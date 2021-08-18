Заслуженного художника Салевича вызвали в СБУ из-за инсталляции "Хохлы". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Иван Салевич создал инсталляцию с фигурами людей в вышиванках и с российским триколором в глазах, стоящими на коленях.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Cуспільне".
Инсталляция "Хохлы" должна была стать частью выставки ко Дню Независимости в галерее "Вернисаж". Директор галереи Игорь Сорокоумов пожаловался на выставку в СБУ. В комментарии журналистам он сказал, что выставку могут воспринимать двояко, а потом ее стоит "поставить на тормоза".
Салевич провел на допросе в СБУ более 2 часов. В итоге от него потребовали, чтобы работу сопровождал поясняющий ее смысл текст.
Выставка в центре культуры "Вернисаж" пройдет с 18 августа до 10 сентября.
Топ комментарии
+113 саша паламарчук
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+79 Сергей Заднепровский
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+58 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий18.08.2021 21:58
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Інакше - до чого ці санакції ?
полустанок
Якраз про самих фсбушників.
чекаємо ватні штани з вишиванкою,
або лапті + вишиванка + кокошник
в Україні вистачає.
всі без виключення українські TV-канали. Збирають на свої посіделки
всіляку політичну шантрапу, заради щоб зайвий раз когось обляпати
своїм смердючим брудом. І піпл все це хаває, бо в нього начисто відбита
здатність мислення. І що ми маємо в результаті? Майже кожен день гине
український воїн,проблеми з економікою,та і в міжнародньому плані нам теж мало що світить.
Зеленського я особисто не хочу називати президентом з того моменту,
коли взнав як три дні стікав кров'ю на полі боя наш воїн.І він не дав наказу
забрати його любою ціною! Давно пора розпочати відстріл кацапських
снайперів!
И директор галереи прав, чтоб застраховаться от обвинений,
И автор инсталляции прав - ваты дохренища,
И скандал хорош - привлекает внимание к работе и высиавке!
Наступна має бути "ЗеХохли"
Автору респект, бо малороси - адепти ОПЗЖ і іншої кремляндії вже навіть не ховаються