Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве. ФОТО
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Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Днепровском районе. Предварительно, потерпевший скончался после нападения неизвестных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня около 11:30 в столичную полицию по спецлинии "102" позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. По адресу немедленно выехали руководители Главного и районного управлений полиции, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи", - сказано в сообщении.
По прибытию правоохранители начали осмотр территории, опрос заявителя и свидетелей происшествия. Также на месте полицейские обнаружили тело мужчины с ранениями головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.
Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.
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можно записать как киллеры, так и Вася(или васи) напал(и) по заказу или просто попросили поиграть тетрис на телефоне, а убитый оказал и .... был убит.
это как в Княгине, или где там - что аваковцы перестрелялись - и ..... кого то привлекли и наказали? в Княжичах блин
Там вообще закона нет, удивляться не приходится.
написали бы "несчастный случай"?
дочего довёл страну этот грёбанный 95й квартал...