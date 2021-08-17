Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Чемпион Олимпийских игр в Токио и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил очередное воинское звание и наградной пистолет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 87 кг и принес в копилку украинской сборной единственную золотую медаль.
Пожалуйста, подождите...
кто женщина на фото?
ты бесплатная шестёрка платной кремлёвской шлюхи скабеевой.
А эта пропаганд@нка даже на голову ниже старика "скобеева":
Та роздавайте вже сердючкам-потамам.чи заслуженим "слугам"!
Чи продавайте...
-цигане, передайте на проїзд.
-я не циган, я негр.
-гм...уявляю, які у вас цигани!
(P.S. В контесті **********: циган замінюється на ром, а негр-на афроамериканець)
Вот скажіть мені навіщо борцю пістолет і звання ст лейтенанта?
Щоб його майбутній противник на змаганнях стояв перед старшим по званію, а Жан у нього цілив із пістоля?
Тьяжолий совецкій брєд 😢
.
а чого не почесним академіком не зробили ?
або заслужений композитором ?
в Україні мало композиторів..
Чому Жану не присвоїли званіє "почьотная доярка" із наградною коровою ? 😂
Креатівщики масовики-затєйніки, Шифера із ОПи срані ! 😂
Беленюк по вуха ним у ЗЄльоних вже обляпався.
А погони вручають, дєточка!
Український темношкірий актор (1970-1980 років) Боб Цимба так не служив.
В особовій справі просто писали:
"національність негр" і все.
Якщо хто в темі - підтвердить чи спростуйте
і це за Першу Світову.....
Мальчик нравиться на чужом опомозге своей опой по асфальту прокатиться?!
Фууу, таким тупым быть, а не казаться, я сказала.
Зеленява пісюнота нічого окрім мавпування смердючих совдепських звичок вигадати навіть не здатне. А чому воно смердить (як і совдеп фанера часів рашистської окупації на майдані поперед меморіалом небесної сотні, що загинула в боротьбі проти повернення в цей совдеп-рашизм) нах не розуміє!
ну нету у них совецкого клуба армии
міністерства культури,
міністерства молоді та спорту,
и т.д. еще несколько штук.
Главное, что там народ не боится спросить, куда расходуются их налоги.
но это не к Беленюку претензии. Он все полученное от государства честно отработал.
Теперь старлей, за медаль - почетный ствол.
Зрады нет.
Кроме того, что он единственный чемпион олимпиады, он ещё и патриот Украины.
Там скабеева, шлюха кремлёвская, запостила фотошоп, где у неё правая рука чернокожая,
и говорила, что он танцевал не гопак, а присядку.
но она проститутка кремлёвская, работает против Украины за бабло, с ней всё ясно
А местная бото-шобла покатила бочку на золотого медалиста и патриота - тут не ясно.
Или это кацапо-провокаторы, либо полезные кремлю идиоты.
Усі рівні перед конституцією? - Так.
"Наградняк" та звання "Герой України" за смачну кашу це норм? - Ні.
Давай ще за перше місце по "чапаєву" будемо стволи видавать. Це дічь, коли людина яка в армії тільки формально, отримує таку нагороду на яку не кожного бойового офіцера висувають.
Так що попустись зі своєю зрадою та перемогою.
дальше у тебя просто бред, набор слов, так что не я, а ты
Тобто є в нас вища каста, де умовний футболіст збірної з трьома класами освіти, має вищі права аніж інші, нехай і розумніші за нього по факту, але ж їм "не на часі".
Те саме й з військовими званнями - брать на больовий чи удушуючий, це не те саме що вести людей у бій.
Все знецінюється, і ти про це знаєш.
ничего никто не нарушил.
Беленюк чемпион, патриот, числится в ВСУ и законно ему выдали ствол.
И ещё раз выдадут. А тебе не выдадут.
Мало у вас у московії мулатів - після навчання сотень тисяч "дружніх народів"
Заслужила людина-має право отримати ! Все решта - фігня ...
Ти ліпше отримай олімпійську медаль для слави своєї країни а пізніше можеш відмовитися і від пістолета і від "великого чергового військового звання " - старший лейтенант
И почему не доктора наук?