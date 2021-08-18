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Иностранцы зарезали и зажарили козу во львовском парке. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении.

На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне.

"Мужчины объяснили, что купили козу в деревне близ Львова для собственного потребления", - отметили в полиции.

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Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Мужчинам грозит ответственность за жестокое обращение с животными. Их могут привлечь по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса - и тогда им грозит от 5 до 8 лет за решеткой. Или по ч. 2 ст. 89 Кодекса об административных нарушениях, и тогда наказание - штраф в 5100 - 8500 грн. или до 15 суток админареста.

Иностранцы зарезали и зажарили козу во львовском парке 01
Иностранцы зарезали и зажарили козу во львовском парке 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
У нас в парках дети гуляют. В нашей стране в парках животных не режут. Неуч.
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18.08.2021 21:19
+25
зарезали козу - в тюрьму.
козу, что живьем нужно было на костре жарить? О_о
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18.08.2021 21:11
+23
даже с замазынными лицами видно что за иностранцы
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18.08.2021 21:09
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Страница 4 из 4
Мда ото понаєхала😱
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18.08.2021 22:14 Ответить
мясной отдел в супермаркете - Результаты жестокого обращения над животными. Куриные яйца - эксплуатация рабского труда птиц. Молоко - воровство результата трудовой деятельности у КРС.
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18.08.2021 22:22 Ответить
вы еще про мёд и пчёл вспомните
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18.08.2021 22:35 Ответить
Не принято у нас резать животных в общественных местах.
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18.08.2021 23:42 Ответить
які засмаглі чуваки...цигани?
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18.08.2021 22:25 Ответить
На мясокомбинатах более жестоко с животными поступают; штрафовать надо за нарушение САНИТАРНЫХ НОРМ /не в том месте зарезали и зажарили/, в их родной культуре нет таких понятий /они сделали то, что делали у себя повседневно/, но виноваты в том что не знают культуры, правил и законов страны пребывания /на первый раз нужно их обложить минимальными штрафами, но при рецидиве брать по полной/!
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18.08.2021 22:28 Ответить
Все у них есть и парки и прочее, но дома их бы ******** полицай, а тут гуляй, радуйся.
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18.08.2021 22:30 Ответить
я много где побывал и немало видел, отъедь от Киева подальше в сельскую местность и "жестокое обращение с животными" - это норма жизни
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18.08.2021 22:38 Ответить
где ты там побывал лошпет
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18.08.2021 23:05 Ответить
Ну и где в селах в общественном месте режут животных?
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18.08.2021 23:43 Ответить
Во дворе
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19.08.2021 07:20 Ответить
причем здесь двор к парку, афоня? не лепи горбатого)
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19.08.2021 11:28 Ответить
Причем не просто парк, а парк у кладбища. Устраивать там резню животных вдвойне неприемлемо.
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19.08.2021 11:29 Ответить
Двор в частном владении не является общественным местом.
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19.08.2021 11:28 Ответить
Сегодня козу зарезали - завтра ребенка. Дикие люди.
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18.08.2021 22:29 Ответить
дикуни живуть за поребриком , з лопати їдять ,на туалетних дошках шашлик смажать , з лайна півників ліплять !
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18.08.2021 22:34 Ответить
Нет. У них четкое разделение между животными и людьми. Людей резать нельзя. Но если они человека зачисляют в разряд животных - это опасная угроза. Например, если тебя бараном назвали, то у нас - это значит дурак, а если кавказцы с гор - то это угроза убийством. Баранов резать можно.
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19.08.2021 07:26 Ответить
казламордые очень сссссутся кавказцев.......))
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23.08.2021 07:58 Ответить
Классика жанра прям какая то)
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18.08.2021 22:48 Ответить
Дичь какая-то
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18.08.2021 22:54 Ответить
Забавні коментатори. Ашотуттакова? Взагалі то існують деякі норми поведінки на публіці: не можна срати і сцяти на публіку, розмахувати геніталіями, тикати непристойні жести, гучно кричати коли це не потрібно і тд.. Так само неможна на публіку різати свійських тварин, тому що не всім до вподоби подібне видовище. Це прості норми поведінки. Але декому вони не підвласні.
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18.08.2021 22:58 Ответить
Ну , ты прав. Только на 8 лет не сажают, если ты поссал под деревом. Перебор.
