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Великобритания (4267) полярники (38)

Великобритания передала Украине ледокол. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Великобритания передала Украине исследовательский корабль для арктических экспедиций "Джеймс Кларк Росс".

Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это второй случай передачи британских исследовательских активов Украине. Первым стала передача в 1996 году станции "Фарадей", ныне известной как станция "Академик Вернадский".

Это судно должно открыть для украинских ученых новые возможности проведения исследования океанов и изменений климата.

Смотрите: В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом. ФОТО

"Кстати, в 1996 году именно "Джеймс Кларк Росс" доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию "Фарадей", - отметили в посольстве.

Великобритания передала Украине ледокол 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
У нас есть антарктическая станция. А доставить туда экспедицию без собственного такого судна это целая история.
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19.08.2021 17:52
+33
Вам -то он ни накуя , а державе крайне необходим и спасибо бритам за символическую цену!
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19.08.2021 17:54
+16
Лід в Арктиці колоти...Станція є ж...Чи для тебе це новина??????
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19.08.2021 17:52
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Ну теперь заживем. Ледокола нам в жизни только не хватало. Будем арбузы из Херсона в Киев возить по Днепру.
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19.08.2021 18:23 Ответить
Вот его то и не хватало. Антарктическая станция есть, а добираться туда нечем.
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19.08.2021 18:36 Ответить
У нас дорог в Киеве нет, на фронте оружия нет, нах. мне ваша антарктическая станция? Понасерать там некому?
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19.08.2021 19:32 Ответить
Вы считаете, что будет лучше если еще ко всем проблемам добавится еще одна?
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19.08.2021 19:40 Ответить
Тебе конечно не зачем. Тебе труселей свежих бы.
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19.08.2021 19:45 Ответить
На сегодняшний день важнее наука, а армия подождёт ?! Или Лена сказала , тада да.
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19.08.2021 18:25 Ответить
19 августа Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Подарили, канечна... Спасиба, спасиба.. Дарите ищо за наши гроши
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19.08.2021 18:52 Ответить
Не передала, а ПРОДАЛА
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19.08.2021 18:57 Ответить
Он стоит более 100 млн долларов, а продали всего за 5. и такие корабли на рынке продаются один раз в 20-25 лет.
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20.08.2021 05:33 Ответить
Перестаньте називати ПРОДАЖІ - ПЕРЕДАЧАМИ чи ПОДАРУНКАМИ,
а КРЕДИТИ - ДОПОМОГАМИ
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19.08.2021 18:58 Ответить
Уже кілька років на нашій антарктичній станції триває оновлення. На моє переконання найбільша заслуга в цьому іі директора, дуже позитивної людини - Євгена Дикого. Не здивуюся, якщо у придбанні/отриманні криголама він теж відіграв головну роль. Щиро радий за те, що крига скресла й почали щось активно робити у Антарктиці. Відтепер до станції можна буде дістатися не тільки протягом зими і це суттєво розширить можливості станції.
Дуже позитивна новина! Полярникам натхнення, наснаги та завзяття!
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19.08.2021 19:13 Ответить
лижи далі...твій Дикий самий настоящий ворюга-поцріот
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19.08.2021 21:00 Ответить
Очередное старье вместо списания продают Украине.
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19.08.2021 19:21 Ответить
Эмираты зеле помогали речной флот организовывать, а вместо этого какая-то дурында ледокол насоветовало. Давайте верблюжий флот организовывать.
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19.08.2021 19:40 Ответить
Так передала или продала? Как говорят в Одессе, это большая разница. Велика Британія передала Україні криголам - Цензор.НЕТ 1441
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19.08.2021 20:03 Ответить
Передала после оплаты его стоимости.
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19.08.2021 20:31 Ответить
Откуда ты, дурень лишнехромосомный? В Одессе говорят "это две большие разницы" Велика Британія передала Україні криголам - Цензор.НЕТ 1418
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19.08.2021 20:31 Ответить
Негайно здати на металобрухт...
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19.08.2021 21:40 Ответить
Це ж треба було тридцять років знищувати суднобудівну галузь, щоб купляти списані лохані! Диван ним патріотам варто було б поцікавитись, чому криголами більше 25 років не виходжують.
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19.08.2021 22:20 Ответить
Ледокол за 40 гривень
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19.08.2021 22:49 Ответить
Хороший корабль, в нормальном состоянии, британцы корабли строить умеют. Лет на 10-15 его еще хватит точно.
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19.08.2021 23:21 Ответить
25-30лет
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20.08.2021 00:41 Ответить
Видно.. Что история не учит ни чему. Что такое эксплуатация судов более 30 лет смотрим сюда https://www.youtube.com/watch?v=kvLEeVkUVxo&t=3s
Не сравнивайте Черное море и южную Атлантику.
http://blog.geogarage.com/2017/05/terrifying-20m-tall-rogue-waves-are.html
Некоторые европейские регистры оправданно не выдают документы судам старше 30 лет.
Вот и причина продажи. Такие суда требуют огромные деньги дополнительно на докование смену флага и документацию.
За эти деньги можно было построить подходящее судно в Николаеве.Тем самым поддержать отечественное производство и быть при этом в тренде.
И почему именно сейчас нужен ледокол...? Ответ очевиден.
Очень плохо что много врагов среди нас...и законы не ужесточённые и способствуют коррупции. Вот тому кто его купил в таком состоянии хорошо бы увидеть мыс Доброй Надежды через иллюминатор.
Капитан (Антарктический стаж 1 год).
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21.08.2021 18:41 Ответить
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