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Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами - победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 01

Глава государства поздравил олимпийцев с успешным выступлением на играх, где они получили 19 наград. Зеленский вручил государственные награды атлетам, которые завоевали медали на Олимпиаде-2020, и их тренерам.

"Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все - молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали ", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 02
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 03
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 04

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Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 05
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 06
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 07
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 08
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 09
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 10
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 11

По его словам, сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры, усиливает внимание к потребностям спортсменов и тренеров. "Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов ", - заявил глава государства.

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Кроме того, президент поднял вопрос о создании условий для возвращения в Украину сильных тренеров, которые сейчас готовят спортсменов для других государств, а также для привлечения иностранных специалистов.

Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 12
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 13
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 14
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 15
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 16
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 17
Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 18

Глава государства также высказался за проведение в будущем в Украине Олимпийских игр. "У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче ", - отметил Зеленский

Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 19

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Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020 20

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Це Зеленський любить...медальки видавати
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17.08.2021 21:31
+11
Зеленський вручив державні нагороди призерами Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 2398
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17.08.2021 21:52
+9
Зеленский вручил государственные награды призерами Олимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 6493
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17.08.2021 21:32
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Це Зеленський любить...медальки видавати
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17.08.2021 21:31 Ответить
Есть такое. И радоваться самому провальному выступлению за годы независимости. Самая малая команда заняла самое плохое место. Но главное не выступление, главное -- правильный видосик.
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17.08.2021 21:37 Ответить
Не самое провальное, просто не повезло. По количеству бронзовых медалей мы повторили рекорд 1996 года, по количеству серебряных медалей на 2-м месте за всю истории незалежности. Только с золотом пролетели. В основном из-за тупости Хижняка конечно же гарантированную медаль провтыкали.. Ну и еще Кулиш шел первым, попал в десятку по мишени соперника. Харлан первый номер рейтинга -проиграла в первом же поединке. Белодед первый номер рейтинга по дзюдо, проиграла японке, которую раньше всегда выигрывала, плакала сильно потом.
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18.08.2021 03:30 Ответить
Зеленський вручив державні нагороди призерами Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 2398
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17.08.2021 21:52 Ответить
Жуть. Заикой можно стать.
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17.08.2021 21:54 Ответить
Зеленський вручив державні нагороди призерами Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 5169
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17.08.2021 22:00 Ответить
Кстати, а где табличка "большое соревнование". Забыли присобачить, не зачет.
Зеленський вручив державні нагороди призерами Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 5204
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17.08.2021 21:53 Ответить
Які ще нагороди коли спорт внє палітікі
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17.08.2021 21:54 Ответить
А як дебілів рвало від Пороха....

Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 616
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18.08.2021 08:00 Ответить
Зеленский вручил государственные награды призерами Олимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 6493
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17.08.2021 21:32 Ответить


Психолог ДалайЛамы@DarkSoulsFan12 1 ч

Ееееех....зараз би з того автомату з газіровкой та сітра б хлєбнуть за трі капєйкі.
В розпал ковіду, з одного стакану усім Києвом.
Да, Володімєр Олесандровіч@ZelenskyyUa
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17.08.2021 21:35 Ответить
Десь на самому початку 70-их була епідемія холери і був введен карантин та обсервація ,але автомати з газіровкою працювали !!!)))
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17.08.2021 21:46 Ответить
sovok.
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17.08.2021 21:35 Ответить
sranyi
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17.08.2021 21:36 Ответить
Зеленский вручил государственные награды призерами Олимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 8864
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17.08.2021 21:37 Ответить
"С нами поживёшь ,позеленеешь !" !!!)))
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17.08.2021 21:42 Ответить
Зеленский вручил государственные награды призерами Олимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 3589
В мемориз. Во это унизила так унизила зе-баната=)
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17.08.2021 21:41 Ответить
Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 1500Хто не знає дрібниць -- а чисто по фото - хто тут СТАРШИЙ Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 5808
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18.08.2021 11:37 Ответить
Олимпийская медалистка и какой-то мелкий дрыщ.
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18.08.2021 17:44 Ответить
Любительница обнимашек тоже медальку получила? И это все на фоне погибших воинов , с улыбкой на лице как будто ничего не происходит. В одно место себе засуньте эти медали
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17.08.2021 21:49 Ответить
Не прикрывайся погибшими. Зеленский сделал максимум возможного, чтобы их стало в СОТНИ РАЗ МЕНЬШЕ.
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17.08.2021 21:51 Ответить
Ты на приколе? Что он сделал? Он улыбается и смеётся когда наши военные погибают. Ботком попахивает
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17.08.2021 21:55 Ответить
Ну як що-"рятування" сержанта Журавля контролював, курва
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18.08.2021 09:06 Ответить
С какой стороны "чтобы их стало в СОТНИ РАЗ МЕНЬШЕ."?
Это запретив нашим разведку вообще и разведку дронами?
Или убрав наши контр снайперские расчеты?
Или отходя в зиму с укрепленных позиций в голую степь?
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17.08.2021 23:17 Ответить
Це теж "зрадники"? ))))
Вова Зеленсьий, дівчата і хлопці! Робіть своє, бо все робите вірно! Люди з вами!
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17.08.2021 21:49 Ответить
Більшість спортсменів,є прихильниками Зеленського.
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17.08.2021 21:53 Ответить
Як і більшість виборців.
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17.08.2021 21:59 Ответить
І що з того більшість?
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17.08.2021 22:01 Ответить
а також пупки, хутцайха...
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17.08.2021 22:12 Ответить
За часи з 1991 стільком гнидам роздали брязкальця(у тому числі і хєроя),що вже зараз дійсно достойним людям носити їх западло.
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17.08.2021 22:05 Ответить
"Глава государства также высказался...." Источник: https://censor.net/ru/p3283287

А хтось побачив на цих фото "главу государства"? Якийсь лох-шаромижник без краватки, без прапора держави на комірі, зі щетиною вирішив примазатись до слави спортсменів і сподівається теж стати відомим... Скоморох, їй бо!
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17.08.2021 22:18 Ответить
Дійсно, скоморох. От в зім"ятому піджачку та дірявих шкарпетках зі шматком автобуса в руках плакатись з трибуни, випрошуючи кредитну подачку - оце достойно справжнього глави держави...
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17.08.2021 23:19 Ответить
Треба було для привітання Горуни і Магучіх якогось Шуфрича покликати, на крайняк Киву. А так захід нічогенько пройшов.
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17.08.2021 22:48 Ответить
гаруна і ямагочі файно упозірують з какаяразніца, пі...да ілі за...ца...
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17.08.2021 23:10 Ответить
какой же он не фотогеничный стал мягко говоря
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17.08.2021 23:25 Ответить
какая пидступненькая зрадище.
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18.08.2021 06:51 Ответить
Молодці спортсмени. Скільки праці...Гарний результат.Щодо Зеленського. Я не його фанатка, але й гудити не буду. Тільки приїхала з туру по Поділлю. Чотири рази зупинялися і стояли в "пробці" досить довго Але ніхто не скаржився на те. Бо це будувалися дороги. Наша Україна і швидкісні траси). Коли таке було?
То ж коли пообіцяв, то зробить. Може просто не вистачити часу. Але людина старається. От би до його старання та класних спеціалістів...Це ж як тандем:спортсмен і тренер. І від цього залежить кінцевий результат
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18.08.2021 11:42 Ответить
 
 