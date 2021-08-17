Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Киевские новости
Граждане, которые находились на Аллее Небесной Сотни в центре Киева, пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Между ними и правоохранителями произошла потасовка. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции Киева.
"В центре Киева на Аллее Героев Небесной сотни, где происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины, произошла ссора из-за вопроса о законности установления этой конструкции. На месте происшествия собрались граждане, которые пытались осуществить ее демонтаж. В результате этого между ними и правоохранителями возникла потасовка", - отмечается в сообщении.
Правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции. После окончания проверки события будет дана правовая квалификация.
Момент задержания активистов сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.
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- кто бы сомневался что это его идея..
Взагалі мєнтяри вже ожили і зраділи - часи овоча повертаються.
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