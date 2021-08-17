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больница (1387) Винницкая область (918) ОГА (2376) Борзов (36) Жмеринка (11) Большая стройка (722)

В Жмеринке открылось обновленное приемное отделение местной больницы, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Жмеринке на Винниччине с текущей недели начало принимать пациентов обновленное приемное отделение местной больницы.

Об этом сообщает Facebook-страница председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова, передает Цензор.НЕТ.

В Жмеринке открылось обновленное приемное отделение местной больницы, - ОГА 01

Это первое открывшееся отделение из десяти, обновляемых в Винницкой области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Остальные девять, по словам Борзова, будут открыты в течение месяца.

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В Жмеринке открылось обновленное приемное отделение местной больницы, - ОГА 02

Строители заменили окна и двери, отремонтировали внутренние помещения, заменили сантехнику, отремонтировали крыльцо, пандусы и козырьки над входными дверями, пристроили бокс для автомобилей скорой помощи и обеспечили доступность отделения для маломобильных групп населения.

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Для обновленного отделения приобрели медицинское оборудование: компьютерный томограф Siemens за 12.4 млн. грн., рентгеновскую диагностическую систему IMAX 7700F за 4,8 млн. грн. и ультразвуковую диагностическую систему SonoBook за 0,8 млн. грн.

В Жмеринке открылось обновленное приемное отделение местной больницы, - ОГА 03

"Ни у одной больницы Винниччины никогда до этого времени не было собственного томографа. Провести компьютерную томографию можно было только на областном уровне. Частные КТ, что были в отдельных районах области — это преимущественно компьютерные томографы прошлых поколений, чаще всего б/у из стран Европейского союза. И диагностика там платная", — написал в соцсети Борзов.

Напоминаем, недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в этом году завершить модернизацию 200 приемных отделений больниц.
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А что это за политическая агитация, почему все зеленое, даже герб на зеленом фоне?
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17.08.2021 13:17 Ответить
скрытая реклама)
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17.08.2021 13:57 Ответить
Це добре, але маркером якісних змін у медицині буде лікування чиновництва та інших скоробагатьок на батьківщині, а не по шаріте та Ізраїлям.
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17.08.2021 13:18 Ответить
А в с.Великі Копняки баба Маня продає корову.
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17.08.2021 13:22 Ответить
А теперь пусть похвалятся сколько у них в районе закрыли сельских больниц.
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17.08.2021 13:23 Ответить
На фото стоят какие то личности,по лицам которых видно что люди им глубоко пофигу.Та и сомневаюсь что на таких объектах "крадивництва" все так гладко,скорее всего красивый фасад а внутри все гнилое и старое,прямо как Зедебилов.
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17.08.2021 13:39 Ответить
А что там за флаг зеленый с гербом? Такое ощущение что зедебилы за свои деньги проводят строительство,а не за налоги граждан Украины.
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17.08.2021 14:11 Ответить
 
 