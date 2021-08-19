Великобритания передала Украине ледокол. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Великобритания передала Украине исследовательский корабль для арктических экспедиций "Джеймс Кларк Росс".
Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский", - сказано в сообщении.
Отмечается, что это второй случай передачи британских исследовательских активов Украине. Первым стала передача в 1996 году станции "Фарадей", ныне известной как станция "Академик Вернадский".
Это судно должно открыть для украинских ученых новые возможности проведения исследования океанов и изменений климата.
"Кстати, в 1996 году именно "Джеймс Кларк Росс" доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию "Фарадей", - отметили в посольстве.
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Дуже позитивна новина! Полярникам натхнення, наснаги та завзяття!
Не сравнивайте Черное море и южную Атлантику.
http://blog.geogarage.com/2017/05/terrifying-20m-tall-rogue-waves-are.html
Некоторые европейские регистры оправданно не выдают документы судам старше 30 лет.
Вот и причина продажи. Такие суда требуют огромные деньги дополнительно на докование смену флага и документацию.
За эти деньги можно было построить подходящее судно в Николаеве.Тем самым поддержать отечественное производство и быть при этом в тренде.
И почему именно сейчас нужен ледокол...? Ответ очевиден.
Очень плохо что много врагов среди нас...и законы не ужесточённые и способствуют коррупции. Вот тому кто его купил в таком состоянии хорошо бы увидеть мыс Доброй Надежды через иллюминатор.
Капитан (Антарктический стаж 1 год).