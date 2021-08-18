Руководство "Житлоинвестбуд-УКБ" присвоило 30 млн грн при ремонте школ и детсадов Киева. В кабинете одного из замов главы КГГА состоялся обыск, - СБУ. ФОТО

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность руководства КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Чиновники наладили схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садов и школ. По предварительным данным, из бюджета города противоправно вывели почти 30 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организаторы "схемы" действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению капитальных строительных и ремонтных работ как подрядные организации. "Партнеры" выполняли работы частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Подчеркивается также, что некоторые работы не выполнялись вообще, хотя отмечали, что они "выполнены".

По данным следствия, в течение 2019 года коммунальщики провели конкурсные торги на общую сумму более 120 млн грн, 30 млн грн из которых вывели в "тень", распределив их между участниками махинации.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, по адресам фактических мест проживания должностных лиц КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и сотрудников подконтрольных коммерческих структур.

"В частности, обыск проведен в кабинете одного из заместителей председателя КГГА, курирующего указанное коммунальное предприятие. В ходе обысков изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, печати. В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба, причиненного городскому бюджету", - подчеркивают в СБУ.





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