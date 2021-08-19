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На Донбассе до конца августа отремонтируют 23,4 км дорог в обход оккупированных территорий, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Донбассе до конца августа планируется отремонтировать 23,4 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" — Старобельск — Бахмут, которая соединяет Донецкую и Луганскую области в обход оккупированных территорий.

Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора, передает Цензор.НЕТ.

На Донбассе до конца августа отремонтируют 23,4 км дорог в обход оккупированных территорий, - Укравтодор 01

Обновление дороги идет по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На Донбассе до конца августа отремонтируют 23,4 км дорог в обход оккупированных территорий, - Укравтодор 02

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Сейчас подрядчик укладывает финишный слой асфальта из ЩМА, ремонтирует водопропускные трубы и обустраивает съезды.

На Донбассе до конца августа отремонтируют 23,4 км дорог в обход оккупированных территорий, - Укравтодор 03

"До конца августа работы по основному проезду будут завершены — по всей протяженности участка будет уложен финишный слой асфальтобетона. Еще на одном участке км 165+200 — км 178+520 сейчас проводим такие работы: укладка слоя органо-минеральной смеси, устройство нижнего слоя асфальтобетона, расчистка русла реки в рамках капитального ремонта моста", — говорится в сообщении.

Всего в Донецкой области в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется обновить 165 км дорог государственного значения.

На Донбассе до конца августа отремонтируют 23,4 км дорог в обход оккупированных территорий, - Укравтодор 04

Напоминаем, что недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в 2021 году обновить 4500 км дорог государственного и 2000 км местного значения.
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Нужно не только дороги,но и воду ,электроэнергию и газ вести вокруг захваченных скрепными гитлеровцами территорий вести.
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19.08.2021 10:37 Ответить
Каком - таком Донбассе? Лично я живу в Донецкой области Украины.
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19.08.2021 12:13 Ответить
 
 