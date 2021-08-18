РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16083 посетителя онлайн
Новости Фото Общество
67 814 250
искусство (250) СБУ (18697) художник (123) Черновцы (653)

Заслуженного художника Салевича вызвали в СБУ из-за инсталляции "Хохлы". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Иван Салевич создал инсталляцию с фигурами людей в вышиванках и с российским триколором в глазах, стоящими на коленях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Cуспільне".

Инсталляция "Хохлы" должна была стать частью выставки ко Дню Независимости в галерее "Вернисаж". Директор галереи Игорь Сорокоумов пожаловался на выставку в СБУ. В комментарии журналистам он сказал, что выставку могут воспринимать двояко, а потом ее стоит "поставить на тормоза".

Заслуженного художника Салевича вызвали в СБУ из-за инсталляции Хохлы 01Заслуженного художника Салевича вызвали в СБУ из-за инсталляции Хохлы 02

Салевич провел на допросе в СБУ более 2 часов. В итоге от него потребовали, чтобы работу сопровождал поясняющий ее смысл текст.

Смотрите: В Киеве стартовало восстановление "Стены памяти"- монументального горельефа, залитого советской властью бетоном за "несоответствие соцреализму". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заслуженного художника Салевича вызвали в СБУ из-за инсталляции Хохлы 03

Выставка в центре культуры "Вернисаж" пройдет с 18 августа до 10 сентября.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+113
так це ж він фракцію СН напівшишечки інсталював
показать весь комментарий
18.08.2021 21:42
+79
А ОПЗЖ на полную шишку
показать весь комментарий
18.08.2021 21:45
+58
як СБУ підкинуло !
а провокаційна "Назад у СССР" на Алеї Героїв їх не бентежила
показать весь комментарий
18.08.2021 21:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
патріотичність не тотожна доносу. правильно зробив, я тоже не приймаю таку примітивну інсталяцію.
показать весь комментарий
19.08.2021 13:17 Ответить
похоже.
показать весь комментарий
18.08.2021 23:40 Ответить
Нормальна інсталяція, якщо комусь потрібне пояснення не бачу проблеми його залишити.
показать весь комментарий
18.08.2021 23:42 Ответить
Правда - очі колить ?
Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли" - Цензор.НЕТ 3993

