющие комплекса во время военного Парада к 30-летию Независимости, - отметил Таран.

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Министр обороны рассказал, что в состав комплекса входит загоризонтный радиолокационный комплекс "Минерал-У" для обнаружения надводных целей на расстоянии до 450 км и выдачи целеуказания ударному комплексу 360МЦ "Нептун", и, соответственно, сам комплекс 360МЦ - для уничтожения надводных целей на расстоянии до 280 км. Отдельно отмечается, что элементы комплекса изготовлены на современных автомобильных шасси чешской компании "ТАТRA", которые сегодня находятся на вооружении в вооруженных силах государств НАТО.