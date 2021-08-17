ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
На днях, в акватории Азовского моря корабельная группа ВМС Украины провела тактические учения по защите морских коммуникаций, поражению малоразмерных скоростных плавсредств противника, обеспечению действий подразделений на приморском направлении. Учения проходили днем и ночью, при условном применении вражеского ракетно-авиационного вооружения и средств радио-электронной борьбы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
Военные моряки отработали обнаружение и уничтожение средств доставки диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов, изоляцию определенного участка морского побережья, поиск и поражения тактических групп малых скоростных катеров условного противника и действия подчиненных сил по недопущению блокирования пунктов базирования.
На переходе морем экипажами корабельной тактической группы был отработано вопрос по маневрированию и ведению универсальной обороны, освещению надводной обстановки Азовского бассейна, выявлению судов-нарушителей и оказанию помощи аварийному кораблю.
"Все элементы отрабатывались с использованием стандартов НАТО, а управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - отметили в командовании ВМС.
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"совершенно непригодных" с Кузни на Рыбальском Пороха-Мародьора
слушай, даже кушать не могу, когда смотрю на эти катера !!!!
вот для Азовского - пойдет
посмотри их ТТХ
или Вэлыкэ суднобуцимництво ещё впереди, и будут это "Вэлыки Кентавры"
А пока "всего лишь" корветы строят.
Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав Істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..