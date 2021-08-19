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виза (1225) граница (4749) Киевская область (3539) подделка (415) Нацполиция (15749) Евросоюз (15905)

Выявлена схема переправки граждан других стран в ЕС через границу Украины по поддельным визам. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Киевщине сотрудники миграционной полиции разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, злоумышленники с помощью специально оборудованной аппаратуры осуществляли подделку виз стран Европейского Союза, которые реализовывали через официальные сайты гражданам Индии, Бангладеш, Ганы, Марокко и других стран для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы Украины через официальные пункты пропуска в страны Европейского Союза.

Подчеркивается, что стоимость визы в среднем составляла 2000 евро.

Правоохранители провели 10 санкционированных обысков, изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих причастность злоумышленников к незаконной деятельности.

Выявлена схема переправки граждан других стран в ЕС через границу Украины по поддельным визам 01
Выявлена схема переправки граждан других стран в ЕС через границу Украины по поддельным визам 02
Выявлена схема переправки граждан других стран в ЕС через границу Украины по поддельным визам 03
Выявлена схема переправки граждан других стран в ЕС через границу Украины по поддельным визам 04

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

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Автор: Ірина Дашківська
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А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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19.08.2021 17:50 Ответить
Копайте глубже . А то какие-то чаевые .
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19.08.2021 17:51 Ответить
Та нехай собі їдуть. Ділов то. Головне, щоб в нас не затримувались.
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19.08.2021 18:13 Ответить
 
 