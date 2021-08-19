Тело пропавшей 16-летней девушки обнаружили на дне заброшенного колодца под Кропивницким, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Бобринце Кировоградской области завершились поиски 16-летней Виктории Макаренко, которая ушла из дома и не вернулась. Ее тело нашли в заброшенном колодце.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.
"16 августа в отделение полиции №3 (г. Бобринец) Кропивницкого районного управления полиции поступило сообщение об исчезновении 16-летней девушки, которая в ночь на 15 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
На поиски пропавшей ежедневно было задействовано более 60 человек из числа личного состава территориального подразделения полиции, сотрудников роты патрульной службы полиции особого назначения "Святослав", кинологов и представителей общественности.
18 августа, в результате поисковых мероприятий, тело разыскиваемой несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями было обнаружено в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала", - сказано в сообщении.
Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
На месте происшествия работают: следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции области, следствия и оперативных служб аппарата управления, кинологи и эксперты.
Полицейские проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
Пожалуйста, подождите...
Хлопца ее нужно допрашивать по-ходу
Может тогда по такому принципу и в городе канализационные люки замуровать? А заодно и двери подвалов и чердаков? Люки теплосетей? Там так же бывает не приятные вещи происходят.
Включай свой мозг , и не пиши ерунды.
В отличие от такого быдла как ты ,я пользуюсь колодцем . Не часто ,но пользуюсь. В отличие от такого говна как ты , я всегда помню хорошую поговорку "не плюй в колодец ..."
Только в заброшенном селе ,где нет людей , может быть заброшенный колодец. А если село живое, и там есть колодец которым пусть редко , но кто то пользуется (какой нибудь прохожий например , или когда мотор в скважине полетел , или когда в селе свет отключили, и скважина не работает) , это не значит , что он заброшен.
И последнее. Только такие уроды как ты превращают из колодцев помойные ямы. Предлагаю. Замуровать тебе в квартире очко для пущего понимания.
Учись буквы читать петушок. Хотя? У петушка лучше получаются другие навыки.😀
Ну да ладно ,что бы тебя успокомть , я наверное с тобой "соглашусь". Во всех убийствах, совершенных маньяками и преступниками всех мастей , "виноваты" колодцы( в том числе и заброшенные) , заброшенные хаты , даже деревни и города есть заброшенные. Так вот они так же в этом "виноваты". Продолжим. В городе , членом или очком, которого ты являешься, есть много заброшенных полуразрушенных зданий, ям, люков, канализаций. Они так же в этом виноваты. В штатах , есть город призрак, полузаброшенный город Детройт. И он во всем "виновен". Так ,что успокойся петушок, ты во всем "прав". Стоит только замуровать все эти заброшенные дела , а не только колодцы, к которым ты не равнодушен, по видимому с детства, и твоя жизнь наладится. Не будет маньяков, убийц , да и вааще всей преступности наступит полный кирдык.
Все. Доволен? Чего только не скажешь для "любимого" петушка. Хотя нет, ошибся. Петушары.😀
Петушок буквы читать разучился.😀
Тему то разговора хоть не забыл, петушок? Человека убили. А ты все про гомосятину, колодцы разные , и остальную чепуху талдычишь. Теперь вот колхозники-селяне тебе не такие. А девчонка ведь в селе жила. Там ее маньяк и жизни лишил. Дааа, петушок. Видно жизнь тебя последнего ума-разуму лишила. Бывает.
А буква "Я", которая является и словом? Предлоги, союзы, состоящие из одной буквы,это что? Вот кто идиот особо одаренный так это ты петушок.
Еще раз посоветую тебе замуровать свое очко, унитаз тоесть, что бы прочуствовать как сельским людям жить без колодцев. А ты что подумал? Про ту часть своего организма , через который ты окружающую среду гадишь? Ну ты полный дебил.
Еще замуруй все заброшенные здания в своем гадюшнике, где живешь, вместе с унитазами, водопроводами,ямами теплосетей, чердаками и канализациями. Может тогда тебя попустит. Маньяков не станет , и ни кто больше не погибнет.
https://www.youtube.com/watch?v=c4n4T3fP2kc&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E
Надеюсь теперь ты понял за кого тебя держат.
сцарица Зеля, конечно, ещё больше подняла планку правового беспредела..
понавыбирали жлобов-криворосов, жри-те..
девочку жаль.. ещё одна жертва бесполезной, ненасытной системы расцевшего буйным зелёным цветом сватовства-кумовства-хабарныцтва-тупости..
или дать Найвэлычнишой ещё второй срок шутовского преп.здунства?.. оно ещё научиться на живых людях..?