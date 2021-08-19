Активисты-защитники усадьбы Барбана перекрыли дорогу возле Львовской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Жители Киева перекрыли перекресток на переходе улиц Обсерваторной и Винниченко, рядом с усадьбой Барбана.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Вход во двор усадьбы закрыт, стоит техника.

Как известно, в центре Киева возле Львовской площади на Обсерваторной, 6, хотят уничтожить усадьбу Барбана. Вместо дома планируют построить очередной жилой комплекс при том, как сообщают активисты, у застройщика нет разрешения на проведение любых строительных работ. Эксперты утверждают, что историческое здание было построено в 1900-1905 годах.

18 августа очевидцы заметили на локации экскаваторы и титушек. Стройку блокируют местные жители.

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"Людей "любезно" начали оттягивать. По-спортивному одеты, в масочках, лиц не показывают. Нас пытались оттянуть, чтобы проехала техника... Скорее всего они хотят этим экскаватором разрушить этот дом... Представитель от застройщика говорит, что ему начихать на предписания Минкульта", - рассказали активисты.

Активисты из "Мапа Реновації" сообщают, что застройщик нарушает закон, поскольку усадьба расположена в культурном ареале города. Стройка должна бы проводиться под наблюдением археологов.

Кроме того, разрешение не было согласовано с КГГА. Документ был фиктивным и его срок действия закончился в 2019 году. В мае этого года Министерство культуры выписало застройщику еще и письменное требование о прекращении земельных или других работ на улице Обсерваторная, 6.

Известно, что охранного статуса у здания нет. По словам экспертов, усадьба Барбана - редкий образец одноэтажного дома среднего класса с кирпичной отделкой. На его месте собираются построить 12-этажную высотку, где разместят более 100 квартир.











Фото: Цензор.НЕТ