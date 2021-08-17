ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря. ФОТОрепортаж

На днях, в акватории Азовского моря корабельная группа ВМС Украины провела тактические учения по защите морских коммуникаций, поражению малоразмерных скоростных плавсредств противника, обеспечению действий подразделений на приморском направлении. Учения проходили днем ​​и ночью, при условном применении вражеского ракетно-авиационного вооружения и средств радио-электронной борьбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Военные моряки отработали обнаружение и уничтожение средств доставки диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов, изоляцию определенного участка морского побережья, поиск и поражения тактических групп малых скоростных катеров условного противника и действия подчиненных сил по недопущению блокирования пунктов базирования.







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На переходе морем экипажами корабельной тактической группы был отработано вопрос по маневрированию и ведению универсальной обороны, освещению надводной обстановки Азовского бассейна, выявлению судов-нарушителей и оказанию помощи аварийному кораблю.







"Все элементы отрабатывались с использованием стандартов НАТО, а управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - отметили в командовании ВМС.

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