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Луганщина (6247) обстрел (20230) ранение (3239) Золотое (205)

Открыто уголовное производство по факту ранения женщины во время минометного обстрела Золотого-4 со стороны наемников РФ, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту ранения мирной жительницы в результате минометного обстрела российских оккупантов (ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушения законов и обычаев войны).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Открыто уголовное производство по факту ранения женщины во время минометного обстрела Золотого-4 со стороны наемников РФ, - прокуратура 01

"По материалам следствия, 17 августа около 20:00 незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ осуществили минометный обстрел жилых улиц Золотого-4 Северодонецкого района Луганщины. Пострадала 48-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, множественными обломочными ранениями левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по факту ранения женщины во время минометного обстрела Золотого-4 со стороны наемников РФ, - прокуратура 02

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В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой задокументированы факты обстрела, обнаружены и изъяты части боеприпаса, выпущенного из миномета калибра 82 мм, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства.

Открыто уголовное производство по факту ранения женщины во время минометного обстрела Золотого-4 со стороны наемников РФ, - прокуратура 03

В прокуратуре отмечают, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны с 1949 г. и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года, указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны НЗФ контролируемых Российской Федерацией.

Также смотрите: Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
_Так и представляю себе: фашисты сбрасывают на Лондон бомбы и атакуют ракетами, а Англия в ответ... заводит уголовные "производства"...
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18.08.2021 19:17
+1
_Это, ****, сценарий чёрной комедии в стиле абсурдизма. Разница в том что у Черчилля была цель - оборона Англии, а когда цель сдать страну - то и действия соответствуют цели.
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18.08.2021 19:36
+1
Великий сыщик всю ночь не спал, раскачивался в кресле и играл на скрипке, пытаясь выстроить цепочку из улик.
«Кто же это сделал?»
Но Холмс гениален, и преступление будет раскрыто.
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18.08.2021 21:25
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Правила форума Совет форумчан
чому на сьомому році війни людей не евакують ?
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18.08.2021 18:58 Ответить
Мабуть люди не хочуть. Звикли.
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18.08.2021 19:17 Ответить
мабуть держава цим не займається 7 років !
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18.08.2021 19:21 Ответить
В тому то і суть демократії - людина робить те, що вважає за необхідне, у рамках закону, а держава їй не заважає. Це вибір людини.
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18.08.2021 19:25 Ответить
коли стається природне лихо , держава не запитує хочеш чи ні а примусово евакуює ! в цьому і суть держави піклуватися про своїх громадян , забезпечити людей житло в безпечному місці ! та держава, яка не піклується про своїх громадян гінє ...
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18.08.2021 20:05 Ответить
Погоджуюсь. Але у даній ситуації трохи не природне лихо. А може вони руцкій мир чекають? Про це не подумали?
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18.08.2021 20:08 Ответить
тим більше, першими евакуювати сектантів русь-мира , бо через них гинуть наші воїни ( дід з медом , фермер де ночувала пошукова група ...) . або в кацапстан , або на зону рукавиці шити .
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18.08.2021 20:17 Ответить
+100%
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18.08.2021 20:20 Ответить
_Так и представляю себе: фашисты сбрасывают на Лондон бомбы и атакуют ракетами, а Англия в ответ... заводит уголовные "производства"...
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18.08.2021 19:17 Ответить
_Это, ****, сценарий чёрной комедии в стиле абсурдизма. Разница в том что у Черчилля была цель - оборона Англии, а когда цель сдать страну - то и действия соответствуют цели.
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18.08.2021 19:36 Ответить
+100% В яблучко
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18.08.2021 20:09 Ответить
Великий сыщик всю ночь не спал, раскачивался в кресле и играл на скрипке, пытаясь выстроить цепочку из улик.
«Кто же это сделал?»
Но Холмс гениален, и преступление будет раскрыто.
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18.08.2021 21:25 Ответить
 
 