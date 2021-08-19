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Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Захватившие власть в Афганистане талибы используют американскую экипировку.

В сети обнародованы фото талибов на улицах Кабула в американской экипировке и с рациями Харрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Военный Осведомитель.

Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула 01

Фото: Талибы в американской экипировке на улицах Кабула


Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула 02
Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула 03

Фото: Талибы фотографируются с американскими винтовками, приборами ночного видения, радиостанциями и экипировкой.
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Топ комментарии
+50
Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула - Цензор.НЕТ 7046
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19.08.2021 12:12
+48
Ахах забавные обезьянки
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19.08.2021 12:10
+44
Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула - Цензор.НЕТ 9253
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19.08.2021 12:21
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Страница 2 из 2
Например - литий.
Ну или построить демократическое государство, как вещал г-н Байден еще до вице-президенства на этот счет. Чтоб показать что они светлые эльфы, несущие просвещение.
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19.08.2021 12:45 Ответить
там никто не собирался строить демократическое государство, и я не думаю чтобы там наковыряли лития на 1 трлн.$ за 20 лет
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19.08.2021 17:29 Ответить
Байден чуть раньше вещал как раз иначе, мол мы б туда не пошли, если б не было цели построить там демократию, мол бессмысленно делать иначе. Еще до того как стал вице-президентом.
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20.08.2021 10:28 Ответить
20 лет талибы из своих горных нор боялись рыло высунуть, только США ушли, повылазили как тараканы из щелей, а местные лошары поджали лапки к верху! так в чём победа талибов над США?
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19.08.2021 17:34 Ответить
Ну не скажи. Официальные потери США навскидку там что-то около 2400-2500 солдат. Кто-то же им их нанес, верно? То есть ты прав, я думаю, жили то они в горах, но вели диверсионную / партизанскую войну. В итоге... все сводится к вопросу - чьи войска контролируют территорию. И на данный момент фактически - их.
Это как с совком аналогия. Один в один
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20.08.2021 10:33 Ответить
ничего общего
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20.08.2021 16:13 Ответить
Американцы вооружили Талибов на миллиарды долларов, у них армейский арсенал теперь больше чем у многих стран НАТО.
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19.08.2021 12:13 Ответить
американцы потратили на афганскую армию 1 триллион
теперь все это работает на талибов
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19.08.2021 12:15 Ответить
Смешно. К технологичному оружию ещё квалификацию надо. Как бегали с калашами так и будут.
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19.08.2021 12:29 Ответить
как стреляли над головой из-за укрытия - так и будут
им что калаш, что М-16, что Блек Хок Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 974
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19.08.2021 16:35 Ответить
Вони не дурні і мають кваліфікацію, бо таліби це студенти в перекладі, і це студенти організували рух і спротив окупантам. Типу наш "Рух", який організували 30 українських письменників.
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19.08.2021 17:23 Ответить
Людина яка сповідує радикальний іслам та впроваджує закони шаріату є ідіотом за визначенням.
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20.08.2021 02:50 Ответить
студенти, студенти, бурси, ні читати ні писати
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20.08.2021 07:52 Ответить
балабол, 1трлн. это не на афганскую армию, а на всю кампанию, в основном на себя Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 3732
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19.08.2021 17:31 Ответить
американцы 1 триллион потратили в основном на свою армию Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 5649
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20.08.2021 16:15 Ответить
ТАЛИБАЙДЕНЫ
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19.08.2021 12:14 Ответить
я так разумію що платок на голові то не від сонця, а елемент талібанської уніформи. раз його намотують навіть під шолом
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19.08.2021 12:15 Ответить
То +100 к пуленепробиваемости
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19.08.2021 12:24 Ответить
защитит ли каска не известно, а скрепный платок у них это STANAG 6: Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 7027

Уровень 6 - противоснарядная защита:

