РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17382 посетителя онлайн
Новости Фото ЭкономикаОбществоФоторепортаж
25 235 27
банкнота (30) День Независимости (1019) НБУ (4807)

К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Экономика Общество Фоторепортаж

Национальный банк Украины 20 августа 2021 г. введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие - на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Памятная банкнота номиналом 100 гривен образца 2014 г. с подписью председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска - 2021. Размер банкноты - 75 x 142 мм; тираж - 30 000 штук. Основной рисунок лицевой стороны - портрет Тараса Шевченко; основной рисунок обратной стороны - изображение здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года. Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика - "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен 01

Памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска - 2021. Размер банкноты - 75 x 154 мм; тираж - 30 000 штук. Основной рисунок лицевой стороны - портрет Григория Сковороды, основной рисунок обратной стороны - изображение здания Киево-Могилянской академии. Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика - "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины". ФОТО

Памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО "АБ" РАДАБАНК ", АО" ТАСкомбанк "). Цена памятной банкноты номиналом 100 гривен - 114 гривен, памятной банкноты номиналом 500 гривен - 512 гривен.

Напомним, в 2011 году в честь 20-й годовщины создания Национального банка Украины была выпущена памятная банкнота номиналом 50 гривен, а в 2016 году к 160-летию со дня рождения выдающегося украинского писателя Ивана Франко - памятная банкнота номиналом 20 гривен.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 7213
показать весь комментарий
17.08.2021 14:40
+25
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 550. К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 4547 .
показать весь комментарий
17.08.2021 14:44
+22
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 4694
показать весь комментарий
17.08.2021 14:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 7213
показать весь комментарий
17.08.2021 14:40 Ответить
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 550. К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 4547 .
показать весь комментарий
17.08.2021 14:44 Ответить
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 4694
показать весь комментарий
17.08.2021 14:47 Ответить
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 2370.
показать весь комментарий
17.08.2021 14:50 Ответить
До 30-річчя Незалежності України Нацбанк випустив особливі банкноти номіналами 100 і 500 гривень - Цензор.НЕТ 9632
показать весь комментарий
17.08.2021 15:12 Ответить
доопрацювати, номіналь має бути 6
показать весь комментарий
17.08.2021 22:26 Ответить
До 30-річчя Незалежності України Нацбанк випустив особливі банкноти номіналами 100 і 500 гривень - Цензор.НЕТ 2623
показать весь комментарий
17.08.2021 15:17 Ответить
айдентика ... сразу вспомнились кацапские эксперименты в 20-30 годах, когда каждый день придумывалось 100500 новых слов: Оюшминальд (Отто Юльевич Шмидт на льдине) и тысячи иных
показать весь комментарий
17.08.2021 14:45 Ответить
К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен - Цензор.НЕТ 3317
показать весь комментарий
17.08.2021 14:47 Ответить
Классный нашли ЗЕлёные уроды предлог запустить печатный станок.
Да здравствует инфляция!

Забегаю я в буфет,
Ни копейки денег нет!
Разменяйте десять миллионов.
показать весь комментарий
17.08.2021 14:49 Ответить
чтобы ты знал, он и не выключался) посмотри прирост денежной массы... там пипец цифры! 25% в прошлом году вроде бы
показать весь комментарий
17.08.2021 14:55 Ответить
За то я в курсе и с учётов вашего поста уточню. Классный нашли ЗЕлёные уроды предлог запустить печатный станок в три смены на повышенных оборотах.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:26 Ответить
Нужно было ввести банкноту 3 000 грн.
показать весь комментарий
17.08.2021 14:56 Ответить
Розпочнуть випускати монети номіналом в 500 гривень, випусть і банкноти в 5 тис гривень.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:10 Ответить
Лучше 4000 чтобы учителям было удобнее зарплату платить
показать весь комментарий
17.08.2021 15:13 Ответить
так 4000 обещанные, то уже баксы
показать весь комментарий
17.08.2021 15:18 Ответить
26 купюр по 4000 гривен отсчитали- вот и зарплата учителя. В Турции так и платят в школе учителям французского которые закончили Сарбонну.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:22 Ответить
Этот момент не за карпатскими горами. И не в 3000, а сразу в 5 000 и 10 000.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:28 Ответить
А когда фейс самого главы НБУ поместят на банкноту!?
Будет необычная банкнота и театру кукол Образцова приятно....
показать весь комментарий
17.08.2021 15:10 Ответить
Нет сначала начнут печатать с портретом Бубочки. Но он там будет не один. Наверное вместе с Грушевским, для убедительности.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:25 Ответить
НацБанк печатает банкноты на полную мощность, потому не смотря на приличное поступление в страну инвалюты благодаря гастарбайтерам и морякам, падения курса доллара не происходит, а евро даже постоянно повышает свои позиции.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:19 Ответить
Шикарний привід для чергової емісії!
показать весь комментарий
17.08.2021 17:42 Ответить
На юбилейных купюрах Шевченку пол лица почему-то перекосило,
а Сковорода стал евреем.
показать весь комментарий
17.08.2021 19:35 Ответить
Ці купюри ніякого відношення до "включения печатного станка" не мають.Це колекційні банкноти кількістю всього навсього 30000шт.
Їх позавчора розібрали колекціонери за 5 хвилин від початку продажу.Їми ніхто не розраховується,вони одразу осідають в приватних колекціях.Тим більш і сенсу їми розраховуватися немає,бо їхня вартість дорожча за номінал.
показать весь комментарий
18.08.2021 11:30 Ответить
а я гадав, що їх в обіг пустять на якийсь час... додрукують "мілких", бо їх і так не вистачає.. з тисячками обісрались -- бо то під мажорних багатіїв лишень...
показать весь комментарий
18.08.2021 19:31 Ответить
 
 