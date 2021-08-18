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Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Днепровском районе. Предварительно, потерпевший скончался после нападения неизвестных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 11:30 в столичную полицию по спецлинии "102" позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. По адресу немедленно выехали руководители Главного и районного управлений полиции, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи", - сказано в сообщении.

Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве 01
Фото: сайт полиции

По прибытию правоохранители начали осмотр территории, опрос заявителя и свидетелей происшествия. Также на месте полицейские обнаружили тело мужчины с ранениями головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина убит выстрелом в голову - в Киеве введена операция "Сирена", - источник

Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.
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Топ комментарии
+21
Фото крайне информативное.
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18.08.2021 14:10
+13
Могли бы больше информации и фотографий убитого предоставить оперативники. Глядишь Цензоровские форумчане, не вставая с дивана, виртуозно раскрыли бы это преступление минут за сорок Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве - Цензор.НЕТ 7347
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18.08.2021 14:11
+12
Это называется разгул бандитизма , новости о таких дерзких преступлениях появляются почти каждый день , 150 млрд. гривен выделено из бюджета на МВД , но полиция явно не выполняет свои обязаности , избить протестующих против провокационной инсталяции это запросто , а вот обеспечить безопасность граждан , это уже проблема.
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18.08.2021 14:25
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Правила форума Совет форумчан
Фото крайне информативное.
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18.08.2021 14:10 Ответить
Могли бы больше информации и фотографий убитого предоставить оперативники. Глядишь Цензоровские форумчане, не вставая с дивана, виртуозно раскрыли бы это преступление минут за сорок Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве - Цензор.НЕТ 7347
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18.08.2021 14:11 Ответить
А шо там раскрывать и так все ясно здесь на форуме: во всем виноваты зебилы. При порохе такого не было.
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18.08.2021 14:14 Ответить
Любі мої, Астанавитесь.
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18.08.2021 15:36 Ответить
Неть. Всех разоблачать будем.
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18.08.2021 15:48 Ответить
ну да - сначала писали шо только раз в голову не кулаком, а теперь - избили и убили не ногой.
можно записать как киллеры, так и Вася(или васи) напал(и) по заказу или просто попросили поиграть тетрис на телефоне, а убитый оказал и .... был убит.
это как в Княгине, или где там - что аваковцы перестрелялись - и ..... кого то привлекли и наказали? в Княжичах блин
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18.08.2021 14:16 Ответить
Информативные фото в материаллах дела.
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18.08.2021 14:12 Ответить
Это называется разгул бандитизма , новости о таких дерзких преступлениях появляются почти каждый день , 150 млрд. гривен выделено из бюджета на МВД , но полиция явно не выполняет свои обязаности , избить протестующих против провокационной инсталяции это запросто , а вот обеспечить безопасность граждан , это уже проблема.
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18.08.2021 14:25 Ответить
А що там з похоронами невинно убієнного мера Кривого Рога? Треті сутки пішли. Навіть Брежнєва скоріше поховали
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18.08.2021 14:29 Ответить
Украина никуда не погружалась при ЗЕбене, она от туда не выныривает при нем. это типичное украинское "правосудие" последних 30 лет.
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18.08.2021 15:34 Ответить
Николаев-самый криминальный город Украины.
Там вообще закона нет, удивляться не приходится.
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18.08.2021 16:10 Ответить
Гарно всі керівники виїхали, гарно з журнальчиками постояли, позаважали ОСГ проводити огляд... А хто буде по "горячих слідах" затримувати злочинців?
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18.08.2021 14:43 Ответить
Похоже на ролик по рекламе дастера.
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18.08.2021 15:27 Ответить
на фото куча мусоров и только трое в масках. это те, кто должен следить за соблюдением карантина...
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18.08.2021 15:32 Ответить
те без "выезда начальства" убийство бы не расследовали вообще?
написали бы "несчастный случай"?
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18.08.2021 15:55 Ответить
ни дня без зашкваров кого то из слуг народа и без убийства, самоубийства
дочего довёл страну этот грёбанный 95й квартал...
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18.08.2021 16:11 Ответить
Выстрелить в сторону прохожего при зебилах означает убийство. Это как у кацапов хлопок, жестская посадка и отрицательный рост. полностью копируют стиль своих хозяев.
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18.08.2021 16:24 Ответить
Охринеть! Человека убили, а правовой квалификации еще нет! А в ЄРДР хоть внесли? Вот это профи?
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18.08.2021 17:32 Ответить
Они ещё не решили. Может человек сам убился, а может - несчастный случай. Или по неосторожности
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18.08.2021 18:54 Ответить
А и умер он от ковида. А огнестрельные ранения и прочие травмы- это все сопутствующие факторы.
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18.08.2021 19:26 Ответить
всё от лица..- не установят, и по камерам-вышкам0.00= глухарь во веки...(
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19.08.2021 02:33 Ответить
 
 