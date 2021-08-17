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Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Чемпион Олимпийских игр в Токио и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил очередное воинское звание и наградной пистолет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 87 кг и принес в копилку украинской сборной единственную золотую медаль.

Читайте: "Я не знаю, кто это такая", - Беленюк о фото с российской пропагандисткой Скабеевой

Беленюк получил звание старший лейтенант и пистолет ПМ 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+39
ОК. Ни дня не прослуживший Беленюк получает звание целого старлея и наградной ПМ. За спортивные достижения. Поясни, каким образом это не дремучий совок.
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17.08.2021 19:58
+33
Ну шо, теперь на передовую? Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ - Цензор.НЕТ 8260
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17.08.2021 19:48
+20
Чиста вонюча совкова показуха, розом з вонючим совковим пістолетом. Цікаво в Норвегії чи Австралії теж одімпійцям пістолети роздавали, та військові звання?
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17.08.2021 20:21
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Так запости оригинал Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 8521
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17.08.2021 23:05 Ответить
раз я тебя ткнул носом в распространение фейков кремлёвской шлюхи - вот ты и докажи что ты не её прислужник и опубликуй оригинал.
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18.08.2021 09:57 Ответить
Ты себя бутылкой в привычное место ткнул и обдделался Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 5385 Хочешь доказать, что это фейк, запости оригинальное фото Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 7333
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18.08.2021 09:58 Ответить
хорошо ты, бесплатная шестёрка кремлёвской шлюхи, само себе лишь о себе написало "Ты себя бутылкой в привычное место ткнул и обдделался Хочешь доказать, что это фейк, запости оригинальное фото "
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18.08.2021 10:05 Ответить
Сливаешься лапоть Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 5800
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18.08.2021 10:05 Ответить
Шоб было понятно, какой у нее рост:

Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 2551
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18.08.2021 09:53 Ответить
какой рост у охранника лукашеко?
кто женщина на фото?
ты бесплатная шестёрка платной кремлёвской шлюхи скабеевой.
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18.08.2021 10:03 Ответить
Хе-хе. Истерикой кацапа удовлетворён Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 835
А эта пропаганд@нка даже на голову ниже старика "скобеева":

Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 2664
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18.08.2021 10:05 Ответить
а чего не закрасили правую чёрную руку с более толстыми и длинными пальцами, чем на левой?
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18.08.2021 07:07 Ответить
Так запости оригинал Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 6827
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18.08.2021 09:33 Ответить
повторяешься. не я, а ты скабеевсей фейк сеешь, вот свяжись с ней, пусть даст тебе оригинал.
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18.08.2021 09:50 Ответить
Хе-хе. Вот тебе оригинальное фото, лапоть набутылочный Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 218

Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 8627
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18.08.2021 10:03 Ответить
ты снова фейк напечатало, бесплатная ты шестёрка кремлёвской шлюхи скабеевой. и хорошо ты снова само себе лишь о себе написало " лапоть набутылочный "
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18.08.2021 10:07 Ответить
Пролетая, пролетай, пролетарий Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 2066
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18.08.2021 10:07 Ответить
мало ли где она этой рукой ковырялась
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18.08.2021 09:50 Ответить
итак, фото - подделка.
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18.08.2021 09:51 Ответить
Так докажи - запости оригинал фото Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 9876
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18.08.2021 09:52 Ответить
доказал. форма пальцев другая, рука темнокожего человека. раз я тебя ткнул носом в распространение фейков кремлёвской шлюхи - вот ты и докажи что ты не её прислужник и опубликуй оригинал.
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18.08.2021 09:59 Ответить
Это и есть оригинал Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 2032 А ты балабол, тоже оригинальный Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 2032 Хочешь доказать, что это фейк, запости свой вариант "оригинального" фото Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 8724
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18.08.2021 10:01 Ответить
ты снова фейк напечатало, бесплатная ты шестёрка кремлёвской шлюхи скабеевой. и хорошо ты снова само себе лишь о себе написало " А ты балабол, тоже оригинальный Хочешь доказать, что это фейк, запости свой вариант " оригинального" фото "
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18.08.2021 10:07 Ответить
Сиди на бутылке ровно, лапоть мокшанский Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 4451
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18.08.2021 10:08 Ответить
та уже всем и так понятно.стебутся.что сказать то хотел?
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18.08.2021 09:55 Ответить
Тебе зедебил про героев откуда знать? Заслужил возможно вознаграждение какое то ,но причем тут ВСУ к этому ватному чучелу?
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17.08.2021 21:22 Ответить
Ойо "герой " Але ви збуваєте , які він призові отримав --125тис долларів нашіх податків. А скількі наші хлопці -воїни на нулю отримають , знаєте ? Віддаючи життя , що б це ватяне чмо життям насолоджувалося ?
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17.08.2021 21:42 Ответить
Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 3820
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17.08.2021 21:13 Ответить
Давай ще про молодчиків може генерала дадуть.
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17.08.2021 21:19 Ответить
Надо ему дать звание почётного еврея Украины. Это очень престижно. Такого звания за пределами Израиля ни у кого нет.
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17.08.2021 21:28 Ответить
А для чого це йому?
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17.08.2021 21:28 Ответить
Для понтів зелених .
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17.08.2021 21:36 Ответить
Гімно,що в не служило в армії,не було на зборах,отримує військове звання...
Та роздавайте вже сердючкам-потамам.чи заслуженим "слугам"!
Чи продавайте...
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17.08.2021 21:35 Ответить
Ну тоді ,негайно , всім добробатам АТО , військовим ЗСУ хто в ООС був , і є , особливо на нулю - видати нагородну зброю , бо вони дійсно їїї заслужили !!! А у Белєнюка просто відсутня совість , як і у всього Зеленого планктону ..
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17.08.2021 21:35 Ответить
Повеяло запахом вонючего совка...
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17.08.2021 21:36 Ответить
.... "из обычной совецкой еврейской семьи"
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17.08.2021 22:28 Ответить
пора мати нормальний легальний закон про зброю........влада дрібненька
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17.08.2021 21:37 Ответить
Омерзительно. Не знаю, это цель опозорить мундир нашей армии? Или наследство российской империи, где заморских арапов как обезьянок держали, и осыпали наградами за здорово живешь? Хотя после инициативы "военные гомики" - наверное все таки цель смешать армию с грязью. Ну а что, доверие народа слишком высоко, тут и до хунты рукой подать, а разве кому-то из наших кошерных олигархов оно надо?
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17.08.2021 21:42 Ответить
Зачем спортсмену наградное оружие тем более ПМ ...Это смердячий совок!
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17.08.2021 22:02 Ответить
У мене одне питання: "Чому не формі ??"
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17.08.2021 22:03 Ответить
Чомусь пригадалося:
-цигане, передайте на проїзд.
-я не циган, я негр.
-гм...уявляю, які у вас цигани!
(P.S. В контесті **********: циган замінюється на ром, а негр-на афроамериканець)
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18.08.2021 08:16 Ответить
Взірець спортсмена. Заслужив, бо його важка праця і видатний результат значать для країни дуже багато.
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17.08.2021 22:04 Ответить
А погони та пістолет навіщо ?
Вот скажіть мені навіщо борцю пістолет і звання ст лейтенанта?
Щоб його майбутній противник на змаганнях стояв перед старшим по званію, а Жан у нього цілив із пістоля?

Тьяжолий совецкій брєд 😢

.
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17.08.2021 22:33 Ответить
одному олімпійцу боксеру, за серебро Volkswagen Touareg, а борцу -депутату за золото , пистолета, "случайность, не думаю"
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17.08.2021 22:23 Ответить
нахіба ?
а чого не почесним академіком не зробили ?
або заслужений композитором ?
в Україні мало композиторів..
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17.08.2021 22:24 Ответить
А ще є "знатні доярки"!
Чому Жану не присвоїли званіє "почьотная доярка" із наградною коровою ? 😂

Креатівщики масовики-затєйніки, Шифера із ОПи срані ! 😂
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17.08.2021 22:38 Ответить
НЕ ГОНИТЕ !!!! Вы забыли ,как полковники СБУ работали на кацапов???? Пагоны по праву нацепили.!! Служили в Украине а прислуживали кацапам.И сливали информацию врагам !!! Он честь Украины ,отстаивал на олимпиаде и победил там ,над кацапами . Красава🟦🟨🟦🟨🟦🟨
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17.08.2021 22:33 Ответить
Чіпляють гівно на піджак.
Беленюк по вуха ним у ЗЄльоних вже обляпався.

