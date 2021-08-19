Великобритания передала Украине ледокол. ФОТО

Великобритания передала Украине исследовательский корабль для арктических экспедиций "Джеймс Кларк Росс".

Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это второй случай передачи британских исследовательских активов Украине. Первым стала передача в 1996 году станции "Фарадей", ныне известной как станция "Академик Вернадский".

Это судно должно открыть для украинских ученых новые возможности проведения исследования океанов и изменений климата.

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"Кстати, в 1996 году именно "Джеймс Кларк Росс" доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию "Фарадей", - отметили в посольстве.