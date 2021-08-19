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Нацполиция (15749) фальшивомонетчики (92)

Полиция Крыма совместно с Департаментом уголовного розыска НПУ перекрыли международный канал поставки фальшивых долларов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В Киеве полицейские Главного управления Национальной полиции Украины (НПУ) в АР Крым и Севастополе совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции ликвидировали международный канал поставки поддельных денег. К проведению спецоперации были привлечены более 100 правоохранителей, включая бойцов подразделений КОРД и ТОР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, во время досудебного расследования правоохранители установили, что на территории Украины действует преступная группа выходцев из стран Закавказья и Азии.

"Злоумышленники наладили канал поставки и сбыта поддельных долларов США. Фальшивки доставляли вне таможенного контроля через АР Крым из Республики Турция", - говорится в сообщении.

Для сбыта фальшивых денег злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров. Там они принимали заказы и вели переписку с "покупателями". "Товар" доставляли через почтовые отделения и при личных встречах. Деньги от покупателей получали на кошельки электронной платежной системы и наличными.

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"Стоимость фальшивых купюр варьировалась в зависимости от размера заказа и составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости долларов США", - сообщили в Нацполиции.

По данным следствия, злоумышленники планировали доставить в Украину фальшивки общим номиналом в миллион долларов.

Спецоперацию провели 18 августа в столице во время передачи 10 тысяч фальшивых долларов.

Кроме того, на территории Киева, Харькова, Мариуполя и Кривого Рога были проведены 14 санкционированных обысков. Во время документирования преступной деятельности полицейские изъяли у фигурантов более 30 тысяч поддельных долларов

В группу входило десять человек. Семь наиболее активных участников группировки задержаны. За перевозку и сбыт поддельных денег злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в конце июля текущего года полиция АР Крым совместно с Департаментом борьбы с наркопреступностью Нацполиции задержали организаторов канала контрабанды с партией героина из Ирана общим весом более 368 килограмм.

Полиция Крыма совместно с Департаментом уголовного розыска НПУ перекрыли международный канал поставки фальшивых долларов 01
Полиция Крыма совместно с Департаментом уголовного розыска НПУ перекрыли международный канал поставки фальшивых долларов 02
Полиция Крыма совместно с Департаментом уголовного розыска НПУ перекрыли международный канал поставки фальшивых долларов 03

Автор: Роман Свиридович
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Видать качественная подделка раз покупатели были.
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19.08.2021 18:38 Ответить
А Полиция Крыма хоть раз была в Крыму??? Да,а как там поживает Представитель Президента в Крыму, уже заехал в Ялтинскую квартирку За ,али как?
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19.08.2021 19:22 Ответить
Сразу возникает вопрос ,если фальшивки шли из Турции через Крым ,то куда смотрели таможня и погранцы или они были в доле?
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19.08.2021 19:27 Ответить
"Поліція Криму".............. схоже на анекдот..... Поліцейські перекрили міжнародний канал поставки фальшивих доларів - Цензор.НЕТ 7175
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19.08.2021 19:45 Ответить
 
 