Иностранцы зарезали и зажарили козу во львовском парке. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении.
На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне.
"Мужчины объяснили, что купили козу в деревне близ Львова для собственного потребления", - отметили в полиции.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Мужчинам грозит ответственность за жестокое обращение с животными. Их могут привлечь по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса - и тогда им грозит от 5 до 8 лет за решеткой. Или по ч. 2 ст. 89 Кодекса об административных нарушениях, и тогда наказание - штраф в 5100 - 8500 грн. или до 15 суток админареста.
Пожалуйста, подождите...
для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин, Правила благоустрою нас.пунктів, ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні, Санітарні правила, а ще можна шити ***********. Нарубати з кожного по 10тис. штрафів і депортувати. Починають з кіз, закінчать людськими жертвоприношеннями і мінаретами. В масквабаді вже давно ріжуть овець на вулицях і з десяток офіційних мечетей.
Ней би їм слакувао !
У нас є інші проблеми ...
Как-то не пропорционально.
Я могу еще и 2 евро скинуть на покупку козы в Европе))))
Да и вообще - почему гости не придерживались традиций местного населения?
Не важливо, хто саме зробив заяву - важливо, те що було скоєно іноземцями у парку!
Не можна гостювати-жити в Україні та не виконувати норм та вимог загального суспільства!!!
Це - Аксіома.
Так має бути!
Апріорі - тікі так!
Мультікультурность нехай у Джермані та Хфарнціі буде, Ми нікого, крім мокшанськіх болот не колонізували, нам насрать! Нема чого стидатисть.
Ти - мабуть - сепар! НЕ?
І да - -ти тупа істота - ріж собі худобу, тварин - хочь в крові купайся - но, тікі у себе дома!!!!!!
Як що б я таке побачив - в*бав би шоб перекинулися, і пох хто то є!
Я сам своїм дітям все показав, коли настав час!