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инцидент (77) Киев (24549) Небесная Сотня (409)

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Киевские новости

Граждане, которые находились на Аллее Небесной Сотни в центре Киева, пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Между ними и правоохранителями произошла потасовка. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции Киева.

"В центре Киева на Аллее Героев Небесной сотни, где происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины, произошла ссора из-за вопроса о законности установления этой конструкции. На месте происшествия собрались граждане, которые пытались осуществить ее демонтаж. В результате этого между ними и правоохранителями возникла потасовка", - отмечается в сообщении. 

Правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции. После окончания проверки события будет дана правовая квалификация.

Момент задержания активистов сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева 01
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева 02
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева 03
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Топ комментарии
+55
Что там устанавливать, опишу в кратце: Какие то мудаки притащили атрибуты советской жизни на место где проливали кровь герои. А теперь хотят кому впарить статью вандализм, хотя судить за это нужна зелю с Елдаком Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 2595
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17.08.2021 15:24
+32
вот этим хламом хотели закрыть доступ к возложению цветов
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17.08.2021 15:25
+30
Правильно. З'ясуйте, хто понаскидав у центрі міста, на алеї Героїв Небесної Сотні, фанери, стільців та іншого сміття.
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17.08.2021 15:26
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нехай спочатку покаються за побиття людей ті "правохранітєлі"
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17.08.2021 15:23 Ответить
ОНи не били людей, они отстаивали право 73% жить в любимом совке
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17.08.2021 15:26 Ответить
А пані не нагадає чия влада реформувала поліцію і кого притягнула до відповідальності?
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17.08.2021 15:45 Ответить
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7009
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17.08.2021 15:53 Ответить
Пані помиляється бо поліцаї були реформовані минулою владою і 2014 по 2019р не мпритягнули жодного беркутівця,рига чи хабарника.
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17.08.2021 16:08 Ответить
а где чаус опять
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17.08.2021 16:09 Ответить
Сейчас "Недомерок" заявит, что расследование по этому случаю перед под личный контроль.
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17.08.2021 16:46 Ответить
а Чаус где ?
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17.08.2021 17:33 Ответить
Ты хотел ,что бы остались старые мусорюги? Так при зедебилах они все возвращаются,по действиям в автобусе это уже видно,опять им внушают ,что они самые главные.А такие как ты дегенераты ,все делают ,что бы все вернулось обратно.
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17.08.2021 16:11 Ответить
Я хотів і хочу щоб у нас були правоохоронні органи а не крашені мусори які були і є досі,бо нічого не змінилось і в мусарні лишилась навіть беркутня.
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17.08.2021 16:33 Ответить
какой циничный зебил и его гоп-компания
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17.08.2021 15:23 Ответить
Что там устанавливать, опишу в кратце: Какие то мудаки притащили атрибуты советской жизни на место где проливали кровь герои. А теперь хотят кому впарить статью вандализм, хотя судить за это нужна зелю с Елдаком Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 2595
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17.08.2021 15:24 Ответить
Незаконно притащили. Їм ніхто дозволу не давав.
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17.08.2021 15:40 Ответить
Все верно кроме смайлика. Мой вариант смайлика Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 6459
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17.08.2021 15:41 Ответить
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5102
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17.08.2021 15:50 Ответить
вот этим хламом хотели закрыть доступ к возложению цветов
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17.08.2021 15:25 Ответить
Правильно. З'ясуйте, хто понаскидав у центрі міста, на алеї Героїв Небесної Сотні, фанери, стільців та іншого сміття.
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17.08.2021 15:26 Ответить
хай нелох на могилі свого діда цю інсталяцію поставить !
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17.08.2021 15:27 Ответить
І хай там отак танцює(((

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 4605
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17.08.2021 15:53 Ответить
у ватного оманского Осла с Квартала - 95 Украина начиналась с хрущевки в СССР..
- кто бы сомневался что это его идея..

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 5440
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17.08.2021 15:30 Ответить
Ничего другого от ватного недомерка Володьки ждать не стоит.
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17.08.2021 15:39 Ответить
А на избиение в автобусе полицией задержанного руководство будет реагировать?
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17.08.2021 15:34 Ответить
Не буде. Поки саме по башці не отримає.
Взагалі мєнтяри вже ожили і зраділи - часи овоча повертаються.
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17.08.2021 15:40 Ответить
А як мусорня била затриманого по голові в автобусі теж встановлюється ?
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17.08.2021 15:39 Ответить
ага, аж бігом Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 4558
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17.08.2021 16:16 Ответить
С чего начинается Родина.... Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 662
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17.08.2021 15:39 Ответить
Треба судить ОПу за вандалізм. А мєняр за побиття затриманих.
В штатах після такого публічного лупцювання навіть вбивцю би виправдали. А копам дали термін.
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17.08.2021 15:41 Ответить
мразота ска, ксиву оно получила и руки-крюки свои говняные распускает Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8336
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17.08.2021 15:49 Ответить
так логичнее было бы сначала проверить разрешение на этот трэшняк. а то получается, что демонтировали незаконную, прости Господи, инсталяцию, а огребли не авторы шЫдевра, а сознательные граждане Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 6690
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17.08.2021 15:55 Ответить
Граждане, которые находились на Аллее Небесной Сотни в центре Киева, пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Между ними и правоохранителями произошла потасовка.- Правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции. Так почему полиция не проверяла наличие разрешительных документов на установку этих конструкци,когда ети конструкции "95 квартал " почему без разрешения ставил их,ибо у полиции на данный момент нет бумаг разрешающих ету квартальную декорацию?
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17.08.2021 15:58 Ответить
совковые инсталяции на фоне алеи Героев, это преступление, кого судить, Зелю или его дибильную команду? спасибо небайдужим, за правильную оценку того барахла - на свалку.
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17.08.2021 16:02 Ответить
Ну по видео никто никого не бил просто задержали за порчу имущества...и задержали до выяснения обстоятельств. Я против мусорского произвола...но и оперативные действия милиции тоже часть нашего законодательства и охраны правопорядка...если вам не нравится действия то в су....а да...какой нафиг суд в стране победившего Ермака...
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17.08.2021 16:04 Ответить
главное, что бы задним числом не сделали
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17.08.2021 16:06 Ответить
разрешительные документы
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17.08.2021 16:06 Ответить
Хаос типа Майдана угрожает суверенитету Украины. Потому что большие страны типа РФ воспринимают хаос этот, как повод для вторжения и наведения своих порядков на территории Украины. Потому Украине необходимо скорейшим образом - создать инструмент для народа и без митингов принимать важнейшие государственные решения, как увольнения любого из госаппарата и все при помощи голосования телефонном или интернетом. Когда выбирают во власть, то люди голосуют за кандидатов, также должно быть электронное голосование по увольнению из власти, если избиратели разочаровались. Чтобы не создавать Майдана и хаоса и краха и разрухи и расползания войны. Если такого инструмента демократического не будет, то у Украины будут огромные проблемы, катастрофические фактически! Срочное нужно исправление законодательства!
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17.08.2021 16:13 Ответить
Без кацапов разберемся.
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17.08.2021 19:23 Ответить
 
 