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Азовское море (1577) ВМС (1317) военные учения (3282)

ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На днях, в акватории Азовского моря корабельная группа ВМС Украины провела тактические учения по защите морских коммуникаций, поражению малоразмерных скоростных плавсредств противника, обеспечению действий подразделений на приморском направлении. Учения проходили днем ​​и ночью, при условном применении вражеского ракетно-авиационного вооружения и средств радио-электронной борьбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 01

Военные моряки отработали обнаружение и уничтожение средств доставки диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов, изоляцию определенного участка морского побережья, поиск и поражения тактических групп малых скоростных катеров условного противника и действия подчиненных сил по недопущению блокирования пунктов базирования.

ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 02
ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 03
ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские и грузинские моряки провели в Черном море учения типа PASSEX. ФОТОрепортаж

На переходе морем экипажами корабельной тактической группы был отработано вопрос по маневрированию и ведению универсальной обороны, освещению надводной обстановки Азовского бассейна, выявлению судов-нарушителей и оказанию помощи аварийному кораблю.

ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 05
ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 06
ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 07

"Все элементы отрабатывались с использованием стандартов НАТО, а управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - отметили в командовании ВМС.

ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 08

Также смотрите: Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море. ФОТОрепортаж

ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 09
ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 10

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
зато каких катеров !!!

"совершенно непригодных" с Кузни на Рыбальском Пороха-Мародьора

слушай, даже кушать не могу, когда смотрю на эти катера !!!! ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря - Цензор.НЕТ 1991
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17.08.2021 19:33
+9
Самое смешное что тройку этих "никому не нужных катеров" пригнали из Одессы на парад в Киев. У зебильчиков будет разрыв сознания.
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17.08.2021 19:44
+8
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря - Цензор.НЕТ 1882
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17.08.2021 19:45
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Правила форума Совет форумчан
пара катерів.. круто,, але треба більше всього..
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17.08.2021 19:26 Ответить
зато каких катеров !!!

"совершенно непригодных" с Кузни на Рыбальском Пороха-Мародьора

слушай, даже кушать не могу, когда смотрю на эти катера !!!! ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря - Цензор.НЕТ 1991
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17.08.2021 19:33 Ответить
Самое смешное что тройку этих "никому не нужных катеров" пригнали из Одессы на парад в Киев. У зебильчиков будет разрыв сознания.
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17.08.2021 19:44 Ответить
Разорвать сознание зе овец невозможно, потому что нельзя порвать то, чего нет.
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18.08.2021 00:40 Ответить
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря - Цензор.НЕТ 1882
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17.08.2021 19:45 Ответить
Я и не сомневался что их пригонят для пиара. Тут есть тонкость - у национальных родичей зели, есть такая фишка как "подвижность сознания". Они это считают большим преимуществом. Тоесть они на одной и той же теме пиарятся и одновременно садят в СИЗО боевого генерала. В середине прошлого века эти являния привели к болезненным для этого народа последствиям, но никаких уроков из этого они не сделали. Поэтому история гарантировано повторится. И не имеет значение кто ее повторит. Это неизбежно.
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18.08.2021 00:51 Ответить
Смотри тогда на катера от Зебила.
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17.08.2021 19:58 Ответить
Сарказм? Нее не слышал!
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17.08.2021 23:02 Ответить
катера эти для Черного моря и в самом деле не годятся
вот для Азовского - пойдет
посмотри их ТТХ
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18.08.2021 01:43 Ответить
а Зелиных катеров шото даже в позОрную трубу не видно..
или Вэлыкэ суднобуцимництво ещё впереди, и будут это "Вэлыки Кентавры"
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17.08.2021 20:07 Ответить
Вот как только приобретет "Кузню на Рыбальском" сразу наклепает катерков.
А пока "всего лишь" корветы строят.
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17.08.2021 20:52 Ответить
не строят, а "пилят". ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря - Цензор.НЕТ 7872
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17.08.2021 23:11 Ответить
Пока всего лишь пилят валюту, покупая то, что строят другие страны.
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17.08.2021 23:15 Ответить
"Потішні війська " України.
Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря - Цензор.НЕТ 6699
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав Істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..
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17.08.2021 21:19 Ответить
дорогими гільзами розкидаються і море засмічують. невже в небойових умовах неможна було підвісити якись гільзоприймач.
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17.08.2021 22:41 Ответить
О, знайомі катера. Це їх на "Кузні" Порошенко будували? Так це ці "браковані"? А хто буде нести відповідальність, що країну захищають "браковіні" катери? Срочно випускайте Зекатери великої міцності і Беняавіаносці з великими палубами і гарматами. Де ті кораблі зелені петушари 73%?
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18.08.2021 15:13 Ответить
 
 