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19.08.2021 07:28 Ответить
Так они скорей всего штрафом отделаются.
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19.08.2021 11:30 Ответить
Что за иностранцы такие, не бельгийцы ли случаем?
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18.08.2021 23:00 Ответить
duitsers)
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18.08.2021 23:56 Ответить
Для звіздунів (захисників дикунів) - мавпи порушили ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ПРАВИЛА
для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин, Правила благоустрою нас.пунктів, ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні, Санітарні правила, а ще можна шити ***********. Нарубати з кожного по 10тис. штрафів і депортувати. Починають з кіз, закінчать людськими жертвоприношеннями і мінаретами. В масквабаді вже давно ріжуть овець на вулицях і з десяток офіційних мечетей.
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18.08.2021 23:02 Ответить
"Дети нашли человеческие останки во львовском парке. В Снопковском парке во Львове обнаружили человеческие ноги, голову и часть туловища. Об этом сообщает "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ."
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18.08.2021 23:03 Ответить
Ну зібралися якісь дагестаеці чи грузини ...
Ней би їм слакувао !
У нас є інші проблеми ...
Іноземці зарізали і засмажили козу у львівському парку - Цензор.НЕТ 5183
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18.08.2021 23:07 Ответить
Какой-то "дятел с деньгами" человека зарежет - 3 года условно. А какие-то нелюди "иностранного происхождения" поляну накрыли с козой - до 8 лет.
Как-то не пропорционально.
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18.08.2021 23:08 Ответить
для пропорциональности 3 года им хватит
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19.08.2021 09:57 Ответить
Іноземці зарізали і засмажили козу у львівському парку - Цензор.НЕТ 2368
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18.08.2021 23:22 Ответить
Штраф и депортация до конца дней их.Нафиг таких от сюда сразу !
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18.08.2021 23:24 Ответить
Іноземці зарізали і засмажили козу у львівському парку - Цензор.НЕТ 7326
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18.08.2021 23:24 Ответить
Кстати судя по их внешнему виду они могли её только свистнуть а не купить.
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18.08.2021 23:25 Ответить
Іноземці зарізали і засмажили козу у львівському парку - Цензор.НЕТ 5584
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18.08.2021 23:26 Ответить
Первым рейсом в Кабул
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18.08.2021 23:37 Ответить
Талибан уже тут.
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18.08.2021 23:41 Ответить
Мільйони наших братів - українці ріжуть своїх домашніх тварин: свиней, коз, кроликів, баранів, в своїх обістях. Таке життя. І ніхто не може їм цього заборонити. А де цим африканським халамидникам зарізати козу? Немає в них обість. Не приставайте до людей. Потрібно, на мою думку, їм як завжди сказати "Ай я Яй" і заспокоїтись. Люди за свої кошти купили козу, зарізали, щось там відсвяткували. На здоров`я їм. А якщо взагалі до теми вбивства істот, які на високий генетичний процент подібні нам, то тут відповіть одна - не жеріть м`ясо. Не готові? То нічого кувікати. Вбивство тваринки - сам цим грішив, сам споживаю мясо, то є гріх і спонсорування вбивства. Сумніваєтесь? Сходіть на бойню або власнорусно прикінчіть тварину. Живіть з цим.
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18.08.2021 23:44 Ответить
Яшок - топай в Италию, Грецию, Австрию - режь там баранов, коз, быков - прилюдно, в парках - потом расскажешь и видосики скинешь. Потому что в африканских и азиатских тюрьмах просто нет вай фая, Именно поэтому с Европы и ее тюрем и начни свои проповеди!
Я могу еще и 2 евро скинуть на покупку козы в Европе))))
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18.08.2021 23:59 Ответить
_Не манипулируй подменой тезиса, это очень непорядочно выглядит! Іноземці зарізали і засмажили козу у львівському парку - Цензор.НЕТ 9033 Их обвиняют в жестоком обращении с мясом по заявлению городского сумасшедшего, а не в том что они это делали в неподобающем месте.
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19.08.2021 00:06 Ответить
Есть документальное подтверждение - что заявление написал именно "городской сумашедший"? Есть подтверждение документальное - что он признан особой з розладами психіки та шизофреничними розладами?
