Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП. ФОТОрепортаж
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На Днестровской ГАЭС произошло событие, которое имеет большое влияние на Объединенную энергетическую систему Украины, - состоялся пуск гидроагрегата №4 в генераторном режиме, благодаря чему к энергосистеме страны были добавлены новые маневровые мощности.
Об этом сообщает пресс-служба компании "Укргидроэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Введение в работу дополнительного гидроагрегата обеспечит уменьшение количества пусков блоков ТЭС, что, в свою очередь, приведет к экономии угля и газа. Другим, не менее важным аспектом проекта является то, что на объекте установлено современное оборудование, которое на 85% изготовлено украинскими заводами-производителями – "Турбоатомом" и "Электротяжмашем"!" - отметила по поводу запуска агрегата заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко.
По ее убеждению, для энергетики Украины Днестровская ГАЭС является эффективным инструментом регулирования энергосистемы, который успешно выполняет роль надежного резерва для покрытия пиковых нагрузок.
Эксперты в энергетической отрасли не исключают, что введение дополнительных мощностей в Объединенную энергетическую систему Украины в будущем позволит снижать тарифы на электроэнергию для населения. К тому же, модернизация энергосистемы будет иметь непосредственное влияние на безопасность страны, поскольку позволит уменьшить зависимость от поставок электроэнергии из России.
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Без таких объектов любая "зелёная енергетика" лишена смысла ввиду своей нестабильности.
А в паре с аккумилирующими мощностями может быть вполне полезной.
Этим вопросом еще Тимошенко озаботилась в своё премьерство.
Тогда несмотря на кризис были найдены деньги на постройку/достройку первой очереди.
Она же её и открывала.
Странно что остальное достраивают уже 12 лет. Основные работы были сделаны еще в 2009.
Таким темпом залишилось ще 12 років до завершення.
Стил зележопых - говорить то, что тупым малороссам приятно слышать.
Когда оно не выполняется (а оно в 100 % случаев не выполняется), зележопые говорят еще что-то приятное, и так без конца.
Это базовый принцип медиа, а они все медийщики и пиар-специалисты.
Там нет ни одного технаря.
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так, не треба різко знижувати тарифи, знижуйте поступово
А тепер я поясню свою скептичність: за твердженням виробників електроенергії найнижча собівартість у АЕС. Але атомні електростанції не можна виключати на ніч чи вихідні - вони повинні працюватти в усталеному режимі. А от гідроелектростанції - запросто.
Але в Україні не шукають легких шляхів. І ефективних рішень. Бо в уряді та в офісі комедіанти і піарники а не інженери. Через те атомну енергетику банкротять. А замість того розвивають проекти на яких добре можна вкрасти.