30 мм (30×173 мм APFSDS-T) бронебойный оперённый подкалиберный снаряд (БОПТС) и 30 мм (30x165 мм AP-T) бронебойный снаряд типа БТ на дистанции 500 метров (для обоих) при скорости встречи БТ 810 м/с угол (направление) подхода снаряда: из переднего сектора обстрела ±30°, включая борта; угол возвышения 0°противоосколочная защита: подрыв 155 мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 10 м; направление подхода осколков: - 360° (кругом); углы возвышения 0 - 90°.[3] Скорость встречи осколков (20-мм осколочный имитатор FSP) с броней 1250 м/с.
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19.08.2021 16:34 Ответить
красівоє...
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19.08.2021 12:16 Ответить
Своим прикидом напоминают корову с седлом !
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19.08.2021 12:19 Ответить
Смотрятся как дебилы!))
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19.08.2021 12:19 Ответить
"как" лишнє
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20.08.2021 07:55 Ответить
Все похожи на Джека Воробья
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19.08.2021 12:20 Ответить
Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула - Цензор.НЕТ 9253
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19.08.2021 12:21 Ответить
Эти американские прибамбасы идут сынам гор, как корове седло.
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19.08.2021 12:22 Ответить
є така байка - мавпа і окуляри ... Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 334
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19.08.2021 12:24 Ответить
Вовочка,а ты кем будешь,спрашивает учительница.
-гэбэшником!
а почему,ведь есть куча профессий?
ну тогда талибом!
почему?
Мария Ивановна,чего вы докопались,я один хрен работать не буду!
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19.08.2021 12:27 Ответить
Це не американське. Це озброєння й амуніція армії Пакистану.Обісраної армії,яку створювали такі генерали,як хитромудрий Роберт Гейтс,в яку вбухали мільярди доларів,(й вимагали витрачатись ще,і ще...).
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19.08.2021 12:27 Ответить
Это точно талибы??уж больно они жирные
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19.08.2021 12:27 Ответить
они мака много едят Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 49
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19.08.2021 13:53 Ответить
А Україні бу хамери..десять штук.
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19.08.2021 12:28 Ответить
А могли взагалі нічого не давати. Задрочує позиція "нам все должни". Ніхто і нічого. Свого достатньо. Від нас залежить і розподіл ресурсів і організація виробництва.Якщо не обирати советского хлопчика та його друзів у гетьмани.
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19.08.2021 12:41 Ответить
Точно ,підтераємося Будапештським договором.Україна хай сама тепер палицями ввід агресивного сосіда з ядерною зброєю відбивається.Логічно же для Олексія.
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19.08.2021 12:54 Ответить
Почитай текст Будапештского меморандума. Прозреешь. Смешно, когда этим документом размахивают, как козырным тузом.
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19.08.2021 15:10 Ответить
Если бы предыдущий сразу, в 2014-м, обратился бы к Будапештскому меморандуму, как это в 2003-м сделал Кучма, то это был бы козырный король, как минимум. Но за семь лет его суть нивелировали. И чтобы было понятно - нынешний кошмар в Афганистане, это вина на Меркель, на Оланде, на Макроне, на Обаме, на Байдене и на Порошенко. Промолчали тогда, теперь в Кабуле расстреливают сдавшихся и вешают своих оппонентов.
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20.08.2021 12:51 Ответить
Тобто коли на тебе наїдуть ********, ти не будеш захищатися, а будеш чекати поліцію і нехай бандюки з тобою роблять що їм заманеться, типу не можна підтертися кримінальним кодексом. Зеленського обрала флегма яка чекає, що він їм зробить добре. От тільки Зеленський така ж флегма, він здатен тільки запитувати: "Чого ми не в НАТО? Чого ми не в ЄС? Маск, чого Україна ще не на Марсі?!!"
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19.08.2021 15:33 Ответить
За Зеленского проголосовали те, кто не хотел второго срока Порошенко.
В первом туре за Зеленского проголосовало всего 32 процента, теперь за него готовы проголосовать уже всего 22%, а к зиме, из-за тарифов и тупости, станет еще меньше. Собственно наша надежда должна состоять в том, что в случае досрочных выборов у Зеленского не будут шансов (пока есть) пройти во второй тур, не говоря уже о том, чтобы победить. Вот тогда будет переформатирование и нации и политических кругов и группировок.
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20.08.2021 12:55 Ответить
И матрасы.А афганистан вооружали по полной,хотя понимали,по крайней мере, последние несколько лет,что все это окажется в руках талибов
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19.08.2021 13:16 Ответить
А може так і було задумано.
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19.08.2021 16:24 Ответить
Лица обезображенные "интеллектом"...
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19.08.2021 12:29 Ответить
Качмарь... Так виглядають одягнені в американський одяг пітекантропи.
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19.08.2021 13:02 Ответить
Сейчас прибарахлятся и осенью на Масцквабад во всей красе.
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19.08.2021 12:32 Ответить
Нафіга? достатньо їм бути в таджикістані щоб свсобаки ув"язли у війні по самі яйця з усіма херовими наслідками для лугандоннії.
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19.08.2021 12:59 Ответить
Моджахеди хлопці спритні, дійдуть і до Таджикістона.
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19.08.2021 13:16 Ответить
Все равно выглядят как ватага Джека Воробья.
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19.08.2021 12:36 Ответить
коими они и являются Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 8466
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19.08.2021 13:55 Ответить
Такі інтелектуальні обличчя.
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19.08.2021 12:36 Ответить
Американская каска не подходит. С моделью юрты на башке они смотрятся лучше.
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19.08.2021 12:38 Ответить
Подарок от американцев: оружие и экипировка.
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19.08.2021 12:40 Ответить
Как ишаки с седлом!
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19.08.2021 12:45 Ответить