А погони вручають, дєточка!
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17.08.2021 22:41 Ответить
Так точно .Вручают . Вторая ошибка моя ,не полковник а Генерал-майора Валерий Шайтанов погоны ему вручили , дослужился до генерала… А оказалось , что погоны ему нужны для того ,чтобы бабло рубить, информацию врагам продавать…..
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17.08.2021 22:58 Ответить
Не знаю, правда чи ні, але при радянському союзі хлопців-негрів (мулатів) в радянську армію не поизивали. І у військові училища також не брали.
Український темношкірий актор (1970-1980 років) Боб Цимба так не служив.
В особовій справі просто писали:
"національність негр" і все.

Якщо хто в темі - підтвердить чи спростуйте
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17.08.2021 22:41 Ответить
Цю тему навіть описано у Гашека Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 5283
і це за Першу Світову.....
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18.08.2021 08:19 Ответить
Молодець. Звання, пістоль. Може тепер черговим по парламентській курілці заступати.
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17.08.2021 22:50 Ответить
Або застрелитись після програшу. Все-таки честь офіцера...
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17.08.2021 23:11 Ответить
на "тумбочці" стоять із штик-ножем, а не пістолем Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 100
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18.08.2021 01:09 Ответить
Уместным и разумным было бы награждение чемпиона орденом, но награждать спортсмена присвоением офицерского звания и личным армейским пистолетом - это совковая дурь и безвкусица.
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18.08.2021 02:26 Ответить
А чего не полковник? Какая разница
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17.08.2021 23:07 Ответить
Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 3099Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 4755
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17.08.2021 23:15 Ответить
А вот и мальчик с апельсинками от царя гороха , который не понимает, что нельзя быть такой овцой, когда из тебя барана катают. И это я сейчас не о статье и ее героях.
Мальчик нравиться на чужом опомозге своей опой по асфальту прокатиться?!
Фууу, таким тупым быть, а не казаться, я сказала.
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17.08.2021 23:19 Ответить
Ще значок "ГТО" забули почепить!
Зеленява пісюнота нічого окрім мавпування смердючих совдепських звичок вигадати навіть не здатне. А чому воно смердить (як і совдеп фанера часів рашистської окупації на майдані поперед меморіалом небесної сотні, що загинула в боротьбі проти повернення в цей совдеп-рашизм) нах не розуміє!
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17.08.2021 23:27 Ответить
Єльбрус Тадєєв "пост здав" Жан Бєлєнюк "пост прийняв"... Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 8283
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17.08.2021 23:41 Ответить
Каким боком этот ватник к ВСу?лутше уж мусором он бЫЛ БЫ)))
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17.08.2021 23:54 Ответить
Право громадян України на самооборону - це привілей, тому не для всіх, його треба заслужити.
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18.08.2021 00:23 Ответить
Кто не понимает объясняю. Все наши олимпийцы и олимпийки числятся в спортивном клубе армии (СКА). Они там имеют воинские звания и зарплату. Такое же и в московии. Мало того, такое наверняка распространено во многих странах мира, в том числе и демократических. Футбол не нуждается в таком, футбол высокодоходный вид спорта. То же и теннис. Но всем должно быть понятно, что спортсмен по прыжкам в длину или в высоту доходов из своего ремесла не имеют. А их медали для стран нужны. Вот они в СКА своих стран получают зарплату. И это правильно.
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18.08.2021 00:33 Ответить
хоть убейся, не нашел я ЦСКА США !
ну нету у них совецкого клуба армии Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 4458
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18.08.2021 00:54 Ответить
В США много чего нет:
міністерства культури,
міністерства молоді та спорту,
и т.д. еще несколько штук.
Главное, что там народ не боится спросить, куда расходуются их налоги.
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18.08.2021 07:43 Ответить
вам не сдается, что проще платить спортсменам их зарплату как спортсменам Республики Украина, а не заниматься херней и деморализацией ВСУ присвоением левых офицерских званий людям, которые ни сном ни духом не знают что такое армия ?
