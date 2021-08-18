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Талибы обстреляли протестующих, поднявших флаг Афганистана, и избили журналистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В провинции Нангархар на востоке Афганистана вблизи пакистанской границы сотни людей подняли флаг страны, призывая талибов уважать и не менять его.

Об этом сообщил политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана и опубликовал соответствующее видео, информирует Цензор.НЕТ.

"Нангархар — Сотни людей подняли "флаг Афганистана", призывая талибов уважать и не менять его", — написал он в Twitter.

Сотни молодых людей размахивали национальным флагом на улице Пуштунистан в Джалалабаде после демонстрации в поддержку национального флага, сообщает ТСН со ссылкой на Pajhwok Afghan News.

По словам очевидцев, "Талибан" обстрелял протестующих и избил ряд журналистов.

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Талибы обстреляли протестующих, поднявших флаг Афганистана, и избили журналистов 01
Талибы обстреляли протестующих, поднявших флаг Афганистана, и избили журналистов 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+45
То что талибы катались на машинках и каруселях подтверждает, что талибы такие же дебилы как и Зеля Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 5266
Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 3939
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18.08.2021 12:55
+22
Нє может бить! Оніжехорошиє!
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18.08.2021 12:48
+18
Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 3179

Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 5701
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18.08.2021 13:26
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Нє может бить! Оніжехорошиє!
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18.08.2021 12:48 Ответить
То что талибы катались на машинках и каруселях подтверждает, что талибы такие же дебилы как и Зеля Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 5266
Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 3939
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18.08.2021 12:55 Ответить
а что если ЗЕленский.... талиб ? ......еврейский ? Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 3812
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18.08.2021 13:24 Ответить
Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 3179

Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 5701
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18.08.2021 13:26 Ответить
кто такое сказал?
судя по стилю - наверняка или ************, или арахинидия.
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18.08.2021 12:59 Ответить
Хламідія?!)
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18.08.2021 13:02 Ответить
Дикий народ, эти дети гор.
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18.08.2021 12:50 Ответить
А в гірських районах завжди так !!!))))
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18.08.2021 12:51 Ответить
Бубочка горский еврей?
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18.08.2021 12:58 Ответить
Ні ,"простой еврейский паренёк из провинции " !!!!)))
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18.08.2021 13:08 Ответить
терриконский Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 6043
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18.08.2021 13:28 Ответить
В гірських районах світа ,війни між горцями тривают сторіччями ,якщо не тисячиріччями !!!!)))
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18.08.2021 13:11 Ответить
Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 7545
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18.08.2021 14:26 Ответить
это то же самое шо подумали после развала совка: А ВДРУХ.... Рашка теперь нам друх? Талибы обстреляли протестующих, поднявших флаг Афганистана, и избили журналистов - Цензор.НЕТ 2086

это то же самое что сунуть в пасть крокодила, откусившего вам недавно ногу - голову, с мыслью - он уже наелся, он теперь очень не злой, вот как хвостиком виляет ... ой ыфпщхкрщщеор ааааааа, Рейган, спасиииии.те Талибы обстреляли протестующих, поднявших флаг Афганистана, и избили журналистов - Цензор.НЕТ 6512
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18.08.2021 12:50 Ответить
Они подняли старый национальный флаг. А теперь власть принадлежит Талибам и флаг теперь новый.
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18.08.2021 12:51 Ответить
Они не поняли в КАКОЙ стране они проснулись. Ну ничего, скоро им пояснят на примерах...
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18.08.2021 13:00 Ответить
Ну они же пабедители. Срочно их в Европу на переговоры к Боррелю, Меркель и Макрону.
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18.08.2021 12:51 Ответить
Афганістан ,на порозі грандіозного шухера !!!)))
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18.08.2021 12:51 Ответить
Еще на игрушечных машинках научились ездить, прогресс на лицо.
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18.08.2021 13:53 Ответить
+
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18.08.2021 14:27 Ответить
Владу захопили потомки євреїв- пуштуни Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 3419 .

https://www.translarium.info/2013/06/pushtuns.html#axzz3jtd56Lk1
https://news.day.az/unusual/285618.html
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18.08.2021 13:10 Ответить
ну фсе , можно спать спокойно . Афган в надежных руках .
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18.08.2021 20:03 Ответить
в очікували від них іншого?цілком можливо що верхівка талібів готова на ряд поступок, послаблень. а от рядові...добитися від них покори та дисципліни ще те завдання
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18.08.2021 12:52 Ответить
нифига - рядовики прекрасно знают что можно делать, ибо башка если цела, то будет потом не совсем. так что это как Муравьев бы приказал - быть гуманными своим живодерам. пацан слово дал - пацан взад его взял.
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18.08.2021 12:54 Ответить
Так шо в аэропорту неспроста столпотворение - они то знают лучше шо такое друзья запрещенные товарищи Рашки.
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18.08.2021 12:52 Ответить
То афганские евреи. Они знают толк в шухере...
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18.08.2021 13:02 Ответить
не соглашусь, кто-кто, а они, кому не жаль барыши иметь, свалили еще весной.
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18.08.2021 13:06 Ответить
*терять барыши
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18.08.2021 13:07 Ответить
Некоторые пуштуны, проживающие в Афганистане, утверждают, что происходят от Десяти потерянных колен[4][5][6][7];

