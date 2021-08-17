В Жмеринке открылось обновленное приемное отделение местной больницы, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Жмеринке на Винниччине с текущей недели начало принимать пациентов обновленное приемное отделение местной больницы.

Об этом сообщает Facebook-страница председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова, передает Цензор.НЕТ.

Это первое открывшееся отделение из десяти, обновляемых в Винницкой области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Остальные девять, по словам Борзова, будут открыты в течение месяца.

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Строители заменили окна и двери, отремонтировали внутренние помещения, заменили сантехнику, отремонтировали крыльцо, пандусы и козырьки над входными дверями, пристроили бокс для автомобилей скорой помощи и обеспечили доступность отделения для маломобильных групп населения.

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Для обновленного отделения приобрели медицинское оборудование: компьютерный томограф Siemens за 12.4 млн. грн., рентгеновскую диагностическую систему IMAX 7700F за 4,8 млн. грн. и ультразвуковую диагностическую систему SonoBook за 0,8 млн. грн.

"Ни у одной больницы Винниччины никогда до этого времени не было собственного томографа. Провести компьютерную томографию можно было только на областном уровне. Частные КТ, что были в отдельных районах области — это преимущественно компьютерные томографы прошлых поколений, чаще всего б/у из стран Европейского союза. И диагностика там платная", — написал в соцсети Борзов.

Напоминаем, недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в этом году завершить модернизацию 200 приемных отделений больниц.