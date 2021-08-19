В Киеве презентовали книгу "30 лет патриаршего служения в контексте Украины". ФОТОрепортаж

Экзарх Вселенского патриарха владыка Михаил Анищенко и митрополит ПЦУ Александр Драбинко представили в Андреевской церкви книгу о Вселенском патриархе "Варфоломей I: 30 лет Патриаршего служения в контексте Украины".

Об этом говорится на странице в Facebook Миссии "Ставропигия Вселенского Патриархата в Украине", передает Цензор.НЕТ.

Презентация состоялась накануне празднования 30-й годовщины Независимости Украины и визита Вселенского Патриарха Варфоломея.

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Именно Патриарх Варфоломей является одной из ключевых фигур на пути к получению украинским народом Поместной Автокефальной Православной Церкви.

По словам владыки Михаила, при составлении издания были использованы малоизвестные в Украине греко-и англоязычные источники, а также материалы из личного архива митрополита Православной Церкви Украины Александра (Драбинко).

Специально для этого издания выдающимся украинским дизайнером шрифтов Алексеем Чекалем была разработана символическая графическая композиция, расположенная на обратной обложке книги и демонстрируетющая символическое единение двух праздничных событий.























