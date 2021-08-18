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На Луганщине завершают ремонт трассы Старобельск – Донецк. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

На Луганщине завершают ремонт трассы Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк от Старобельска до Новоайдара.

40 км автодороги восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Служба автомобильных дорог Луганщины, передает Цензор.НЕТ.

На Луганщине завершают ремонт трассы Старобельск – Донецк 01

Дорога проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниково, Новоайдар.

На днях дорожники установили автопавильоны в местах остановок транспорта. Сейчас рабочие заканчивают устройство барьерного и пешеходного ограждения, наносят дорожную разметку, устанавливают сигнальные столбики и освещение.

На Луганщине завершают ремонт трассы Старобельск – Донецк 02

На выезде из Старобельска подготовили площадку для установки передвижного габаритно-весового комплекса (ГВК) для контроля грузовиков.

"До ремонта на некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было абсолютно изношено, а передвигаться по такой дороге было опасно. Дорога была разбита еще во время активных боевых действий, когда по ней передвигалась тяжелая техника. Кроме того, здесь очень интенсивное движение большегрузного транспорта", - сообщают в автодоре.

В прошлом году выполнили основные работы и обеспечили проезд. В этом году на трассе Н-21 полностью завершат ремонтные работы.

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На Луганщине завершают ремонт трассы Старобельск – Донецк 03
На Луганщине завершают ремонт трассы Старобельск – Донецк 04
На Луганщине завершают ремонт трассы Старобельск – Донецк 05
На Луганщине завершают ремонт трассы Старобельск – Донецк 06

На территории Луганской области насчитывается 5912 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе на контролируемой территории - 3629 км. Сеть автомобильных дорог общего пользования государственного значения насчитывает 1200 км.

В 2021 году на Луганщине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать 241 км дорог государственного значения. В течение двух лет (2020 и 2021) капитальным и текущим ремонтом будет охвачено 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения области.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.
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Топ комментарии
+3
"В 2021 году на Луганщине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать 241 км дорог"
Серьезно?Так ремонт дорог это оказывается программа зеленского? На дороги выделялось при Порохе,при клоуне это распил денег что были выделены на дороги.Уже напялил чужие лавры ,обезьянка в мантии.
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18.08.2021 09:39
+3
При Порошенко отремонтированно 3800 км.на 2019 год на строительство дорог было предусмотрено 56 млрд .Деньги что потратил Зеля были целевые, он отнял деньги у больных,сколько на его руках смертей он ответит перед Богом и надеюсь перед украинцами.
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18.08.2021 10:44
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"В 2021 году на Луганщине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать 241 км дорог"
Серьезно?Так ремонт дорог это оказывается программа зеленского? На дороги выделялось при Порохе,при клоуне это распил денег что были выделены на дороги.Уже напялил чужие лавры ,обезьянка в мантии.
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18.08.2021 09:39 Ответить
Ну при Зе реально многократно и качественно увеличилось строительство дорог! Это факт! За какой счёт и почему эти деньги не потрачены на оборонку - это другой вопрос...
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18.08.2021 10:10 Ответить
Хорошие дорогинафронт- это и есть затраты на оборонку.
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18.08.2021 10:24 Ответить
При Порошенко отремонтированно 3800 км.на 2019 год на строительство дорог было предусмотрено 56 млрд .Деньги что потратил Зеля были целевые, он отнял деньги у больных,сколько на его руках смертей он ответит перед Богом и надеюсь перед украинцами.
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18.08.2021 10:44 Ответить
На фото результат "розпилу", точно?
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18.08.2021 10:23 Ответить
деньги взятые с ковидного фонда результат распила.
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18.08.2021 10:24 Ответить
Дистанційно-керовані міни під полотно сподіваюсь заклали?
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18.08.2021 09:51 Ответить
Нашо?
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18.08.2021 10:25 Ответить
Мабуть, малось на увазі, що це траса Старобільськ-Луганськ і по новому полотну агресору буде легше наступати.
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18.08.2021 11:37 Ответить
Пані військова в чому саме?
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18.08.2021 14:53 Ответить
А чому написано ГОРОД, а не МІСТО? Що це таке? НЕ думаю,що в місті Старобельск так багато російськомовних.
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18.08.2021 10:59 Ответить
Місто Старобільськ
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18.08.2021 11:32 Ответить
хай буде
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18.08.2021 12:44 Ответить
Строятся дороги и слава Богу. Раньше тоже деньги выделяли на строительство но дороги не строились.
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18.08.2021 11:02 Ответить
дороги, которые строит зельц, ведут на кладбище. умерших в Украине от ковида 53336 людей и каждый день это число увеличивается, потому что деньги выделенные на борьбу с этой заразой, закатывают в асфальт + откаты + дерибан и еще много подобных +.
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18.08.2021 11:22 Ответить
люди умирают от ковида везде, даже там где нет фондов
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18.08.2021 11:26 Ответить
Т.е. Вы предлагаете с КОВИДом не бороться? Один хрен сдохнем???
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18.08.2021 11:38 Ответить
Предлагаю бороться и строить дороги без лемента.
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18.08.2021 11:50 Ответить
При Порошенко отремонтированно 3800 км.на 2019 год,сколько построил Зеля?
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18.08.2021 12:22 Ответить
сложно сказать, ведь каденция Зели еще не закончилась...
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18.08.2021 13:14 Ответить
 
 