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Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
2 июня российские СМИ пестрили заголовками о том, что замена самолетов Ан-26 новыми Ил-112В якобы "похоронит" украинское предприятие "Антонов". Вчера, 17 августа, новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье.
На эту деталь обратила внимание в Фейсбук Ксения Букова, информирует Цензор.НЕТ.
"Статья от 2.06.2021. Но прошло чуть больше месяца и вчера Мечта накрылась", - иронично подметила она.
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Nepran Lagidnyi
показать весь комментарий19.08.2021 09:36 Ответить Мне нравится 0
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В некотором смысле, оказалось "не рой другому яму..."