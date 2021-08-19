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Фото Политика Украины
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Днестровская ГАЭС (5) энергетика (644) Тарифы на электроэнергию (404) Укргидроэнерго (21) Свириденко (45) Офис Президента (1321)

Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

На Днестровской ГАЭС произошло событие, которое имеет большое влияние на Объединенную энергетическую систему Украины, - состоялся пуск гидроагрегата №4 в генераторном режиме, благодаря чему к энергосистеме страны были добавлены новые маневровые мощности.

 Об этом сообщает пресс-служба компании "Укргидроэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП 01

"Введение в работу дополнительного гидроагрегата обеспечит уменьшение количества пусков блоков ТЭС, что, в свою очередь, приведет к экономии угля и газа. Другим, не менее важным аспектом проекта является то, что на объекте установлено современное оборудование, которое на 85% изготовлено украинскими заводами-производителями – "Турбоатомом" и "Электротяжмашем"!" - отметила по поводу запуска агрегата заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко.

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По ее убеждению, для энергетики Украины Днестровская ГАЭС является эффективным инструментом регулирования энергосистемы, который успешно выполняет роль надежного резерва для покрытия пиковых нагрузок.

Эксперты в энергетической отрасли не исключают, что введение дополнительных мощностей в Объединенную энергетическую систему Украины в будущем позволит снижать тарифы на электроэнергию для населения. К тому же, модернизация энергосистемы будет иметь непосредственное влияние на безопасность страны, поскольку позволит уменьшить зависимость от поставок электроэнергии из России.

Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП 02
Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП 03

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Топ комментарии
+9
Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 3824
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19.08.2021 13:50
+8
Брехня.Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 8828
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19.08.2021 13:52
+7
Не один миллиардер в Украине не построил с нюля технически сложное предприятие. Вот и Турбоатом с Электротяжмашем хотят отдать им. Вернуть энергогенерирующие и энергопередающие в лоно государство. Там нет рынка, только жадность и коррупция.
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19.08.2021 14:09
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Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 3824
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19.08.2021 13:50 Ответить
аминь
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19.08.2021 13:52 Ответить
Брехня.Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 8828
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19.08.2021 13:52 Ответить
так уже ж знизили..., ОП, говоріть, що безплатно буде, ато зебарани апетит втрачають і ржати перестали.
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19.08.2021 13:55 Ответить
По-сути это большой аккумулятор.
Без таких объектов любая "зелёная енергетика" лишена смысла ввиду своей нестабильности.
А в паре с аккумилирующими мощностями может быть вполне полезной.
Этим вопросом еще Тимошенко озаботилась в своё премьерство.
Тогда несмотря на кризис были найдены деньги на постройку/достройку первой очереди.
Она же её и открывала.
Странно что остальное достраивают уже 12 лет. Основные работы были сделаны еще в 2009.
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19.08.2021 14:01 Ответить
слава Богу, що взагалі добудували, дуже потрібний Україні енерго об,єкт. ще б пару таких об,єктів і розвиток зеленої(сонячної) ергетики мав би сенс.
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19.08.2021 14:10 Ответить
Ще не добудували. Запущено 4 агрегати з 7 проектних.
Таким темпом залишилось ще 12 років до завершення.
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19.08.2021 14:14 Ответить
На фото, под краской, это ржавчина или рукожопая сварка?)
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19.08.2021 14:04 Ответить
Пипец, ржавчина не зачищенная...
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19.08.2021 14:08 Ответить
А причем здесь ОП?
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19.08.2021 14:04 Ответить
после апреля 2019 в стране всё идёт через ОПу.
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19.08.2021 14:15 Ответить
Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 2148
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19.08.2021 14:05 Ответить
Зелені як завжди, брешуть.
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19.08.2021 14:05 Ответить
вот же идиоты!!! это не брешут, они ****...т, по причине собственного дебилизма, а главное верят в то что ****...т. "Введение в работу обеспечит уменьшение количества пусков блоков ТЭС"))) эти дебилы думают, что блоки запускают как моторы в автомобиле. бараны тупые, плюс 1 агрегат на Днестре, 0,5% это к суммарной установленной мощности Украины-ничего!
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19.08.2021 14:24 Ответить
да бабушки в том не разбираются.
Стил зележопых - говорить то, что тупым малороссам приятно слышать.
Когда оно не выполняется (а оно в 100 % случаев не выполняется), зележопые говорят еще что-то приятное, и так без конца.

Это базовый принцип медиа, а они все медийщики и пиар-специалисты.
Там нет ни одного технаря.
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19.08.2021 15:03 Ответить
- Пожалуй, самый большой театр я покупать не буду, а то он слишком обрадуется ("Приключения буратино")
.........................................................
так, не треба різко знижувати тарифи, знижуйте поступово
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19.08.2021 14:06 Ответить
Не один миллиардер в Украине не построил с нюля технически сложное предприятие. Вот и Турбоатом с Электротяжмашем хотят отдать им. Вернуть энергогенерирующие и энергопередающие в лоно государство. Там нет рынка, только жадность и коррупция.
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19.08.2021 14:09 Ответить
Кому "їм"?
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19.08.2021 14:18 Ответить
Миллиардерам
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19.08.2021 14:32 Ответить
Реально грандіозний для України проект.
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19.08.2021 14:18 Ответить
Какая мощность?
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19.08.2021 14:36 Ответить
Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения ......... аж на 0.5%
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19.08.2021 14:39 Ответить
Добре але мало.Але для зеленого піару досить суттєво
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19.08.2021 15:09 Ответить
Не став коментувати окремі коменти, висловлю свою думку з приводу ГАЕС. Будівництво ГАЕС на Дністрі - закопування бюджетних грошей в ... на догоду окремим людцям. Як справедливо підкреслили критично мислячі читачі - Дністровська ГАЕС не є аж таким потужним виробником-акамулятором електроенергії, аби впливати на тарифи чи ще на щось. Але шкоду при будівництві її нанесли природі і культурній спадщині України колосальну. Ще є непобудована така ж на Дніпрі десь під Каневом.
А тепер я поясню свою скептичність: за твердженням виробників електроенергії найнижча собівартість у АЕС. Але атомні електростанції не можна виключати на ніч чи вихідні - вони повинні працюватти в усталеному режимі. А от гідроелектростанції - запросто.
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19.08.2021 15:30 Ответить
продовжу, з огляду на вище сказане могли б зробити так: перевести всі гідроелектростанції у режим гідроакумуляторних станцій. При цьому нема потреби вночі перекачувати воду назад у водосховища. Просто слід перекривати задвижки і зменшувати сток. А вдень, коли найбільше споживання електроенергії, включати всі наявні електрогенератори. Звичайно ж добовий рівень у водосховищах буде коливатися. але не надто, аби заважати судоходству чи риболовлі. А відпочивальники ще й ознайомляться тамим незвичним в Україні явищем як відпливи та припливи.
Але в Україні не шукають легких шляхів. І ефективних рішень. Бо в уряді та в офісі комедіанти і піарники а не інженери. Через те атомну енергетику банкротять. А замість того розвивають проекти на яких добре можна вкрасти.
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19.08.2021 16:15 Ответить
 
 