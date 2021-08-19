На Донбассе до конца августа отремонтируют 23,4 км дорог в обход оккупированных территорий, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

На Донбассе до конца августа планируется отремонтировать 23,4 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" — Старобельск — Бахмут, которая соединяет Донецкую и Луганскую области в обход оккупированных территорий.

Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора, передает Цензор.НЕТ.

Обновление дороги идет по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Сейчас подрядчик укладывает финишный слой асфальта из ЩМА, ремонтирует водопропускные трубы и обустраивает съезды.

"До конца августа работы по основному проезду будут завершены — по всей протяженности участка будет уложен финишный слой асфальтобетона. Еще на одном участке км 165+200 — км 178+520 сейчас проводим такие работы: укладка слоя органо-минеральной смеси, устройство нижнего слоя асфальтобетона, расчистка русла реки в рамках капитального ремонта моста", — говорится в сообщении.

Всего в Донецкой области в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется обновить 165 км дорог государственного значения.

Напоминаем, что недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в 2021 году обновить 4500 км дорог государственного и 2000 км местного значения.