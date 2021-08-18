В Никополе впервые появится бассейн, - ОГА. ФОТОрепортаж

Современный спорткомплекс для занятий водными видами спорта строится с нуля в Никополе Днепропетровской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Бассейн в Никополе появится впервые.

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

По словам первого замглавы Днепропетровской ОГА Владимира Орлова, Никопольский бассейн – один из многих, строящихся с нуля в разных районах области.

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Общая стоимость проекта составляет 133 млн грн, финансирование обеспечивается совместно из государственного и местного бюджетов.

При строительстве спорткомплекса, рассчитанного как на взрослых, так и на детей, применяются современные технологии, в том числе, в области энергосбережения. В настоящее время уже готова кирпичная "коробка" и кровля над самими бассейнами. Подрядчик приступил к устройству крыши в административной части комплекса.

Для достижения максимальной теплоизоляции кровля будет многослойной, а фасад сделают вентилируемым.

Особая современная система вентиляции позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении. Чистоту воды будут контролировать с помощью специальных фильтров непрерывной очистки.

Никопольские бассейны будут полностью приспособлены для пользования людьми с инвалидностью. Для этого в бассейнах оборудуют подъемники, трибуны также сделают доступными для маломобильных групп населения.

Одновременно со строительными работами подрядчик проводит благоустройство территории, где уже укладывается тротуарная плитка.

Напомним, всего в 2021 году по президентской программе планируется построить или реконструировать 94 стадиона, а также начать строительство 19 ледовых арен и реконструкцию 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ. Об этом недавно сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.