«Пуштуны - потерянное колено Израиля?» Архивная копия от 29 сентября 2015 на Wayback Machine «Центральный еврейский ресурс»
«Загадка истории: пуштуны - афганские потомки евреев?»Статья из журнала «Эхо планеты».
«Десять потерянных колен Израиля» translarium.info, оригинал: The Ten Lost Tribes: Pathans Архивная копия от 30 сентября 2015 на Wayback Machine
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18.08.2021 12:53 Ответить
К таким коленам причисляют себя также некоторые из японцев и хазар и еще бог весть кого.
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18.08.2021 13:16 Ответить
а що є сьогодні "хозари"?
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18.08.2021 13:38 Ответить
И заметте *евроблях* на улицах нет, только отечественный автопром. Нам некоторые предлогают тоже стремиться к етому
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18.08.2021 12:53 Ответить
ой...а лавруха васторжено гаварил шо то и есть настоящая демократия...
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18.08.2021 12:53 Ответить
Демократия через пи..юли...
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18.08.2021 13:03 Ответить
Один в один как в Ды-ны-ры, куда пришёл рашистский талибан.
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18.08.2021 12:54 Ответить
Талибан Лаптестан и прочие 73 %.... Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 7126Совки дремучие....
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18.08.2021 12:55 Ответить
Если бы не другой флаг то можно подумать что снимали это в беларусссии. тот же мыролюбный протест.
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18.08.2021 12:56 Ответить
Не судите их - там читать и писать умеют только 35%.
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18.08.2021 13:09 Ответить
Кращеб вони калаш підняли.
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18.08.2021 12:56 Ответить
на загальнонаціональні вибори з сорока мільйонів зареєстрованих афганців прийшло 2мілн, це 2,5%, така явка... (і те - проголосували переважно за місцевих корупціонерів). А от 97,5% населення власна держава або виявилась непотрібною, або їм був потрібен талібан...
От нафіга штатівцям був потрібен оцей геморой? От вони і пішли...
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18.08.2021 12:58 Ответить
респект сміливим афганцям що не згідні з владою середньовічних головорізів
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18.08.2021 12:59 Ответить
Смелые было мало. Поэтому они уже мертвые. А это непонятливые...
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18.08.2021 13:05 Ответить
Все к чему прикасается РАБссия имеет удивительное свойство...дохнуть...кстати именно в эти августовские дни 30 лет назад сдох Сссср.... Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 3501
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18.08.2021 13:00 Ответить
Белорусы?
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18.08.2021 13:00 Ответить
Не все люди в Афганистане доверяли американцам. Основная боевая сила мужчин готовых взять в руки оружие находились в стороне наблюдая за происходящим. Сложившаяся ситуация, предоставляет возможность афганским добровольцам проявить себя чем они 100% воспользуются. Для талибов война только начинается, причем на неосвоенной территории.
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18.08.2021 13:02 Ответить
Для того чтобы вести войну нужна логистика , снабжение и финансы . А еще лидер и идея . Ничего этого нет в Афгане .
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18.08.2021 20:07 Ответить
Что? Логистика, финансы? Это Афганистан детка - там готовы умереть ради возможности повоевать Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 5394
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19.08.2021 14:47 Ответить
РАБссия построит Южный поток,типа Мацковия-Кабул Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 1036
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18.08.2021 13:03 Ответить
Талибы талибанят.
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18.08.2021 13:15 Ответить
Талібанці.
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18.08.2021 14:45 Ответить
пусть афганцы живут как хотят. Это относится и к украинцам и к белорусам. Зачем лезть со "своим уставом в чужой монастырь"
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18.08.2021 13:22 Ответить
поучи нас мудрости, крепостной лишнехромосомец Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 4006
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18.08.2021 13:32 Ответить
в своё время чингиз-хан тоже так начинал талибанить
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18.08.2021 13:41 Ответить
Зачем лезть со своим уставом в Украину и Беларусь?
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18.08.2021 13:51 Ответить
Да это вовсе и не толибы - это таль-каида.
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18.08.2021 14:21 Ответить
Как же нам всем подфортило! Добрые Талибы наталибанят горы герыча и наше серое и унылое существование превратится в играющий всеми цветами радуги развесёлый кайф.
