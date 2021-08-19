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Активисты-защитники усадьбы Барбана перекрыли дорогу возле Львовской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Жители Киева перекрыли перекресток на переходе улиц Обсерваторной и Винниченко, рядом с усадьбой Барбана.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Вход во двор усадьбы закрыт, стоит техника.

Активисты-защитники усадьбы Барбана перекрыли дорогу возле Львовской площади в Киеве 01

Как известно, в центре Киева возле Львовской площади на Обсерваторной, 6, хотят уничтожить усадьбу Барбана. Вместо дома планируют построить очередной жилой комплекс при том, как сообщают активисты, у застройщика нет разрешения на проведение любых строительных работ. Эксперты утверждают, что историческое здание было построено в 1900-1905 годах.

18 августа очевидцы заметили на локации экскаваторы и титушек. Стройку блокируют местные жители.

Смотрите также на Цензор.НЕТ: Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной в Киеве заявили о нападении титушек. ВИДЕО

"Людей "любезно" начали оттягивать. По-спортивному одеты, в масочках, лиц не показывают. Нас пытались оттянуть, чтобы проехала техника... Скорее всего они хотят этим экскаватором разрушить этот дом... Представитель от застройщика говорит, что ему начихать на предписания Минкульта", - рассказали активисты.

Активисты-защитники усадьбы Барбана перекрыли дорогу возле Львовской площади в Киеве 02

Активисты из "Мапа Реновації" сообщают, что застройщик нарушает закон, поскольку усадьба расположена в культурном ареале города. Стройка должна бы проводиться под наблюдением археологов.

Кроме того, разрешение не было согласовано с КГГА. Документ был фиктивным и его срок действия закончился в 2019 году. В мае этого года Министерство культуры выписало застройщику еще и письменное требование о прекращении земельных или других работ на улице Обсерваторная, 6.

Активисты-защитники усадьбы Барбана перекрыли дорогу возле Львовской площади в Киеве 07

Известно, что охранного статуса у здания нет. По словам экспертов, усадьба Барбана - редкий образец одноэтажного дома среднего класса с кирпичной отделкой. На его месте собираются построить 12-этажную высотку, где разместят более 100 квартир.

Активисты-защитники усадьбы Барбана перекрыли дорогу возле Львовской площади в Киеве 04
Активисты-защитники усадьбы Барбана перекрыли дорогу возле Львовской площади в Киеве 05
Активисты-защитники усадьбы Барбана перекрыли дорогу возле Львовской площади в Киеве 06
Активисты-защитники усадьбы Барбана перекрыли дорогу возле Львовской площади в Киеве 07
Активисты-защитники усадьбы Барбана перекрыли дорогу возле Львовской площади в Киеве 08
Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии
+8
У зелені культурна спадщина Свати, а то таке.
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19.08.2021 13:40
+6
Ви не пересичений киянин. Ви шлунок з ніжками і не більше.
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19.08.2021 13:59
+5
В любом европейском городе, снос здания которому больше 100 лет, даже теоретически невозможен. А в зебанариуме, где клоуны у власти, можно сносить все что хочешь: хоть особняк, хоть софию с золотыми воротами и мусора будут торжественно защищать ничоожеств, которые занимаются вандализмом
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19.08.2021 13:58
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У зелені культурна спадщина Свати, а то таке.
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19.08.2021 13:40 Ответить
В данном случае виновна не зелень, а кричкисты! Это они гробят город шизанутой застройкой!
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19.08.2021 14:50 Ответить
Кличко , ты чем занимаешься ? Ты мер или мерин , которого подкармливают ?
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19.08.2021 13:45 Ответить
Прочитати трохи нижче заголовку терпіння не вистачає?
"Кроме того, разрешение не было согласовано с КГГА" Источник: https://censor.net/ru/p3283602

Чи в розпорядженні у мерії є муніципальна поліція з відповідними правами?
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19.08.2021 14:12 Ответить
Мер города Киева "обеспечивают соблюдение законодательства по рассмотрению обращений граждан и их объединений."
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеве самоврядування в Україні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
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19.08.2021 18:41 Ответить
Мер города Киева "обеспечивают соблюдение законодательства по рассмотрению обращений граждан и их объединений."

