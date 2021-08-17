Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТО

Граждане, которые находились на Аллее Небесной Сотни в центре Киева, пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Между ними и правоохранителями произошла потасовка. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции Киева.

"В центре Киева на Аллее Героев Небесной сотни, где происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины, произошла ссора из-за вопроса о законности установления этой конструкции. На месте происшествия собрались граждане, которые пытались осуществить ее демонтаж. В результате этого между ними и правоохранителями возникла потасовка", - отмечается в сообщении.

Правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции. После окончания проверки события будет дана правовая квалификация.

Момент задержания активистов сотрудниками правоохранительных органов.

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