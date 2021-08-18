Открыто уголовное производство по факту ранения женщины во время минометного обстрела Золотого-4 со стороны наемников РФ, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту ранения мирной жительницы в результате минометного обстрела российских оккупантов (ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушения законов и обычаев войны).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"По материалам следствия, 17 августа около 20:00 незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ осуществили минометный обстрел жилых улиц Золотого-4 Северодонецкого района Луганщины. Пострадала 48-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, множественными обломочными ранениями левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой задокументированы факты обстрела, обнаружены и изъяты части боеприпаса, выпущенного из миномета калибра 82 мм, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства.
В прокуратуре отмечают, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны с 1949 г. и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года, указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны НЗФ контролируемых Российской Федерацией.
Пожалуйста, подождите...
«Кто же это сделал?»
Но Холмс гениален, и преступление будет раскрыто.