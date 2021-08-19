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Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Захватившие власть в Афганистане талибы используют американскую экипировку.
В сети обнародованы фото талибов на улицах Кабула в американской экипировке и с рациями Харрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Военный Осведомитель.
Фото: Талибы в американской экипировке на улицах Кабула
Фото: Талибы фотографируются с американскими винтовками, приборами ночного видения, радиостанциями и экипировкой.
Топ комментарии
+50 Шрек Баблокат
показать весь комментарий19.08.2021 12:12
+48 Porol ferton
показать весь комментарий19.08.2021 12:10
+44 MausMike
показать весь комментарий19.08.2021 12:21
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Ну или построить демократическое государство, как вещал г-н Байден еще до вице-президенства на этот счет. Чтоб показать что они светлые эльфы, несущие просвещение.
Это как с совком аналогия. Один в один
теперь все это работает на талибов
им что калаш, что М-16, что Блек Хок
Уровень 6 - противоснарядная защита:
30 мм (30×173 мм APFSDS-T) бронебойный оперённый подкалиберный снаряд (БОПТС) и 30 мм (30x165 мм AP-T) бронебойный снаряд типа БТ на дистанции 500 метров (для обоих) при скорости встречи БТ 810 м/с угол (направление) подхода снаряда: из переднего сектора обстрела ±30°, включая борта; угол возвышения 0°противоосколочная защита: подрыв 155 мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 10 м; направление подхода осколков: - 360° (кругом); углы возвышения 0 - 90°.[3] Скорость встречи осколков (20-мм осколочный имитатор FSP) с броней 1250 м/с.
-гэбэшником!
а почему,ведь есть куча профессий?
ну тогда талибом!
почему?
Мария Ивановна,чего вы докопались,я один хрен работать не буду!
В первом туре за Зеленского проголосовало всего 32 процента, теперь за него готовы проголосовать уже всего 22%, а к зиме, из-за тарифов и тупости, станет еще меньше. Собственно наша надежда должна состоять в том, что в случае досрочных выборов у Зеленского не будут шансов (пока есть) пройти во второй тур, не говоря уже о том, чтобы победить. Вот тогда будет переформатирование и нации и политических кругов и группировок.
по "Искусству войны" Сунь-Цзы, нельзя вести войну бесцельно и бесконечно долго.
американцам нужно было оккупировать Афган, убить Усаму и кошмарить талибов с воздуха за каждое неправильное телодвижение по поддержке терроризма.
-Ты офигел?!Это артефакт"Купол",+40% к броне и Аллах в ухо говорит
не, реально в шоке !
-Аллах в ухо говорит,шо и подлодку потоплю.
-А шо ещё Аллах говорит?
-Разобрать трудно.Он походу по национальности американец.С акцентом говорит и ржёт
Выражения лиц не менее эпичны, чем на этой
великим глупством діда Байдена було передати їм Тукани та Яструбів - цю апаратуру шайтани можуть успішно використати проти своїх опонентів в Пандшері
Не знайшлось 200-400 гр. С-4 на кожен зразок техніки???