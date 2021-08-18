Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве. ФОТО

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Днепровском районе. Предварительно, потерпевший скончался после нападения неизвестных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 11:30 в столичную полицию по спецлинии "102" позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. По адресу немедленно выехали руководители Главного и районного управлений полиции, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

По прибытию правоохранители начали осмотр территории, опрос заявителя и свидетелей происшествия. Также на месте полицейские обнаружили тело мужчины с ранениями головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

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Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.