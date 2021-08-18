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Один человек погиб, еще четверо госпитализированы в результате масштабного ДТП с участием четырех грузовиков на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех грузовых автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, один мужчина погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно данным ГСЧС, 17-го августа в 20:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Полтавское шоссе Амур-Нижнеднепровского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей, один из которых горит.

На месте происшествия спасатели установили, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех грузовых автомобилей. А именно: грузовик "Scania" перевозивший нефтепродукты, грузовой автомобиль "DAF", предназначенный для перевозки сыпучих зерновых культур, малотоннажный грузовой автомобиль "Mercedes" и грузовой автомобиль "DAF".

На момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля "DAF" оказалась охвачена огнем, к счастью водитель вовремя покинул горящее транспортное средство. В искореженном грузовике "Mercedes" находилось заблокированное тело водителя. Работниками экстренной медицинской помощи были госпитализированы в медицинские учреждения города Днепр четверо пострадавших людей с различными степенями тяжести.

Один человек погиб, еще четверо госпитализированы в результате масштабного ДТП с участием четырех грузовиков на Днепропетровщине 01

Спасатели немедленно приступили к ликвидации пожара и одновременно к деблокированию тела водителя грузовика "Mercedes" (мужчина 1992 года рождения). Пожарные провели отключение элементов питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.

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Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

К оказанию помощи привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Один человек погиб, еще четверо госпитализированы в результате масштабного ДТП с участием четырех грузовиков на Днепропетровщине 02
Один человек погиб, еще четверо госпитализированы в результате масштабного ДТП с участием четырех грузовиков на Днепропетровщине 03
Один человек погиб, еще четверо госпитализированы в результате масштабного ДТП с участием четырех грузовиков на Днепропетровщине 04
Один человек погиб, еще четверо госпитализированы в результате масштабного ДТП с участием четырех грузовиков на Днепропетровщине 05
Фото: сайт ГСЧС
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Бензовоз, **** виноват. Выехал с заправки и через двойную сплошную, со словами "Я самый страшный и большой..."
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18.08.2021 09:51 Ответить
Formula 5?
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18.08.2021 10:03 Ответить
то же ДТП :
https://youtu.be/syvivXeZ88k
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18.08.2021 10:04 Ответить
больше чем уверен гонки устроили кто круче на грузовике
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18.08.2021 10:04 Ответить
Невероятный избыток фур - беда Украины и ее дорог! Куда дели Укрзализныцю?
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18.08.2021 11:59 Ответить
 
 