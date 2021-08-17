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Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

Прянику-спасателю, который будет работать в рядах МЧС РФ в Тульской области, вручили удостоверение и медаль, а также поручили обучать детей правилам безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ФБ-сообщество Страдающее средневековье.

"Маскотом МЧС по Тульской области стал пряник-спасатель — ему вручили удостоверение и медаль. Пряник будет учить детей правилам безопасности. Он планирует посетить все школы и детские сады региона. Похоже на средневековую миниатюру", - следует из сообщения. 

Отметим, что маскотом называют узнаваемый персонаж, олицетворяющий собой некий коллектив: школу, спортивную команду, сообщество, воинское подразделение, мероприятие или бренд.

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Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети 01
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети 02
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети 03
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
ну наконец-то нашла Алёнушка брата пряника..
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 427
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17.08.2021 13:27
+21
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 8764Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 3153Это же ватник!
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17.08.2021 13:30
+20
Він? Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 2375

Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 1975
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17.08.2021 13:29
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Правила форума Совет форумчан
не пойму . на третьем фото . кто из них пряник ? Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 5393
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17.08.2021 13:26 Ответить
пряников там нет, там идиоты
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17.08.2021 13:42 Ответить
все-таки пряник... а ведь на его месте мог бы быть и самовар
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17.08.2021 13:48 Ответить
пхахаха)))
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17.08.2021 13:26 Ответить
А тоже не далеко ушли от кацапов Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 4324
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 6634
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17.08.2021 13:29 Ответить
Это зелень. К Украине она не имеет отношения.
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17.08.2021 13:31 Ответить
Вообщето имеет. Население Украины в количестве 73 % за нее проголосовало
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17.08.2021 13:32 Ответить
Это личный маскот Зеленского
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17.08.2021 14:02 Ответить
це не ми, це ви
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18.08.2021 11:18 Ответить
без "ма"
просто скотом
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17.08.2021 13:27 Ответить
Дэбилы мля.
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17.08.2021 13:27 Ответить
ну наконец-то нашла Алёнушка брата пряника..
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 427
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17.08.2021 13:27 Ответить
какие-то у них не правильные пряники
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 7857
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17.08.2021 13:28 Ответить
Кожному лаптю по прянику. Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 9320
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17.08.2021 13:28 Ответить
Капец, накурились всякой дряни
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17.08.2021 13:28 Ответить
К чему эта новость я так и не понял.
Что-то я стал не всё понимать в этой жизни...
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17.08.2021 13:28 Ответить
В том что кацапы такие же дебилы как и зеленский с пивнем в коксоворотке Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 7291
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17.08.2021 13:29 Ответить
Він? Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 2375

Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 1975
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17.08.2021 13:29 Ответить
брат
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17.08.2021 13:44 Ответить
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 8764Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 3153Это же ватник!
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17.08.2021 13:30 Ответить
Хай Бог милує від таких "братушєк".
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17.08.2021 13:30 Ответить
Цьому чудовиську хочаб посвідчення не видали... Але ж татарову видали Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 5222
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17.08.2021 13:43 Ответить
А на кой .... нам нужна такая информация и стана захватчика??? Для умиления????
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17.08.2021 13:31 Ответить
Ну,чтоб мы знали,что у ипанутых даже пряник может получить любую ксиву,так как страна фейковая.
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17.08.2021 13:35 Ответить
То есть если ********** захочет быть к примеру летчиком,рейтинг у него должен быть не меньше чем у Губки Боба🤣или Симпчона
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17.08.2021 13:40 Ответить
беззубый кацапряник
что может быть ипанутей
в этом рашистском дурдоме
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17.08.2021 13:34 Ответить
взоржал ))
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17.08.2021 13:35 Ответить
Пляяяя...это какой-то ватный сухарик, а не пряник ))
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17.08.2021 13:36 Ответить
по выражению лица пряника можно догадаться куда засунули кнут.
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17.08.2021 13:37 Ответить
так это же вылитый ватник с мемов
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17.08.2021 13:44 Ответить
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 6977
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17.08.2021 13:48 Ответить
это при кол яне понял слишком дично
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17.08.2021 13:55 Ответить
тульский ватник
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17.08.2021 13:55 Ответить
Вони, (кацапи), йо###нуті,не звертайте уваги. Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 5234
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17.08.2021 14:29 Ответить
Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 2423
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17.08.2021 14:32 Ответить
третья фотка - это шедевр
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17.08.2021 14:35 Ответить
зовсім кришу знесло на па раші
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18.08.2021 11:19 Ответить
 
 