Проявляю глубокую озабоченность и сурово порицаю
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19.08.2021 12:46 Ответить
)))))идиоты...зекоманда по афгански
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19.08.2021 12:47 Ответить
Зебіли ще поки що жінок не забивають камінням.
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19.08.2021 13:05 Ответить
Вот поэтому -по афгански)а так,те же обезьяны
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19.08.2021 13:15 Ответить
хужинибудит!
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19.08.2021 12:48 Ответить
Нада тока пиристать стрилять!
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19.08.2021 15:11 Ответить
уже пиристали! Немнога токо пастреливают..
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19.08.2021 17:43 Ответить
Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 9486Мартышки и очки
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19.08.2021 12:49 Ответить
Мавпи з гранатами.
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19.08.2021 13:06 Ответить
Все правильно США сделали. Теперь это головная боль Китая и россии. Пока там было присутствие США - эти оба спокойно, не напрягаясь имели свой гешефт. Теперь пусть позаботятся сами о своих ближайших соседях.
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19.08.2021 12:54 Ответить
Только вот оружие лучше бы нам дали.
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19.08.2021 14:24 Ответить
Оружие надо заслужить. Тогда его ценят, берегут и не бросают спасаясь от наступающих орков.
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19.08.2021 15:12 Ответить
Пацаны ваще талибы Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 5323
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19.08.2021 13:01 Ответить
Отмазки Штатов что свою миссию они выполнили смешны. Уничтожили они видите ли бин ладена и других террористов. А то, что за время оккупации талибы уничтожили 3000 с хвостиком союзных войск умалчивает. Итого с башнями близнецкми погибло около 7000 человек.
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19.08.2021 13:01 Ответить
все правильно !
по "Искусству войны" Сунь-Цзы, нельзя вести войну бесцельно и бесконечно долго.
американцам нужно было оккупировать Афган, убить Усаму и кошмарить талибов с воздуха за каждое неправильное телодвижение по поддержке терроризма.
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19.08.2021 14:15 Ответить
Focus DE: "Талибан" в одночасье стал одним из наиболее оснащенных исламистских формирований в мире. Большая часть захваченного оружия была изготовлена в США. Но и современная военная техника из Германии теперь находится в руках талибов. Сегодня талибы вооружены до зубов и оснащены лучше, чем некоторые страны NATO, захватив во время своего наступления миллион единиц стрелкового оружия и миллиарды патронов. 99% боевых машин афганской армии перешли в руки талибов. Кроме того, более 600 бронетранспортеров типа M1117 и около 8,5 тыс. "Хамви" (военных внедорожников) оказались в руках "воинов Аллаха". К тому же у талибов есть 150 высокотехнологичных бронированных автомобилей типа MaxxPro. 100 тыс. модернизированных внедорожников афганской полиции типа Toyota Hilux и Ford Ranger теперь тоже ездят под флагом арабских суннитских боевиков. Кроме того, из советских запасов осталось около 1 тыс. боевых машин пехоты, танков и бронемашин, которые теперь также принадлежат примерно 60 тыс. "воинов Аллаха". Воздушный флот также полностью перешел к исламистам, которые теперь имеют в своем распоряжении 68 легких ударных вертолетов типа MD 500 Defender, 19 бразильских штурмовиков класса A-29 и до 16транспортных вертолетов Blackhawk. Четыре тяжелых транспортных самолета С-130 "Геркулес" и более 100 российских и советских транспортных и ударных вертолетов (Ми-17 и Ми-24) также находятся в распоряжении исламистской армии". Самой большой угрозой с точки зрения возможной вспышки международного терроризма является захват афганского флота беспилотников. В последние дни талибы захватили несколько высокотехнологичных беспилотников ScanEagle американского производителя Boeing" со станциями управления. Скепсис по поводу способности талибов управлять оказавшимися в их распоряжении современными вооружениями стоимость в сотни миллионов долларов, безвольно брошенными афганской национальной армией на складах и базах, исчезнет через несколько месяцев. Иран, Пакистан, оставшиеся в стране подготовленные США и Германией афганские военные специалисты с готовностью восполнят образовательный пробел Талибана.
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19.08.2021 13:07 Ответить
Вся эта радость будет применяться в теплом подбрюшье московии.
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19.08.2021 13:29 Ответить
От это радость! Талибан теперь союзничек Украины в борьбе с московией? Надо срочно установить дипотношения с мусульманскими братьями.
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19.08.2021 15:20 Ответить
Враг моего врага мой друг.
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19.08.2021 23:24 Ответить
обезьяны ,
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19.08.2021 13:12 Ответить
Можно ли считать беженцами людей,которые ,чтобы свинтить в Европу,отдали свою страну ,уступающей им во всех отношениях,банде дикарей?
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19.08.2021 13:13 Ответить
Их можно поселить компактно на просторах Сибири в ********* Хренлостан - там им самое и место.
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19.08.2021 17:29 Ответить
Слышь Ахмед,а шо это у тебя за горшок на голове с огоньками?
-Ты офигел?!Это артефакт"Купол",+40% к броне и Аллах в ухо говорит
Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 8602 Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 2
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19.08.2021 13:50 Ответить
Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 4860
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19.08.2021 13:56 Ответить
пацаны в шоке от своих прикидов !
не, реально в шоке ! Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 6039
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19.08.2021 14:10 Ответить
Слышь Ахмед,так ты теперь и самолёт завалишь!
-Аллах в ухо говорит,шо и подлодку потоплю.
-А шо ещё Аллах говорит?
-Разобрать трудно.Он походу по национальности американец.С акцентом говорит и ржёт Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 8589
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19.08.2021 15:59 Ответить
Вангую, по этой фотке будет сделаны тысячи мемов.
Выражения лиц не менее эпичны, чем на этой

Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 7287
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19.08.2021 15:12 Ответить
Талібан "піднявся" до 80-го левела😁
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19.08.2021 14:15 Ответить
то все "до спини": макам все одно що калаш, що М-16 - вони коли стріляють, то не ціляться.
великим глупством діда Байдена було передати їм Тукани та Яструбів - цю апаратуру шайтани можуть успішно використати проти своїх опонентів в Пандшері
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19.08.2021 14:22 Ответить
"великим глупством" було взагалі ЩОСЬ ПЕРЕДАВАТИ.
Не знайшлось 200-400 гр. С-4 на кожен зразок техніки???
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19.08.2021 14:36 Ответить
сидит как на корове седло...
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19.08.2021 15:08 Ответить
Перше фото дивне, бармалей у касці тримає АКС, а на броніку в кишенях магазини до американської М-ки. Виглядає наче тільки вчора записався у той "тарабан". Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 3829
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19.08.2021 16:12 Ответить
Вот дикари до власти дорвались - держись ********* Хренлостан!
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19.08.2021 17:25 Ответить
такие забавные мартышки...ну и хари у них....)) интересно... они моются когда нибуть... знакомый воевал при совке в афгане .сказал что они жопы камнями вытирают ...к стати говорят что они нижнее бельё неносят...тоесть живут без труселей .хахахаха представляю там колокольчики.... Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 6187
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19.08.2021 18:41 Ответить
На первом фото справа, случайно не родственник Наема?
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19.08.2021 19:40 Ответить
тоже клоуны)
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19.08.2021 19:43 Ответить
Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 7448
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19.08.2021 20:26 Ответить
Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула - Цензор.НЕТ 5930
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19.08.2021 20:26 Ответить
Опудала.
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20.08.2021 01:26 Ответить
Мені важко уявити що 75 000 талібів поставлять раком 37 мільйонів афганців. Так, якийсь час їх терпітимуть але чим далі тим очевиднішим буде їх профнепридатність до управління яка спричинить громадянську війну та голод. Все ж таки як би мусульманським фанатикам-талібам не хотілось повернутись у середньовіччя зробити це в ********* світі їм не вдасться. Я вже не кажу про реальну гуманітарну катастрофу (права людини і свобода совісті). Тому є велика вірогідність того що населення врешті повстане проти радикальної ісламізації. Це може статися відразу після того як таліби перестріляють корупціонерів і привласнять їх заначки, тобто стануть такими ж корумпованими як і їх попередники.
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20.08.2021 03:12 Ответить
Здесь ключевым словом является,,талибы в американской экипировке,,.Иными словами мокшане все пытаются свалить на америкосов и пытаются замять встречу с Талибами на высшем уровне в Москвабаде.А вот то что эта информация ,в красках,появилась на украинском сайте нужно разбираться уже СБУ.
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20.08.2021 10:05 Ответить
Афганцы - такие же говноеды, как и наше лугандонское быдло. И тем , и другим не нужна цивилизация, не нужны права и законы, на нужен порядок и справедливость, свобода не нужна, от демократии их тошнит. Им нужен диктат и беззаконие хоть от моторолы и кадыровцев, хоть от талибов....Пусть гниют и те, и другие в своих клоаках. Надо только их отстреливать и бомбить, чтобы не вылазили из своих выгребных ям и канализационных коллекторов.... Это - не люди, и среди людей им места нет....Аминь.
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20.08.2021 12:35 Ответить
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