Інакше - до чого ці санакції ?
показать весь комментарий
18.08.2021 23:50 Ответить
Прекрасная инсталляция..кому чего непонятно?
показать весь комментарий
19.08.2021 00:20 Ответить
Хохлам
показать весь комментарий
19.08.2021 00:43 Ответить
- Доктор, я постоянно думаю «Чё там у хохлов?» - Откуда вы родом? - Из России. - Тогда я не вижу здесь патологии.
показать весь комментарий
19.08.2021 00:35 Ответить
... скажите, люди добрые, есть ли шанс у Зеленского отобрать у России местность под названием Хохлома? Спасибо.
показать весь комментарий
19.08.2021 06:33 Ответить
¡Треба хохлів та малоросів в їхнє лайно тикати - корисно для просвітлення!
показать весь комментарий
19.08.2021 07:05 Ответить
это он изобразил членов партии и их избирателей с опжз
показать весь комментарий
19.08.2021 07:46 Ответить
Бакланы Баканова - молодца! Бдительно запеленговали, отважно ущучили и решительно выцепили коварного вражину. Более двух часов (!) морочили вражине яйцы - будет знать гад. Бесстрашным бакланам Баканова - респект и уважуха!
показать весь комментарий
19.08.2021 08:05 Ответить
бакланы они и есть бакланы
показать весь комментарий
19.08.2021 13:05 Ответить
Другою назвою інсталяції могла би бути - "Форма та Зміст".
показать весь комментарий
19.08.2021 08:18 Ответить
Правильна ідея. Повністю відображає населення.
показать весь комментарий
19.08.2021 08:21 Ответить
Подивіться навкруги- манкурт різновид (спосіб) людського життя дуже яскраво у БуремниЙ
полустанок
показать весь комментарий
19.08.2021 08:35 Ответить
Пояснення до "витвору мистецтва" необхідне: завтра зливний бачок чурбанка скабєєва буде на всю Підорасію і вату в Україні бризкати отрутою і по-своєму виставляти ці фігури
показать весь комментарий
19.08.2021 10:41 Ответить
Чудова інсталяція.
Якраз про самих фсбушників.
показать весь комментарий
19.08.2021 10:43 Ответить
гарна робота.. і плідна ідея..
чекаємо ватні штани з вишиванкою,
або лапті + вишиванка + кокошник
показать весь комментарий
19.08.2021 10:44 Ответить
Чудова ідея! Бо прихованих кацапів
в Україні вистачає. Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли" - Цензор.НЕТ 3778
показать весь комментарий
19.08.2021 11:57 Ответить
73 % , які вважали, що то Порошенко війну розпочав і не дає її завершити.
показать весь комментарий
19.08.2021 13:36 Ответить
То що говорять,не хочу вживати матерне слово,оці 73% переспівують
всі без виключення українські TV-канали. Збирають на свої посіделки
всіляку політичну шантрапу, заради щоб зайвий раз когось обляпати
своїм смердючим брудом. І піпл все це хаває, бо в нього начисто відбита
здатність мислення. І що ми маємо в результаті? Майже кожен день гине
український воїн,проблеми з економікою,та і в міжнародньому плані нам теж мало що світить.
Зеленського я особисто не хочу називати президентом з того моменту,
коли взнав як три дні стікав кров'ю на полі боя наш воїн.І він не дав наказу
забрати його любою ціною! Давно пора розпочати відстріл кацапських
снайперів!
показать весь комментарий
20.08.2021 14:11 Ответить
Хорошая и жизненная инсталляция. Такое надо ставить на вокзале перед поездом Киев-Масква. СБУшники возбудились, т.к. видимо себя узнали?
показать весь комментарий
19.08.2021 10:51 Ответить
Це незрівняно гучніша й абсолютно у темі продовжена подія про вовину "автоматгазводаностальджі"перед очима загиблих героїв ...
показать весь комментарий
19.08.2021 12:07 Ответить
Всё правильно!
И директор галереи прав, чтоб застраховаться от обвинений,
И автор инсталляции прав - ваты дохренища,
И скандал хорош - привлекает внимание к работе и высиавке!
показать весь комментарий
19.08.2021 11:02 Ответить
Ооооо , *** !!! Здравствуй бацька , здравствуй рашка и усатый рябой урод... То есть - зелю за вагнергейт - нет. А художника за картинку - да. Надо было в пояснении написать "На картине изображены зеля и ермак которые так и смотрят какие ещё тайны УКраины сдать врагам" Или "На картине изображена очередь желающих заглянуть в глаза х**лу во главе с зелей" ...Впрочем "Парадный портрет ОПЗЖ" или "СБУ выполняет поручения КГБ бацьки" тоже подошло бы. А ваши версии объяснительной.
показать весь комментарий
19.08.2021 11:20 Ответить
"Вернисаж". Директор галереи Игорь Сорокоумов настучал в СБУ
показать весь комментарий
19.08.2021 11:26 Ответить
узнал себя среди изображенных
показать весь комментарий
19.08.2021 11:50 Ответить
АААА яка подвійна дилема для СБУ - підтвердити й себе у цій інсталяції чи спроостувати свою ватність ... мені іноді здається , що зелені самі собі готують рецепти для нових закшкварів- подивимось ЧИЄ В УКРАЇНІ СБУ!
показать весь комментарий
19.08.2021 11:56 Ответить
ЦЮ ІНСТАЛЯЦІЮ ПОСТАВИТИ БІЛЯ ОБІСЦЯНОГО ПІВНЯ!
показать весь комментарий
19.08.2021 12:11 Ответить
а ще краще зробити з її копією тисячу плакатів з відповідням текстом для ходи ветеранів - наприклад -"МИ ЗАХИЩАЛДИ ЖИТТЯ Й ЦИХ УКРАЇНЦІВ"
показать весь комментарий
19.08.2021 12:14 Ответить
Совковые инсталяции в стране где уже который год идет типа декомунизация их я так понял не заинтересовала?
показать весь комментарий
19.08.2021 12:37 Ответить
Це, нажаль, правдива інсталяція. Може тому СБУ і занепокоїлась. Провокації на Інститутській, які призводять до сутичок їх не бентежать.
показать весь комментарий
19.08.2021 13:03 Ответить
виборцi шмарклi та ЗаЖопп, ментальнi хАхли...гарна iсталяцiя...
показать весь комментарий
19.08.2021 13:33 Ответить
Так і є. Ніби українець по паспорту, але у голові вата.
показать весь комментарий
19.08.2021 13:36 Ответить
Смысл понятен без всяких пояснений,хотя если требуют,можно подписать "Зебилы"
показать весь комментарий
19.08.2021 13:38 Ответить
Оккупация Киева,95кварталом(1995г.)
показать весь комментарий
19.08.2021 14:53 Ответить
Там у одного в одному оці український прапор, в іншому триколор
показать весь комментарий
19.08.2021 15:16 Ответить
А еще -- все они на коленях...
показать весь комментарий
19.08.2021 15:59 Ответить
у кого-то в глазах рузький мир Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли" - Цензор.НЕТ 3067
показать весь комментарий
19.08.2021 15:19 Ответить
в москальської свінособаки "сорокоумов" першої підгоріло, відразу побігла бакланову жалітися...
показать весь комментарий
19.08.2021 16:12 Ответить
Значить хороша виставка, якщо в СБУ викликають. Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли" - Цензор.НЕТ 1649
Наступна має бути "ЗеХохли"
показать весь комментарий
19.08.2021 16:46 Ответить
висновок : салевич- платний кацапський провокатор .
показать весь комментарий
19.08.2021 17:06 Ответить
Слишком сложный посыл для насИления, большая часть которого состоит из зебилов, ********** и порохососов...
показать весь комментарий
19.08.2021 17:55 Ответить
ГАРНА КОМПОЗИЦІЯ.
Автору респект, бо малороси - адепти ОПЗЖ і іншої кремляндії вже навіть не ховаються Заслуженого художника Салевича викликали в СБУ через інсталяцію "Хохли" - Цензор.НЕТ 1901
показать весь комментарий
19.08.2021 20:11 Ответить
а таки стоять на колінах !
показать весь комментарий
08.09.2021 18:16 Ответить
Страница 3 из 3
 
 