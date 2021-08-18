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Афганистан (599) эвакуация (1754) Ермак Андрей (1187)

Известная режиссер Карими эвакуирована из Афганистана в Украину, - Ермак. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Кинорежиссер Сахра Карими, эвакуированная из Афганистана, вечером вторника 17 августа прибыла в Украину.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсети Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Был рад поприветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве. Теперь они живы и здоровы. Сахра Карими является первой женщиной-главой "Афганфильм" и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Жалко, что сегодняшний Афганистан небезопасен для таких блестящих талантов, как она", - написал Ермак.

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В своем аккаунте в Твитер Карими поблагодарила Офис президента Украины и украинский МИД, которые вместе с турецкими и словацкими партнерами помогли ей эвакуироваться. "Все вместе помогли мне выбраться из Кабула, спасли еще 11 человек", - написала Карими

Известная режиссер Карими эвакуирована из Афганистана в Украину, - Ермак 01
Известная режиссер Карими эвакуирована из Афганистана в Украину, - Ермак 02

Карими - генеральный директор государственной кинокомпании "Афганфильм" с 2019 года, первая и единственная женщина в Афганистане, имеющая докторскую степень в области кинопроизводства. Ее фильмы известны за пределами Афганистана. Карими говорит, что покинула Кабул после того, как на выходных попала в заголовки газет со своим открытым письмом, в котором умоляла людей защитить афганских кинематографистов и искусство от талибов. Режиссер отметила, что несмотря ни на что до последнего продолжала снимать – документировать события в Афганистане.
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Топ комментарии
+20
до этого были мертвы и больны, шо неясно?
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18.08.2021 11:01
+19
Українського воїна Журавля єрмаки не евакуювали...
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18.08.2021 11:10
+13
Охвіс прєзєдєнта? А пілотів, оперативників, які супроводжували до літака, військових, які утримують аеропорт Кабула? Єлдак - херой?
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18.08.2021 11:02
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Страница 2 из 2
что этот поц делает на фото?
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18.08.2021 13:23 Ответить
хорошо. верно.
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18.08.2021 18:30 Ответить
Я одного не могу понять - почему они не бегут в те страны которые им ближе по ментальности и культуре? Ну например почему бы не сбежать в Эмираты, Пакистан и тп, почему прутся в страны где абсолютно другая культура и устои ? Я категорически против наполнения нашей страны черножопьём.
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18.08.2021 18:44 Ответить
Потому, что не в Пакистанах проще решать вопросы с чиновниками и доходами. Например, скинуться с братьями по разуму и выкупить рынок или его часть, а вечером доставать местных девушек.
За то, что некоторые вытворяют, на родине легко могут побить камнями по черепу...
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18.08.2021 20:43 Ответить
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