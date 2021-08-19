Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП. ФОТОрепортаж

На Днестровской ГАЭС произошло событие, которое имеет большое влияние на Объединенную энергетическую систему Украины, - состоялся пуск гидроагрегата №4 в генераторном режиме, благодаря чему к энергосистеме страны были добавлены новые маневровые мощности.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укргидроэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Введение в работу дополнительного гидроагрегата обеспечит уменьшение количества пусков блоков ТЭС, что, в свою очередь, приведет к экономии угля и газа. Другим, не менее важным аспектом проекта является то, что на объекте установлено современное оборудование, которое на 85% изготовлено украинскими заводами-производителями – "Турбоатомом" и "Электротяжмашем"!" - отметила по поводу запуска агрегата заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко.

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По ее убеждению, для энергетики Украины Днестровская ГАЭС является эффективным инструментом регулирования энергосистемы, который успешно выполняет роль надежного резерва для покрытия пиковых нагрузок.

Эксперты в энергетической отрасли не исключают, что введение дополнительных мощностей в Объединенную энергетическую систему Украины в будущем позволит снижать тарифы на электроэнергию для населения. К тому же, модернизация энергосистемы будет иметь непосредственное влияние на безопасность страны, поскольку позволит уменьшить зависимость от поставок электроэнергии из России.



