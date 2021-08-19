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СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии" и финансировалась РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киберспециалисты СБУ разоблачили новый источник информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. В Луцке нейтрализована мощную ботоферму, которую финансировали представители РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба СБУ.

"По заданию своих "кураторов" злоумышленники призвали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Среди прочего, они агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России"", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. "Технику" разместили по шести подпольными адресам.

Деньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.

Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.

Во время обысков по адресам расположения "ячейки" правоохранители обнаружили:

- GSM-шлюзы,
- компьютерное оборудование,
- банковские карточки,
- более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,
- финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицеры ФСБ РФ Демченко и Картавцев пытались завербовать сотрудника СБУ: интересовала информация о Запорожской АЭС. ВИДЕО

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению и блокировке информационно-подрывной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Волынской области под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.

СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи Малороссии и Новороссии и финансировалась РФ 01
СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи Малороссии и Новороссии и финансировалась РФ 02
СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи Малороссии и Новороссии и финансировалась РФ 03
СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи Малороссии и Новороссии и финансировалась РФ 04
СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи Малороссии и Новороссии и финансировалась РФ 05
СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи Малороссии и Новороссии и финансировалась РФ 06

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Топ комментарии
+28
на нары троллей
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19.08.2021 13:17
+14
Теперь им дорога на бутылку... СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии" и финансировалась РФ - Цензор.НЕТ 9648
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19.08.2021 13:17
+14
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 1635
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19.08.2021 13:47
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на нары троллей
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19.08.2021 13:17 Ответить
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 1635
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19.08.2021 13:47 Ответить
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 7708 . Таке колись було одному моєму знайомому ,, як він розповідав - дружина пішла в магазин і швидко повернулась , а він сидів у цей час на сайті знайомств , і комп завис .
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19.08.2021 13:56 Ответить
А из розетки вытащить не получалось?
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19.08.2021 14:30 Ответить
Та якось там встиг вирубити . Я не пам'ятаю як , це було років 10 тому .
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19.08.2021 14:33 Ответить
И дырявую ложку
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19.08.2021 14:33 Ответить
Теперь им дорога на бутылку... СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии" и финансировалась РФ - Цензор.НЕТ 9648
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19.08.2021 13:17 Ответить
таких фермеров вагон и маленькая тележка..
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19.08.2021 13:18 Ответить
вся опжз
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19.08.2021 13:43 Ответить
Не понимаю как можно пытаться продвигать такие идеи? Это бессмысленно? Деньги на ветер.. печальный опыт ОРДЛО у всех на виду их даже Россия как лохов кинула! Я не знаю каким мощным красноречием нужно обладать чтобы уметь рекламировать такое?
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19.08.2021 13:21 Ответить
Люди не поучительны. В восточных областях, несмотря на очевидное, голосуют за жопу, многие верят в то, что ковид распыляют с самолёта. Мариупольцев расстреляли кацапы с ,,града", а они твердят, что ,,укропы".
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19.08.2021 13:40 Ответить
И ничего им не будет, администативка максимум,
после заметят ещё одну пистотряску, пока не будут,
давать реальные сроки, все это в пустую, зелёному
это нах не впало, всем показали что мы работаем и
все отпускайте, пока мордовский господин не разозлился
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19.08.2021 13:25 Ответить
За таке треба драти, щоб аж пищали.
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19.08.2021 13:27 Ответить
А я то думаю, звідки на місцевих сайтах кацапські наративи беруться.
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19.08.2021 13:33 Ответить
В Луцьку, нейтралізували? Знищили без сліда- так мало бути!
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19.08.2021 13:42 Ответить
скоти
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19.08.2021 13:45 Ответить
І знову мобільні картки Кіївстар. Якась вже тенденція...
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19.08.2021 13:54 Ответить
Ботоферма? СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 2027
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19.08.2021 13:59 Ответить
коуч - это репетитор СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 4820
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19.08.2021 14:10 Ответить
Коуч - это автобус в Британии.
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19.08.2021 15:05 Ответить
Ось чому так мало любителів хетьманства.
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19.08.2021 14:17 Ответить
СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 8640
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19.08.2021 14:26 Ответить
Я такую самую херню видел на одной старой хате в Черкассах. Ее выкупил новый хозяин и временно использовал, как бытовку перед строительством дома. Тоже куча сим-карт и какая-то приблуда куда они вставлялись.
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19.08.2021 15:03 Ответить
Норм, может здесь этих утырков поубавиться ))))))
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19.08.2021 15:15 Ответить
предлагаю ботов отправлять на реальные фермы-дерьмо убирать...
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19.08.2021 15:16 Ответить
а почему открыто работающие рупоры врага не вызывают к себе внимания СБУ - телепомойка НАШ и регулярно приходящие туда "гости" давно заслуживают осиновый кол
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19.08.2021 16:35 Ответить
на нары троллей
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19.08.2021 17:14 Ответить
на нары троллей

На які нари , на які терміни ?
Це ще у мирний час можна бавитись ...
А у нас - реально війна + окуповані РФ території !!! Деякі "великі" країни не мають таких територій СБУ нейтралізувала в Луцьку потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії" та фінансувалася РФ - Цензор.НЕТ 6389
У військовий час - єдиний вирок - розстріляти !
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19.08.2021 17:22 Ответить
амфаш

На днях, будучи утомлённым солнцем, попытался посмотреть свежий рпасийский киношедевр про ОРДЛО "Солнцепёк".....
Не знаю как в конце, но в начале фабула замечательная - омерзительный хохол с тюремными татуировками бегает по деревне с обрезом охотничьего ружья в поисках беременных девушек, которым он из этого обреза стреляет в большой живот, причём обязательно два раза.....
Вы всё ещё хотите вернуть в Украину благодарных зрителей такого кино?
18.08.2021 10:28
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19.08.2021 18:07 Ответить
Ми то не хочемо таке г..но повертати, але цього хоче таке саме г...но, яке дурний народ до влади привів.
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19.08.2021 18:42 Ответить
Це панаєхавшиє ! Волиняки "маларосіями" і "наваросіями" не страждають !..
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19.08.2021 18:40 Ответить
получается шо киевстар с малоросами - пуесосами в доле?
эти гадюшники начинают шевелиться, когда отключить им электричество
потом их надо ловить и выявлять источники финансирования
и не дай Бог сдать квартиру
и не контролировать её
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19.08.2021 21:32 Ответить
на Волыни ватники, писец.
всех уволить.
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19.08.2021 23:55 Ответить
 
 