Да и вообще - почему гости не придерживались традиций местного населения?
Не важливо, хто саме зробив заяву - важливо, те що було скоєно іноземцями у парку!
Не можна гостювати-жити в Україні та не виконувати норм та вимог загального суспільства!!!
Це - Аксіома.
Так має бути!
Апріорі - тікі так!
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19.08.2021 02:35 Ответить
Крыс разводят в городе. А кто- то их травит. Разные люди бывают.
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19.08.2021 07:35 Ответить
да єто уже ферма по городам.... И в 50процах и доят нечестно
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23.08.2021 07:43 Ответить
Читай допис до кінця. Може до тебе щось і дійде. Хоч і сам в це не вірю.
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19.08.2021 00:08 Ответить
Та читав , кацапський яшку, читав - херня повна твій допис - давай дозволимо усім чужим у нас на голові сідіти та срати, бо ми такі всі - вічливі...
Мультікультурность нехай у Джермані та Хфарнціі буде, Ми нікого, крім мокшанськіх болот не колонізували, нам насрать! Нема чого стидатисть.
Ти - мабуть - сепар! НЕ?
І да - -ти тупа істота - ріж собі худобу, тварин - хочь в крові купайся - но, тікі у себе дома!!!!!!
Як що б я таке побачив - в*бав би шоб перекинулися, і пох хто то є!
Я сам своїм дітям все показав, коли настав час!
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19.08.2021 02:43 Ответить
Ты хочешь запретить шашлыки? И шаурму? И барбекю?
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19.08.2021 07:36 Ответить
Это все ты можешь делать у себя дома из купленного мяса животины, которую умертвили в соответствующем месте(на бойне) и соответствующими методами(есть порядок). И еще, то что ты перечислил - это не свежий продукт(мясо), а производная от него.
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19.08.2021 08:59 Ответить
ты, када шашлыки делаешь - всегда в ПАРКЕ , ПРИ ДЕТЯХ - ее мочишь????
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23.08.2021 08:07 Ответить
У себе вдома нехай роблять, що хочуть.
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19.08.2021 00:18 Ответить
Талибан уже во Львове? А на Цензоре сведущие люди уверяли, что он пойдет на Москву то
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19.08.2021 00:31 Ответить
Скрепно.
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19.08.2021 03:24 Ответить
Сегодня козу ,завтра Божа купят 🙄🤔😡 , а тут некоторые на форуме будут защищать , это их культура 😡
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19.08.2021 06:52 Ответить
Бомжа
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19.08.2021 06:52 Ответить
Коза - кошерное животное. Неужели французы?
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19.08.2021 06:58 Ответить
....таки это патриотический перфоманс: коза - цап, а если добавляем приставку, означающую как возможное соответствие - КАК, то как раз получаем - кацап. Далее, иносказательно иностарнцы, как интернациональные силовики наказали ОККУПАНТА. Угощайтесь, товарищи, идите в город и покупайте шаурму, там козлятина голимая, наказывайте оккупанта. Ура!
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19.08.2021 07:03 Ответить
В советские времена было запрещено не только шашлыки жарить, но и просто на улице сидеть с пикником. Если семья брала одеяло и разлаживались на травке, то подходил милиционер и просил уйти. А люди приезжали из- за границы и с широкими от удивления глазами рассказывали, что там на улице стоят столы и стулья и люди кушают на улице и даже танцуют на улице. Так, вспомнилось что- то.
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19.08.2021 08:14 Ответить
Если в совке семья разлаживалась на травке, то к ней подтягивалось кучи других семей поживиться) к приходу милиционера бы одни обьедки оставались. В совке раскладывать нечего было на одеялке..
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19.08.2021 11:17 Ответить
кацапа купили и зажарили ?
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19.08.2021 08:53 Ответить
На нары их на 10 лет! Тварюки вонючие.
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19.08.2021 08:53 Ответить
Всё таки Львов передовой город!
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19.08.2021 08:57 Ответить
То что жарили и разделывали в парке , и возможно, краденую - это нарушение закона. А вот жестокое обращение с животным это уже за уши притянуто. Они ж ее убили с целью съесть ,а не поиздеваться.
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19.08.2021 12:48 Ответить
Сразу видно что иностранцы Блондины с Голандии!
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19.08.2021 13:10 Ответить
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