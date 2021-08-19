Сегодня в районе ООС погиб воин 24-й ОМБр львовянин Василий Островский,- Козицкий. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 19 августа в районе проведения ООС от пули снайпера погиб львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения воинской части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
У героя остался малолетний сын.
"Друзья вспоминают Василия как доброго и светлого человека, с большим и наполненным любовью сердцем. Он умел быть надежным другом, с которым не было страшно даже в бою. Искренне сочувствую родным и близким. Смерть каждого украинского воина - большая потеря для всего войска, нашей области и в целом Украины", - отметил Козицкий.
По данным корреспондента Цензор.НЕТ, Василий Степанович Островский 1980 года рождения, уроженец села Сороки-Львовские Львовского района. Погиб воин в районе Новоалександровки Попаснянского района Луганской области.
Пожалуйста, подождите...
... і знову, як завжди... швидка та миттєва реакція (вже не знаю, як його назвати?), ну той, що має бути президентом.
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя Нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
що був родини майбуттям,
що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче!
Плач серце крає щохвилини,
що над померлим ворон кряче,
що плаче рідна Україна,
що вже ніколи той синочок
свого життя не буде мати,
що не посадить він садочок
й ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!
А ребята гибнут....
Мрази, прост мрази.
"Не стрелять " ?