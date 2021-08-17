Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети. ФОТО

Прянику-спасателю, который будет работать в рядах МЧС РФ в Тульской области, вручили удостоверение и медаль, а также поручили обучать детей правилам безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ФБ-сообщество Страдающее средневековье.

"Маскотом МЧС по Тульской области стал пряник-спасатель — ему вручили удостоверение и медаль. Пряник будет учить детей правилам безопасности. Он планирует посетить все школы и детские сады региона. Похоже на средневековую миниатюру", - следует из сообщения.

Отметим, что маскотом называют узнаваемый персонаж, олицетворяющий собой некий коллектив: школу, спортивную команду, сообщество, воинское подразделение, мероприятие или бренд.

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