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18.08.2021 00:57 Ответить
Добавлю:
но это не к Беленюку претензии. Он все полученное от государства честно отработал.
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18.08.2021 07:45 Ответить
Еще пару медалей и Беленюк станет генералом, после чего сможет стать главнокомандующим, заменив действующего квнщика.
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18.08.2021 01:19 Ответить
На мэра Киева Жана-дурака уже попердолило... 😕
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18.08.2021 02:39 Ответить
якомусь мудаку із слуг урода дарують, а нормальна людина пістолет легально купити не може, от вам і рівні права, хтось може володіти законно, а інші ні.
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18.08.2021 07:05 Ответить
Итак, Беленюк закончил инст физкультуры, там военная кафедра, с дипломом дают лейтенанта запаса. Работал инструктором ЦСКА.
Теперь старлей, за медаль - почетный ствол.
Зрады нет.
Кроме того, что он единственный чемпион олимпиады, он ещё и патриот Украины.
Там скабеева, шлюха кремлёвская, запостила фотошоп, где у неё правая рука чернокожая,
и говорила, что он танцевал не гопак, а присядку.
но она проститутка кремлёвская, работает против Украины за бабло, с ней всё ясно
А местная бото-шобла покатила бочку на золотого медалиста и патриота - тут не ясно.
Или это кацапо-провокаторы, либо полезные кремлю идиоты.
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18.08.2021 07:17 Ответить
Підеш під командування такого офіцера-борцухи? - Ні.
Усі рівні перед конституцією? - Так.
"Наградняк" та звання "Герой України" за смачну кашу це норм? - Ні.
Давай ще за перше місце по "чапаєву" будемо стволи видавать. Це дічь, коли людина яка в армії тільки формально, отримує таку нагороду на яку не кожного бойового офіцера висувають.
Так що попустись зі своєю зрадою та перемогою.
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19.08.2021 01:41 Ответить
я ні, а ти підеш під командування такого офіцера-борцухи.
дальше у тебя просто бред, набор слов, так что не я, а ты
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20.08.2021 02:52 Ответить
конституція декларує рівність усіх незалежно від статусу, а по факту у нас (нехай і дійсно крутим) борцухам видають стволи, а для докторів наук, бібліотекарів, та академіків право на володіння короткоствольною обмежене та в цілому не доступне.
Тобто є в нас вища каста, де умовний футболіст збірної з трьома класами освіти, має вищі права аніж інші, нехай і розумніші за нього по факту, але ж їм "не на часі".
Те саме й з військовими званнями - брать на больовий чи удушуючий, це не те саме що вести людей у бій.
Все знецінюється, і ти про це знаєш.
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20.08.2021 15:00 Ответить
вся твоя тирада и пропала зря.
ничего никто не нарушил.
Беленюк чемпион, патриот, числится в ВСУ и законно ему выдали ствол.
И ещё раз выдадут. А тебе не выдадут.
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20.08.2021 18:40 Ответить
ти - клінічний ідіот
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22.08.2021 18:06 Ответить
А страшний лейтенант яких військ? А страшний лейтенант знає за яку країну воювати, чи він в "не політики"? Могучих також отримає чергове звання і буде цибати на кацапів з обнімашками? Будуть разом показувати всьому світу, що в нас дружба і жвачка і кацапи "брати"?
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18.08.2021 08:51 Ответить
Одразу видно що спорт внє палітікі ета другоє
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18.08.2021 09:05 Ответить
Посліднім часом мені здається , що на Цензорі - навала москальських ботів... Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 4364
Мало у вас у московії мулатів - після навчання сотень тисяч "дружніх народів" Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 2906
Заслужила людина-має право отримати ! Все решта - фігня ... Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 6970
Ти ліпше отримай олімпійську медаль для слави своєї країни Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 3210 а пізніше можеш відмовитися і від пістолета і від "великого чергового військового звання " - старший лейтенант Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ - Цензор.НЕТ 6970
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18.08.2021 11:22 Ответить
А за кмс по боксу будемо молодшого лейтенанта чи сержанта видавать, і в чергу на квартиру.
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19.08.2021 01:44 Ответить
Зачем?
И почему не доктора наук?
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18.08.2021 15:50 Ответить
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