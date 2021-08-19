Тело пропавшей 16-летней девушки обнаружили на дне заброшенного колодца под Кропивницким, - полиция. ФОТО

В Бобринце Кировоградской области завершились поиски 16-летней Виктории Макаренко, которая ушла из дома и не вернулась. Ее тело нашли в заброшенном колодце.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

"16 августа в отделение полиции №3 (г. Бобринец) Кропивницкого районного управления полиции поступило сообщение об исчезновении 16-летней девушки, которая в ночь на 15 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На поиски пропавшей ежедневно было задействовано более 60 человек из числа личного состава территориального подразделения полиции, сотрудников роты патрульной службы полиции особого назначения "Святослав", кинологов и представителей общественности.

18 августа, в результате поисковых мероприятий, тело разыскиваемой несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями было обнаружено в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала", - сказано в сообщении.



Фото: Dozor

Причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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На месте происшествия работают: следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции области, следствия и оперативных служб аппарата управления, кинологи и эксперты.

Полицейские проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.