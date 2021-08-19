С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Артемом Мазуром простились на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 августа, в селе Веселое Александрийского района Кировоградской области состоялась церемония прощания с Артемом Львовичем Мазуром, 1995 года рождения, старшим солдатом, заместителем командира боевой машины - наводчиком-оператором 1-го отделения 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 16 августа вечером в районе села Новомихайловка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

"В селе Веселое Александрийского района Кировоградской области прощаются с воином Артемом Мазуром, которого убил снайпер в Донецкой области. Возле дома матери собралась сотня людей, это - военнослужащие, родные и односельчане. Похоронят воина в селе Веселое. У погибшего осталась мама и жена", - отмечается в сообщении издания.

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По распоряжению поселкового головы Приютовского поселкового совета Александрийского района Кировоградской области, чтобы почтить память погибшего военнослужащего на территории Приютовской территориальной громады 17-19 августа 2021 объявлен траур.

В знак скорби по погибшему приспущены Государственные Флаги Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций громады. Также ограничено проведение массовых мероприятий на территории Приютовского поселкового совета.



































