Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт Фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами - победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства поздравил олимпийцев с успешным выступлением на играх, где они получили 19 наград. Зеленский вручил государственные награды атлетам, которые завоевали медали на Олимпиаде-2020, и их тренерам.
"Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все - молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали ", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры, усиливает внимание к потребностям спортсменов и тренеров. "Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов ", - заявил глава государства.
Кроме того, президент поднял вопрос о создании условий для возвращения в Украину сильных тренеров, которые сейчас готовят спортсменов для других государств, а также для привлечения иностранных специалистов.
Глава государства также высказался за проведение в будущем в Украине Олимпийских игр. "У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче ", - отметил Зеленский
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Психолог ДалайЛамы@DarkSoulsFan12 1 ч
Ееееех....зараз би з того автомату з газіровкой та сітра б хлєбнуть за трі капєйкі.
В розпал ковіду, з одного стакану усім Києвом.
Да, Володімєр Олесандровіч@ZelenskyyUa
В мемориз. Во это унизила так унизила зе-баната=)
Это запретив нашим разведку вообще и разведку дронами?
Или убрав наши контр снайперские расчеты?
Или отходя в зиму с укрепленных позиций в голую степь?
Вова Зеленсьий, дівчата і хлопці! Робіть своє, бо все робите вірно! Люди з вами!
А хтось побачив на цих фото "главу государства"? Якийсь лох-шаромижник без краватки, без прапора держави на комірі, зі щетиною вирішив примазатись до слави спортсменів і сподівається теж стати відомим... Скоморох, їй бо!
То ж коли пообіцяв, то зробить. Може просто не вистачити часу. Але людина старається. От би до його старання та класних спеціалістів...Це ж як тандем:спортсмен і тренер. І від цього залежить кінцевий результат