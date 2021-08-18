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Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

2 июня российские СМИ пестрили заголовками о том, что замена самолетов Ан-26 новыми Ил-112В якобы "похоронит" украинское предприятие "Антонов". Вчера, 17 августа, новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье.

На эту деталь обратила внимание в Фейсбук Ксения Букова, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который похоронит украинский Антонов 01

"Статья от 2.06.2021. Но прошло чуть больше месяца и вчера Мечта накрылась", - иронично подметила она.

Читайте также: Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. ВИДЕО катастрофы

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+78
Пока этот ИЛ похоронил только трех разбившихся ватанов Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов" - Цензор.НЕТ 5528
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18.08.2021 12:57
+49
Русские всегда копают всем яму, такой народ подлый и наглый и всегда получают ответку бумерангом, но из-за своего слабоумия этого не понимают.
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18.08.2021 13:07
+41
Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов".

В некотором смысле, оказалось "не рой другому яму..." Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов" - Цензор.НЕТ 1818
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18.08.2021 12:58
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Москалі дупорукі народилились,дупою "думають",нею ж роблять заяви і "розмовляють".
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19.08.2021 09:36 Ответить
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