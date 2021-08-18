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МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт Фоторепортаж

Министерство внутренних дел планирует развивать спортивную инфраструктуру и усилит внутриведомственные спортивные соревнования различного уровня, чтобы олимпийских наград в Украине было еще больше.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил 17 августа во время награждения спортсменов-олимпийцев, представляющих подразделения системы МВД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Есть очень мало цифр и значений, увеличению которых радуются в нашей системе. Вот рост количества Олимпийских медалей - именно эта цифра. Вашими победами все это время жили многие украинские семьи, ваши достижения присваивали себе все. Каждая семья, каждый город, каждое учебное заведение, в котором вы учились, гордился вашими медалями. Хочется верить, что внимание будет и к вашей подготовке, а также к людям, которые готовят вас к победе. 9 олимпийских наград завоевали работники системы МВД. Обращусь к президенту Украины с предложением и просьбой, чтобы в Украине не закрылась ни одна спортивная школа. А только развивались возможности для наших спортсменов", - сказал он.

Монастырский заявил, что в системе МВД будут значительно усилены внутриведомственные спортивные соревнования различного уровня. А также особое внимание ведомство уделит реконструкции уже имеющихся и строительству новых объектов спортивной инфраструктуры.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 01

Командующий НГУ Николай Балан поздравил спортсменов-нацгвардейцев и тренеров с хорошими результатами на Играх в Токио-2020 и пожелал дальнейших побед.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 02

"Вы достойно представляете нашу страну и Национальную гвардию Украины", - сказал Балан.

В свою очередь, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что не многие знают цену этим наградам.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 03

"Это колоссальные усилия, пот, кровь и ежедневные тренировки. Поздравляю вас с результатами и спасибо, что прославляете нашу страну", - отметил он.

Первый заместитель председателя ФСО "Динамо" Виктор Корж рассказал, что спортсмены Общества получили 10 наград, а на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр флаг Украины несла представительница "Динамо".

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 04

"Физкультурно-спортивное общество "Динамо" - это большой коллектив, который вдохновляет на здоровый образ жизни и прославляет нашу страну", - сказал Корж.

Спортсмены получили ведомственные награды и нагрудные знаки МВД "За безопасность народа", памятные и ценные подарки. Также часами от МВД министр наградил заслуженных тренеров - Олесю Зайцеву, Николая Мацапуру, Валерию Меженину, Алексея Мельника, Светлану Саидову, Александра Хижняка.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 05

Напомним, в этом году во время Олимпийских Игр в Токио-2020 украинские спортсмены собрали в копилку медалей 19 наград.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 06

Представители системы МВД, участники ФСО "Динамо" завоевали сразу 9 медалей в различных видах спорта.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 07

Серебряными призерами Игр стали:

- старший сержант Национальной гвардии Украины, заслуженный мастер спорта Украины по плаванию Михаил Романчук, Ривненская областная организация ФСО "Динамо", на дистанции 1500 м вольным стилем;

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 08

- инструктор спортивной команды Государственной пограничной службы Украины, заслуженный мастер спорта Украины по боксу Александр Хижняк, Полтавская областная организация ФСО "Динамо", в весовой категории 75 кг

- младший сержант Национальной гвардии Украины, мастер спорта Украины международного класса по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан, Полтавская областная организация ФСО "Динамо", в составе каноэ-двойке на дистанции 500 м.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 09

Бронзовыми призерами Игр стали:

- старший сержант Национальной гвардии Украины, заслуженный мастер спорта Украины по плаванию Михаил Романчук, Ривненская областная организация ФСО "Динамо", на дистанции 800 м вольным стилем;

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 10

- спортсменки спортивного клуба Национальной гвардии Украины, заслуженные мастера спорта Украины по синхронному плаванию Марта Федина и Анастасия Савчук, Харьковская областная организация ФСО "Динамо", в программе дуэтов;

- спортсмен-инструктор Национальной гвардии, заслуженный мастер спорта Украины по вольной борьбе Алла Черкасова, Львовская областная организация ФСО "Динамо", в весовой категории 68 кг

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский 11
Фото: сайт МВД

- аспирантка Харьковского национального университета внутренних дел, заслуженный мастер спорта Украины по синхронному плаванию Екатерина Резник, Харьковская областная организация ФСО "Динамо" в группе;

