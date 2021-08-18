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Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В киевский госпиталь бортом доставили раненых воинов. По госпиталю потребности закрывают сами. Помощь нужна на фронт.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киев привезли борт с ранеными воинами. Бойцы все лежачие с осколочными и снайперскими ранениями. Все молодые 24-26 лет. Врачи оказывают им помощь и начинают лечение. По госпиталю потребности закрывает сами. Занесла ребятам соки, фрукты, йогурты. Помощь нужна на фронт. Квадрокоптеры, батареи, лекарства, ремонт и другое. Сегодня оплатила квадрокоптер и набор батарей, 53 тыс, на днях оплатила много лекарств и препараты. Ещё нужно купить один дрон 52 тыс. Помогайте кто как может, кто гривной, кто репостом, кто молитвой. Спасибо всем,кто поддерживает нашу армию. Карты для помощи 5375 4141 0204 7676 или 4441111447002464 Монобанк", - призвала волонтер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Юсупова также опубликова отчет о потраченных ранее средствах.

Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 01
Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 02
Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 03
Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 04
Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 05
Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 06
Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 07
Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 08
Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 09
Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 10
Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом 11
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Топ комментарии
+6
На восьмому році війни блд,країна підарасів!
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18.08.2021 16:24
+5
У государства просить не пробовала?
У ЗЕленского, Тарана....?
Там наши денежки налогоплательные отдельной строкой на ВСУ прописаны 🤔
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18.08.2021 16:27
+3
Зате у зелених всьо ніштяк
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18.08.2021 16:26
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К Зеленской с ее дамами и господами обратиться не пробовали? Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом - Цензор.НЕТ 9163
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18.08.2021 16:09 Ответить
Знаете ,иногда это довольно унизительно...особенно когда,к примеру ,обращаешься к всемирно известному украинскому боксеру,а получаешь,вдруг :"я за мир"...
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18.08.2021 16:16 Ответить
У государства просить не пробовала?
У ЗЕленского, Тарана....?
Там наши денежки налогоплательные отдельной строкой на ВСУ прописаны 🤔
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18.08.2021 16:27 Ответить
Не просить, а требовать.
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18.08.2021 18:11 Ответить
Кстати ,воной надо было не ссориться со своей кумой -хоть бы с ее помощью пиарилась...
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18.08.2021 16:13 Ответить
Пиарилась в смысле -та бы бойцам помогала,а Юля изображала причастность ко всему этому...просто выдуманный батальон,который,типа,спонсировала Батькивщина -днище.
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18.08.2021 16:18 Ответить
ну так ти допоможеш чимось, чи тіки язиком?
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18.08.2021 16:50 Ответить
Я ще перед тобой не отчитывалась...
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18.08.2021 16:55 Ответить
і не треба, все зрозуміло
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18.08.2021 16:56 Ответить
Мені теж)тім паче знаючи твого зепацюка -мецената
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18.08.2021 17:00 Ответить
А їй аби в бік Тимошенко сернути, на більше розуму бракує.
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18.08.2021 17:02 Ответить
На восьмому році війни блд,країна підарасів!
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18.08.2021 16:24 Ответить
Зате у зелених всьо ніштяк
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18.08.2021 16:26 Ответить
На Байрактары и танки еще не собираем?
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18.08.2021 16:28 Ответить
собирали уже всем миром, с телефонного оператора по 10грн на помощь армии. После того как деньги разворовали - больше никогда ни копейки
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18.08.2021 16:36 Ответить
буває що дійсно треба допомогти
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18.08.2021 16:53 Ответить
А не легче дать по хлебалу власти зеленых макак,что бы не проё...тратили наши деньги на всякий низкосортный ,,творческий,, пердеж? А занялись тем,чем обязаны заниматься напрямую по закону?
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18.08.2021 16:45 Ответить
Возьмите у Дугарь контакты Зеленского и пишите прямо ему.
А то оно и его фрик шоу слишком много ******..... С ударением на любой гласной.
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18.08.2021 16:46 Ответить
+ На жаль, все менше і менше.
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18.08.2021 16:50 Ответить
Ну, як так?!!! ЧОМУ до цих пір волонтери допомогають пораненим, збирають на армію? А ЗЕлене чмо лярди на парадах розкрадає!!!
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18.08.2021 21:01 Ответить
Объясните мне, зачем? Зачем это все надо, если мы не воюем?!
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18.08.2021 22:16 Ответить
Наталочка, най тебе Бог береже!
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18.08.2021 23:52 Ответить
 
 