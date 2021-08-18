Заслуженного художника Салевича вызвали в СБУ из-за инсталляции "Хохлы". ФОТО

Иван Салевич создал инсталляцию с фигурами людей в вышиванках и с российским триколором в глазах, стоящими на коленях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Cуспільне".

Инсталляция "Хохлы" должна была стать частью выставки ко Дню Независимости в галерее "Вернисаж". Директор галереи Игорь Сорокоумов пожаловался на выставку в СБУ. В комментарии журналистам он сказал, что выставку могут воспринимать двояко, а потом ее стоит "поставить на тормоза".

Салевич провел на допросе в СБУ более 2 часов. В итоге от него потребовали, чтобы работу сопровождал поясняющий ее смысл текст.

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Выставка в центре культуры "Вернисаж" пройдет с 18 августа до 10 сентября.