- служащие Национальной гвардии Украины, заслуженные мастера спорта Украины по синхронному плаванию Анастасия Савчук, Марта Федина, Елизавета Яхно и спортсменки-представительницы "Динамо" - Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Ксения Сидоренко, Алина Шинкаренко, Харьковская областная организация ФСО "Динамо" в группе.
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Топ комментарии
+10
Да кто то уже,из зесрани,начнет заниматься своим делом?хотя если они ничего на своих должностях не соображают,дебилы...
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18.08.2021 13:08
+6
Перепрошую, а команди КВН? Без КВН МВС ну ніяк не можна!
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18.08.2021 13:08
+6
...9 олимпийских наград завоевали работники системы МВД.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский - Цензор.НЕТ 5553 Стопудово, ППСники. Каждый день, после патрулирования, бежали на стадион..
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18.08.2021 13:09
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Правила форума Совет форумчан
Перепрошую, а команди КВН? Без КВН МВС ну ніяк не можна!
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18.08.2021 13:08 Ответить
"Оплот", "Беркутня" и титушки...
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18.08.2021 13:28 Ответить
Да кто то уже,из зесрани,начнет заниматься своим делом?хотя если они ничего на своих должностях не соображают,дебилы...
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18.08.2021 13:08 Ответить
невже, треба готуватись до зміни власника у київського динамо по футболу...
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18.08.2021 14:59 Ответить
- у вас скільки спортивних нагород?
- нескільки
- от, а буде ще більше!
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18.08.2021 13:09 Ответить
...9 олимпийских наград завоевали работники системы МВД.

МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский - Цензор.НЕТ 5553 Стопудово, ППСники. Каждый день, после патрулирования, бежали на стадион..
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18.08.2021 13:09 Ответить
то так воно є
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18.08.2021 13:26 Ответить
а нельзя ли чтоб не МВД а мин/спорта это все развивало?
у МВД может какие-то другие направления надо бы развивать? не???
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18.08.2021 13:10 Ответить
В совковые годы ментовские спортсмены объединялись в "Динамо":
МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский - Цензор.НЕТ 8012
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18.08.2021 13:12 Ответить
Ну если МВД тогда все понятно.Если не олимпийская награда тогда рудники...
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18.08.2021 13:13 Ответить
уважаемый министр! развивать инфраструктуру должно министерство инфраструктуры, а вы должны заниматься своими непосредственными обязанностями. в стране пока побеждает преступность, а не МВД. только в Киеве убийства уже почти каждый день!
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18.08.2021 13:21 Ответить
ви то про що, яка така злочиннісь?
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18.08.2021 13:27 Ответить
так они её возглавили
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18.08.2021 14:27 Ответить
Здається що кожен має займатись власною справою -МВС ,охороняти правопорядок ,а спортом має займатись -мінспорта !!!)))
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18.08.2021 13:38 Ответить
Дмитро це коли адекватним так здається то так воно і є, а коли неадекватним то окрім розпилу бюджетних коштів ніхто нічим не займається
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18.08.2021 13:58 Ответить
прожиратели бюджетных денег зто мвд
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18.08.2021 13:44 Ответить
А НГУ і поліція також внє патітікі? Там риг корж і риг бубка навчать "как родину любить".
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18.08.2021 13:51 Ответить
развивайте за СВОИ бабки и в свободное от работы время!
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18.08.2021 13:59 Ответить
В них своїх нема! Або тещі або мами на заробітках
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18.08.2021 14:02 Ответить
Действительно, правопорядком пусть лохи занимаются, а мы полностью в спорт погрузимся.
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18.08.2021 14:00 Ответить
Шкода що на ОІ нема такою дисципліни як розпилювання бюджету.
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18.08.2021 14:01 Ответить
Для развития любой отрасли в государстве нужно финансирование. Учитывая то, что силовые структуры сидят на основных фин.потоках, Министерство развития спорта недофинансируется. По сути в Украине ни один спортсмен не получает денег от профильного министерства. И естественно силовики вкидывают бабло в спорт, но не в целом, а в конкретных спортсменов. Поэтому можно говорить о том, что как такового спорта в Украине нет (жалкое подобие в сравнении с другими странами). Поэтому и выскакивают такие случаи как обнимашки на Олимпиаде с представителями страны-агрессора, ибо не Украина обучила этих спортсменов, а какие-то дяди с кошельками. В стране, где сплошь и рядом КОРУПЦИЯ и рейдерство, не может быть ничего толкового.
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18.08.2021 14:10 Ответить
Вот вам🖕,а не деньги из бюджета,падлы. Ни хрена себе..не успел должность занять-уже схему придумал. Ох и зелень. Бизнесмены,блеать.
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18.08.2021 14:18 Ответить
Почти не знаю ничего о Монастырском, но то, что он начал свою деятельность с пиара на спортсменах, вызывает резкое неприятие. Когда же, наконец, наши чиновники избавятся от совковых замашек?!
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18.08.2021 14:19 Ответить
А вообще конечно тошно смотреть на то, как менты поздравляют олимпийских спортсменов. Как бы на следующей Олимпиаде спортсменам Украины не пришлось искать политического убежища в странах ЕС, "ляпнув что-то не то" на телевиденье, как в случае со спортсменами Республики Беларусь.
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18.08.2021 14:55 Ответить
 
 