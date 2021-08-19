РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12827 посетителей онлайн
Новости Фото Общество
6 582 11
налоговая милиция (1850) обыск (1845) ГФС (3598)

Налоговая пришла в офис Liga: обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытались к другому (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Сотрудники Государственной фискальной службы Киевской области безосновательно пытались попасть в офис одного из адвокатов, который арендует офис в пресс-центре ИА "ЛИГАБизнесИнформ".

Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор "Лиги" Борис Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.

"В офис-центр LIGA пришла Налоговая полиция (ДФС, Киевская область). Не к группе компаний Лига, а к одному из арендаторов. Но настойчиво хотят попасть в кабинет другого арендатора (адвоката). Тот категорически против. Служба безопасности офис-центр Лига тоже", - написал он.

Позднее Давиденко сообщил, что "справедливость и здравый смысл восторжествовали".

"Двери не ломали, ничего не изымали. Налоговики вняли аргументам: конфликт исчерпан", - написал журналист.

Налоговая пришла в офис Liga: обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытались к другому (обновлено) 01

Налоговая пришла в офис Liga: обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытались к другому (обновлено) 02

Налоговая пришла в офис Liga: обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытались к другому (обновлено) 03

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
"обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытаются к другому" - так это стандартный трюк! Ему уже сто лет в обед!
показать весь комментарий
19.08.2021 17:26
+5
эти ублюдки так всегда делают, проходили
показать весь комментарий
19.08.2021 17:29
+3
Зовите няню!!!!!😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
19.08.2021 17:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хуже ж не будет!
показать весь комментарий
19.08.2021 17:19 Ответить
Бэб на носу. Дайте подзаработать в последний раз...
показать весь комментарий
19.08.2021 17:21 Ответить
Із ЗЕленим БЕБом все тільки починається...

Податкова прийшла в офіс Liga: обшук запланований у одного орендаря, а потрапити намагаються до іншого - Цензор.НЕТ 4905
показать весь комментарий
20.08.2021 10:45 Ответить
А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
показать весь комментарий
19.08.2021 17:21 Ответить
Я бы в офис презику позвонил ...
показать весь комментарий
19.08.2021 17:26 Ответить
"обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытаются к другому" - так это стандартный трюк! Ему уже сто лет в обед!
показать весь комментарий
19.08.2021 17:26 Ответить
эти ублюдки так всегда делают, проходили
показать весь комментарий
19.08.2021 17:29 Ответить
а ще підкинути патрони, чи наркоту...
показать весь комментарий
19.08.2021 18:28 Ответить
Зовите няню!!!!!😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
19.08.2021 17:28 Ответить
инвест няни приходили )))
показать весь комментарий
20.08.2021 10:49 Ответить
 
 