Такі звернення були? В статті про це нічого не написано. Ви телепат чи ясновидець? Чи то аби щось ляпнути?
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19.08.2021 19:44 Ответить
В статье много чего не написано . И обращения игнорировались мерией и кличко .... "К сожалению, из-за бездействия киевской городской власти столица прямо сейчас теряет несколько памятников архитектуры. В частности, усадеб Барбана и Осипа Родина. Предписания МКИП о запрете строительства проигнорированы. Других законных механизмов повлиять на ситуацию министерство не имеет. Однако имеет Киевская городская государственная администрация - КГГА. Мы призываем Виталия Кличко немедленно остановить произвол застройщиков " https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/19/7304389/
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19.08.2021 20:25 Ответить
Дивина дивна! Стаття про звернення до мерії датована тим же числом, що й акція активістів! Ото несподіванка! Ви вважаєте, що в КМДА сидять провидці чи ясновидці??? Чи може "МКИП" має органи надзору за виконанням своїх рішень?
Просто напишіть, що вам не подобається Кличко, і все. Це зрозуміло і не дивно. Я ще не зустрів жодного киянина якому б Кличко подобався на 100%... Але отак, з нічого, плюватися ядом... Не розумію.
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19.08.2021 22:59 Ответить
мычи дальше...
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19.08.2021 14:15 Ответить
Я людина прагматична. Є ідея зберегти будівлю і ті люди, хто її підтримує. Це добре. Тоді на цю ініціативну группу оформити право власності на будівлю, дати термін і нехай її відновлюють, утримують. Не зможуть, то передавати їншим інвесторам.
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19.08.2021 13:46 Ответить
Яке ще "право власності", та садиба має таку цінність, як стара баба на дискотеці. Ні к селу, ні к городу ))
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19.08.2021 15:11 Ответить
Одні тітушки- активісти мутузяться з іншими тітушками-активістами. А страждають пересічні кияни- остогидло!
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19.08.2021 13:52 Ответить
Ви не пересичений киянин. Ви шлунок з ніжками і не більше.
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19.08.2021 13:59 Ответить
Я точно не пересічний-та тобі цього невторопати.
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19.08.2021 14:02 Ответить
Тому що ви не киянин?
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19.08.2021 15:27 Ответить
І тобі.
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19.08.2021 15:27 Ответить
Чучело, ты страждаешь только из-за отсутствия у тебя мозга!
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19.08.2021 13:59 Ответить
Аби ти не страждало.)))
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19.08.2021 14:03 Ответить
при таких темпах, в центрах занятости появятся новые вакансии - титушко младший шпециалист..
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19.08.2021 13:53 Ответить
В любом европейском городе, снос здания которому больше 100 лет, даже теоретически невозможен. А в зебанариуме, где клоуны у власти, можно сносить все что хочешь: хоть особняк, хоть софию с золотыми воротами и мусора будут торжественно защищать ничоожеств, которые занимаются вандализмом
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19.08.2021 13:58 Ответить
Не розказуйТЕ казки. В багатьох європейських містах стоять халупи під стріхою і чекають, коли розваляться))
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19.08.2021 15:18 Ответить
В Албании? То давай розкажи где, а то аж интересно стало
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19.08.2021 16:48 Ответить
Харпер,не быкуй...Слетай в Порто,увидишь сам.О городах Испании вообще молчу.В Лиссабоне все новое,так как его уничтожило землетрясение и цунами.Сейчас Кличко всем расскажет о политическом преследовании на переходе у дома Балабана.Желательно еще послушать политическое руководство "Удара"...
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19.08.2021 19:19 Ответить
Кличко совместно с ЕС готов все снести и застроить, достаточно взглянуть на новый ДПТ
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19.08.2021 14:25 Ответить
"редкий образец одноэтажного дома среднего класса с кирпичной отделкой"
а что там должно быть? в этом "редком образце среднего класса"?
может "активистам" надо скинуться деньгами, своими зарплатами и пенсиями, и отреставрировать, реконструировать, ну и содержать потом?
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19.08.2021 14:48 Ответить
офис, гостиница, торговый центр, музей, жилые помещения? как вы, "активисты", планируете использовать данный архитектурный шедевр, после вашей полной победы?
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19.08.2021 14:52 Ответить
Вони не знають, куди направити свою молоду енергію і вчепилися в ту стару рухлядь, як вош за кожуха, а Україна чекає війни.
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19.08.2021 15:22 Ответить
Скільки ж цього лайна " какаяразница" понаповзало в Київ. І кожне норовить загидити центр міста. Похрін їм на історію і архітектуру. Для бидла, це лише старі будівлі, які відділяють його від мільйонів.
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19.08.2021 15:32 Ответить
вот я интересуюсь, расскажите мне про историческую ценность этого дома.
насколько я понял, об архитектурных достоинствах речь вообще не идёт.
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19.08.2021 15:48 Ответить
Дореволюционный дом царской постройки, судя по стилю. Таких много в Эстонии и в части бывшей царской России которую не затронули 2 мировых войны. В украинских городах вместо их реставрации, как это делают в прибалты, принято считать такие дома мусором и сносить для постройки очередного макдональдса и скворечника чтоб приезжим было где разместиться и днюху отпраздновать- дома в райцентре таких дивных высоток ведь нетути
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19.08.2021 16:53 Ответить
ещё раз - какая цена вопроса?
есть ли бизнес-проект?

сколько будет стоить реконструкция, и дальнейшее содержание?
электроэнергия, отопление, косметический ремонт?
вы лично уже готовы участвовать, я правильно понял?
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19.08.2021 17:16 Ответить
А "наша поліція" як завжди на боці народу і її культури, державності. Ну,як "захищала" вона добро народне селянське в селах Одещини,Кіровоградщини,Дніпрянщини, Хкрсонщини,Миколаївщини,Вінничини ось на днях від рейдерів-бандитів на покосах зернових, де вона....охороняла самих...бандмтів. Якщо український народ не проти, тоді цю "поліцію" нам знову потрібно розганяти,оскілтки вона знову діє проти людей,державності,законності. Чи нам потрібна така поліція?
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19.08.2021 18:12 Ответить
Набежали на цензор прикормленные проститутки от застройщика ...
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19.08.2021 18:45 Ответить
Давайте будем честными - это чистая политика, никакого отношения к культуре, истории, архитектуре этот вопрос не имеет.
Просто покупаем попкорн и наблюдаем, кто кого съест.
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21.08.2021 08:34 Ответить
 
 