Выявлена схема переправки граждан других стран в ЕС через границу Украины по поддельным визам. ФОТО

На Киевщине сотрудники миграционной полиции разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, злоумышленники с помощью специально оборудованной аппаратуры осуществляли подделку виз стран Европейского Союза, которые реализовывали через официальные сайты гражданам Индии, Бангладеш, Ганы, Марокко и других стран для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы Украины через официальные пункты пропуска в страны Европейского Союза.

Подчеркивается, что стоимость визы в среднем составляла 2000 евро.

Правоохранители провели 10 санкционированных обысков, изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих причастность злоумышленников к незаконной деятельности.









По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

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