Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж
В центре Киева состоялась первая репетиция парада войск ко Дню Независимости Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В пешей колонне - около 5 тысяч представителей подразделений ВСУ и Министерства внутренних дел. Среди них участники боевых действий на востоке Украины, представители кинологических подразделений различных силовых структур со служебными собаками.
Шествие сопровождается музыкальными композициями в исполнении военного оркестра ВСУ. Участники марша скандируют: "Слава Украине - Героям Слава".
Также над Крещатиком пролетела воздушная колонна в составе самолетов и вертолетов Вооруженных Сил, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и ГП "Антонов".
Более 300 единиц различной военной техники проехали по улице Крещатик и площади Майдан Незалежности в составе механизированной колонны.
Репетиция продолжалась два часа.
Репетиции парада войск ко Дню Независимости Украины в Киеве запланированы также на 20 и 22 августа.
Пожалуйста, подождите...
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=f-Yh6NBeZ1Q
ICTV Пінчука, серпень 2018 р:
Більшість народу проти параду, краще гроші віддати військовим.
ICTV, серпень 2021 р:
Винищувачі в небі, військові в одностроях, дух піднесення! Відчуття неймовірні!
Так само на ТБ Фірташа, Ахметова, Коломойського.
Олігархізація Зеленського триває.
Особливістю ювілейного повітряного параду стане одночасна участь авіації Повітряних сил, Сухопутних військ, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП «Антонов» та держав-партнерів,
Слава Україні! Героям слава!
Роботи з освоєння виробництва лопатей на підприємстві «Мотор Січ» розпочали декілька років тому за обігові кошти підприємства.
У 2017 році підприємство придбало необхідне обладнання та розпочато його монтування з подальшим налагодженням дослідного виробництва.
Наприкінці травня вітчизняні металеві лопаті до ударного гелікоптера Мі-24 завершили випробування, після чого Наказом Міністра оборони України вони вже були прийняті на озброєння української армії.
Лопаті отримали внутрішній сертифікат відповідності технічним умовам та комплекту конструкторської документації.
Вже у червні цього року українські ударні гелікоптери Мі-24 повернулися у небо та були помічені на тренуваннях в одній з бригад армійської авіації.
Уперше ударний гелікоптер Мі-24 піднявся у небо з українськими лопатями у грудні 2020 року.
Виробничі потужності підприємства дозволяють виготовляти «Мотор-Січі» до 60 комплектів лопатей для Мі-24 щороку.
Крім того, за попередньою інформацією, запорізьке підприємство вже підписало контракти з трьома країнами на постачання українських лопатей МЛНВ-24 для бойових гелікоптерів Мі-24.https://uprom.info/news/avia/na-motor-sichi-pokazaly-proczes-vyrobnycztva-kompozytnyh-lopatej-dlya-gelikopteriv/
Тоді армія використовувалась за призначенням і відвоювувалась українська земля, зараз Вова дуже боїться що якийсь росіянин загине, "режим тиші" за якого гинуть тільки українці, є що "святкувати"?.
Из-за чьей-то безмозглости город ТРИ дня будет стоять в пробках. Ради чего???
Показуха на фото или наи...во собирателей?
Так вот. За плохим и негодным нивкуда развед.кораблём Лагуна в Кузню обратился командующий ВМС с просьбой дать его для на параде покатацца .
Еще три катера Кузни будут задействованы на параде и это предельно невразумительная *****: с одной стороны Вова ставит предприятие на межу банкротства, с другой стороны - вы кораблики показываете? Красивое…Дайти!
А да. В рамках, значицца, борьбы с совком, в этом году Верховный тамада отменил объезд парадных расчетов перед проведением парада.
Не будет теперь вот этого исконно-совкового «Слава Україні!» перед строем и ответа солдат: «Героям слава!». Может неловко нашему генералиссимусу это говорить более необходимого минимума в ноль раз?
Хотя что может быть вообще более неловкое, чем четырежды уклонист, принимающий сцк парад до Дня Незалежності...
И зачем-то за 18 млн грн купили три бронированных кабриолета…Зачем?
Таня Адамс
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1104015.0
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=f-Yh6NBeZ1Q