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18.08.2021 15:20 Ответить
Похоже на Украину 2014 года. Когда ВСУ, МВД, СБУ и т.д. находились в глубоком ступоре и сдавали врагу оружие без боя. Если бы не гражданские, которые взялись за оружие и пошли добровольцами, не было бы сейчас Украины в тех границах которые есть. Но в Украине народ поднялся быстрее, не стал ждать падения страны.
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18.08.2021 15:27 Ответить
абсолютно неуместное сравнение, Светлана.
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18.08.2021 16:12 Ответить
Да-да ОДНИ гражданские и добробаты.
Числом аж 100500.
Вы, хоть историю почитайте))))
Опять бредятина от чувихи с флагом, кого угодно, но не Украины.
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18.08.2021 17:40 Ответить
Им всем там из-заграницы куда лучше видно, чем нам, пережившим 2014 в Украине
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18.08.2021 18:49 Ответить
а що не так? Турчинов сам визнав потім, що військових, готових виконувати накази весною 2014р, в Україні було близько 5 тисяч. Чи ви забули, як цілі військові підрозділи, які прибували на Донбасс в 2014р, здавалися, фактично, беззбройним на той момент сепарам, і віддавали техніку?
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18.08.2021 20:23 Ответить
Вы знаете, что это за 5000 человек? Откуда они? Какие задачи выполнили СРАЗУ и которые потом?
Вы знаете, какие подразделения, поднялись сразу, а какие в течении 12 - 24 - 36 часов?
Что Вы ***** мелете!? Вы (и Вам подобные) почитайте историю.
Назовите ЦЕЛЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, которые прибыли в даунбас и фактически сдались.
Если у Вас, разговор, про тактическую группу 25-й бригады, так я Вам напомню, фамилию ст. л-та Аника. Выпускника АСВ (г.Львов), который и завёл её в засаду. Он же местный был.
А Вам и остальным баранам, никто на рассказывал, что уже случилось с двумя офицерами этой же бригады именно в тот момент.
Так что, изучайте материалы, а не ляпайте фигню.
И слова Турчинова НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЙТЕ.
Речь шла НЕ О ТЕХ КТО ГОТОВ БЫЛ ВЫПОЛНИТЬ ПРИКАЗ, А О МОМЕНТАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ. Это именно про тех 5000. Правда, их было 6700. Это так, к сведению, образованный вы наш тролль.
За остальных, которые готовы были выполнить приказ, читайте выше.
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18.08.2021 21:05 Ответить
В 2014 році була тотальна зрада. Знаю той випадок , коли полковник ВДВ наказав бійцям вийняти з зброі затвори і віддати половину техніки. За таке треба було бійцям самим розстріляти кацапа на місці. Думаєш, зараз таких полковників нема? Украінську армію, щоб була здатна воювати, треба формувати за національним принципом - украінців набирати в бойові частини, а всяку кацапню на свинарники і підсобні роботи.
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19.08.2021 07:43 Ответить
Вот это именно тот случай.
Спасти двух офицеров.
Вы тоже историю почитайте внимательно.
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19.08.2021 10:18 Ответить
Ну техники конечно не половину.
Это Вам уже напели в ушки, а Вы и рады хрень слушать, а потом говнище разливать.
ЧИТАЙТЕ КОНКРЕТНУЮ ИСТОРИЮ, а потом выражайте своё мнение, а не то что Вы от кого-то услышали.
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19.08.2021 10:19 Ответить
ДНР по афгански это Талибан
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18.08.2021 15:32 Ответить
Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 520
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18.08.2021 17:42 Ответить
Если русские придут в Украину у нас то же самое будет, а может и хуже.
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18.08.2021 17:59 Ответить
Хуже. талибы - дети против мордвы.
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18.08.2021 22:21 Ответить
Може там, де ти живеш, таке й буде, але в Галичині кацапам буде ще страшніше, ніж було колись. Гуцули вміють різати горло баранам не гірше чеченців. От через те Жириновський і інша мордва в Галичину не хочуть лізти .
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19.08.2021 07:36 Ответить
Я не здивуюсь, якщо незабаром зелений почне налагоджувати "связі" з талібами. А арахамія скаже, що ми можемо "пєрєнять іх опит" !..
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18.08.2021 19:35 Ответить
Афганці в 21 столітті продовжують бути темним і неграмотним народом, тому там владу беруть мракобіси. Мене шокували випадки коли люди прив"язувались до конструкцій літака аби вилетіти з краіни, вони навіть не підозрівали, що це вірна і страшна смерть. Що це за віра така, де ж той іх Аллах , що допускає таке жалюгідне існування цілих народів ?
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19.08.2021 07:32 Ответить
Смелые люди.Вот из таких надо было создавать армию.Но в Афгане "кумовство" еще похлеще,чем у нас,и все мало-мальски денежные должности распределяются между кланами и родственниками
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19.08.2021 09:19 Ответить
 
 