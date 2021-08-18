"Бензин" на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн. ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала противоправный механизм изготовления и реализации фальсифицированного топлива на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленники делали собственный "бензин" на основе спирта, который закупали на заводе в Полтавской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным СБУ, руководство спиртзавода не платило акцизный сбор и только на уклонении от уплаты налогов государственный бюджет понес убытки на 181 млн грн.

В ходе следствия установлено, что основой для фальсифицированного бензина служил растворитель на основе спирта, который изготавливали незаконно. Его смешивали с компонентами топлива и в результате получали смесь, которую продавали как "бензин".

Изготовленный фальсификат сбывали оптом за наличный расчет и в розницу через собственную сеть автозаправочных станций.

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Одному из фигурантов уголовного производства объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Полтавской области совместно с ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.



Фото: сайт СБУ