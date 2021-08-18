"Бензин" на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
СБУ заблокировала противоправный механизм изготовления и реализации фальсифицированного топлива на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленники делали собственный "бензин" на основе спирта, который закупали на заводе в Полтавской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно данным СБУ, руководство спиртзавода не платило акцизный сбор и только на уклонении от уплаты налогов государственный бюджет понес убытки на 181 млн грн.
В ходе следствия установлено, что основой для фальсифицированного бензина служил растворитель на основе спирта, который изготавливали незаконно. Его смешивали с компонентами топлива и в результате получали смесь, которую продавали как "бензин".
Изготовленный фальсификат сбывали оптом за наличный расчет и в розницу через собственную сеть автозаправочных станций.
Одному из фигурантов уголовного производства объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Полтавской области совместно с ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Пожалуйста, подождите...
Акцизный сбор на спирт это когда бухло в горлянку заливаешь, а не в бензобак льешь. Шах и мат!!!
нормальная борьба нужна с теневым рынком топлива, а у нас сбу крышует минизаводы, где под видом растворителей производят голимое топливо, на котором не все советские трактора поедут даже, примеры яркие и узнаваемые есть. Например сеть азс БРСМ, полная бодяга, закупают присадки и детонаторы для производства бензина А95, по факту колотят 92-й с чем то вместо закупок заводского топлива, соляру берут на мининпз в харьковской области. Дно. С низу в это дно постачала сеть Амик и Санойл, туда вооще заезжать за топливом нельзя если нет запасной топливной или советской машины. Но за них хоть журналисты пишут и информируют общество, а тут чтото гдето как то накрыли... или не накрыли... или накрыли но так что будет работать а бабки во владный кабинет силовику...
Після якої чарки він тобі про це розказував?
Кроме того, для полного сгорания бензина надо массовое соотношение с воздухом 1:15-1:17, а для этилового спирта 1:9, надо перестраивать топливную систему. Ну и вишенка на торт. Уже при температуре +10 давление насыщенных паров этилового спирта настолько мало, что не происходит вспышки. Двигатель просто не запустится. И это проблема даже для Бразилии, там не только в лесах много диких обезьян, но и климат от тропического до горного субполярного. Я уж молчу про Украину, где и -30 бывает. Иногда. В Бразилии для этого делают электрический предподогрев топлива. А это уже я бы не доверил дяде Васе из ближайшего гаража. Но вообще, для начала, под спирт делают другую формы камеры сгорания, потому что, как я уже говорил, у него существенно меньше скорость горения, и те приемы, которые конструкторы используют для формирования факела горения бензина, на спирте не работают совсем. Конкретно в Бразилии это выражается в том, что для стандартного двигателя серийной машины делается своя голова блока цилиндров, которую может поставить сертифицированный под это сервис. И вот тогда машина может ездить хоть на чистом спирте.
3млн. автомобилей, есть свои локальные производители, есть заводы абсолютно всех крупных производителей, Mercedes, Volkswagen, Honda, Chrysler, Fiat, есть все. Причем это заводы не "прикрутим колеса к готовому автомобилю", полноценные конвейеры, кузова с нуля, покраска, производство автомобильной электроники. Бразилия с Аргентиной - достаточно мощные индустриальные державы, в которых есть всё, вплоть до производства самолетов, спутников и турбин для электростанций. Украина от Бразилии в технологическом плане отстала лет на 50. Мой приятель, к примеру, обслуживает полностью роботизированную линию по производству корпусов морских маломерных судов, его контора в состоянии за две недели снять с производства одну модель и поставить другую! Покажи мне хоть зачатки подобного производства в Украине!
"балабанить" язиком бездоказово - нескладна штука А якщо нема чого сказать - так нічого "сотрясать воздуся громким пуком", егеж.
Если спирта до 40 проц, то расход бензина вырастит процентов на 5
Зато свечи можно не менять, спирт чище горит и свечи как новые после 100 000
неизвестного исполнителя и нанес ему убытков на 1 миллиард" и т.п. хотелки и реальность - они разные. правда для судей, незаконно обиженных госслужащих а также братов и сватов хотелки внезапно становятся реальностью (правда за счет пенсионеров, потенциального развития страны и счастливого будущего, но кому это надо)
а спирт если качественный то вроде без проблем. непонятно почему официально не делают\не пишут - вероятно все подЕлено и попилено и никто не хочет конкуренции.
Там скорее всего они делали смеси бензина со спитом
Если спирта до 20% проц. в 95 бензине то разницы нет вообще
Если спирта до 40 проц, то расход бензина вырастит процентов на 5 и вырастит соотвественно мощность авто
Больше 40% спирта в бензин уже не добавляют. Можно, но нужен копеечный датчик в двигатель, без него растёт потребление (спирт горит чище бензина, электроника считает горючую смесь бедной и начинает обогащать её бензином увеличивая расход)
Двигателю разницы нет, только меньше нагара и свечи можно реже менять, свечи как новые после 100 000 км