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детсад (418) Киев (24550) коррупция (8389) обыск (1845) ремонт (1152) СБУ (18692) школа (2887)

Руководство "Житлоинвестбуд-УКБ" присвоило 30 млн грн при ремонте школ и детсадов Киева. В кабинете одного из замов главы КГГА состоялся обыск, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность руководства КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Чиновники наладили схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садов и школ. По предварительным данным, из бюджета города противоправно вывели почти 30 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организаторы "схемы" действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению капитальных строительных и ремонтных работ как подрядные организации. "Партнеры" выполняли работы частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Подчеркивается также, что некоторые работы не выполнялись вообще, хотя отмечали, что они "выполнены".

По данным следствия, в течение 2019 года коммунальщики провели конкурсные торги на общую сумму более 120 млн грн, 30 млн грн из которых вывели в "тень", распределив их между участниками махинации.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, по адресам фактических мест проживания должностных лиц КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и сотрудников подконтрольных коммерческих структур.

"В частности, обыск проведен в кабинете одного из заместителей председателя КГГА, курирующего указанное коммунальное предприятие. В ходе обысков изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, печати. В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба, причиненного городскому бюджету", - подчеркивают в СБУ.

Руководство Житлоинвестбуд-УКБ присвоило 30 млн грн при ремонте школ и детсадов Киева. В кабинете одного из замов главы КГГА состоялся обыск, - СБУ 01
Руководство Житлоинвестбуд-УКБ присвоило 30 млн грн при ремонте школ и детсадов Киева. В кабинете одного из замов главы КГГА состоялся обыск, - СБУ 02

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
когда кто то из людей помогающих последние годы воровать около 350-400 миллиардов в год на днях возглавят БЭБ. тогда таких преступлений НЕ БУДЕТ. заживем по "закону".

понимаю что звучит смешно и даже отвратительно но.....
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18.08.2021 11:57
+4
Не защищаю Кличко, но моему ясно, что приблеженные Зеленского с Банковой с помощью прокураторы и давления на главу Киева хотят эти же коррупционные схемы возглавить и даже добавить новые.
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18.08.2021 12:30
+3
Ты читаешь только заголовки? "В настоящее время назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба." Т.е. уже определили сумму, от которой будут просить залог в суде, но у ЗЕ-БЭ-У нет реальных подтверждений этого бреда. Клоуны они и там клоуны. Всегда эти вещи по бюджету проверяло КРУ (ДАС), по акту возвращали деньги, или уголовное дело.
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18.08.2021 11:57
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т.е. для лохов написали фуфло, это не сказки, а Кличко-сказки)))) эх и зебыдло!
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18.08.2021 11:46 Ответить
Воровали ,воруют и будут воровать вне зависимости от того,кто будет сидеть в кресле.
Как сказал Александр 1, русский царь немецкого происхождения :
"Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека"
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18.08.2021 11:51 Ответить
Не защищаю Кличко, но моему ясно, что приблеженные Зеленского с Банковой с помощью прокураторы и давления на главу Киева хотят эти же коррупционные схемы возглавить и даже добавить новые.
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18.08.2021 12:30 Ответить
Обшуки,підозри ,затримання !!! А де реальні вироки ,де конфісковане майно ,нажите непосильною працею ???)))
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18.08.2021 11:46 Ответить
Ты читаешь только заголовки? "В настоящее время назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба." Т.е. уже определили сумму, от которой будут просить залог в суде, но у ЗЕ-БЭ-У нет реальных подтверждений этого бреда. Клоуны они и там клоуны. Всегда эти вещи по бюджету проверяло КРУ (ДАС), по акту возвращали деньги, или уголовное дело.
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18.08.2021 11:57 Ответить
За півроку 19 вироків ,сотні лярдів збитків і 250 тис. конфіската !!!)))
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18.08.2021 12:01 Ответить
можу помилятись, але схоже Віталю планують висувати на преза і звідси увесь цей двіж (?)
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18.08.2021 11:49 Ответить
когда кто то из людей помогающих последние годы воровать около 350-400 миллиардов в год на днях возглавят БЭБ. тогда таких преступлений НЕ БУДЕТ. заживем по "закону".

понимаю что звучит смешно и даже отвратительно но.....
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18.08.2021 11:57 Ответить
все на кличка копають
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18.08.2021 12:03 Ответить
по цьому тітушці вже давно тюрма плаче
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18.08.2021 12:53 Ответить
Дикие люди...
А вы не знаете, что ЛЮБАЯ стройка, ремонт и т.п. - это всегда в некоторую пользу тому, кто бюджетные деньги распределяет?
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18.08.2021 12:03 Ответить
А коли СБУ провірить велике крадівництво?
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18.08.2021 12:23 Ответить
не СБУ, а НАБУ; і не зараз - а коли зелених уродів проженемо
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18.08.2021 12:35 Ответить
Что за новости, ни одной фамилии?!
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18.08.2021 17:43 Ответить
 
 