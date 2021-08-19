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Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Им не понравилось, что вышку поставили на крыше местного магазина. После длительных переговоров полиция смогла убедить людей не валить вышку.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в с. Петрашивка Виньковецкой ОТГ.

Около 50 жителей села собрались у магазина, на крыше которого установлена вышка. Они требовали, чтобы вышку сняли, а если нет - угрожали ее повалить.

"В результате длительных переговоров, которые вела между обеими сторонами инцидента группа превентивной коммуникации во главе с заместителем начальника ГУНП в Хмельницкой области Валентином Билянским, удалось предотвратить нарушение общественного порядка и достичь взаимопонимания. Конфликт был урегулирован мирным путем, и в дальнейшем стороны обязались найти компромиссное решение", - сообщили в полиции.

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Чем именно жителям села помешала вышка, в полиции не уточнили.

Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи 01
Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи 02
Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи 03
Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+70
Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи - Цензор.НЕТ 5477
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19.08.2021 20:36
+66
Дегенерати. Певне прихожани МПЦ
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19.08.2021 20:36
+60
Это - антипрививочники. Испугались 5G. Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи - Цензор.НЕТ 2577
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19.08.2021 20:33
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Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 7249 Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 7249 Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 7249 Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 9215 Поздоровляю!!! Нарешті ти знайшов "мальчика для битья" замість "Джамала" Та ще й якого "якісного"!!! Якраз для твоєї гілки "цінний кадр" - "дурний і впертий"!!!! Класичний приклад ефекту Даннінга-Крюгера!!!
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20.08.2021 17:33 Ответить
Увы, слился он куда-то....
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20.08.2021 18:20 Ответить
Співчуваю! А я так надіявся, що у тебе наступить "душевна рівновага" (правда для тебе він "салабонистий" - він написав, що на відміну від нас, вчився на "дванадцятки" а не на "п"ятірки", але все-таки хоч "щось"! Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 9855
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20.08.2021 18:26 Ответить
....если бы молодость знала...
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21.08.2021 09:53 Ответить
"Ссылку нельзя читать.
По ссылке можно пройти"

В ссылку могут послать
Но как мне судьбу спасти?
В маске моей полно дыр -
Хлещет туда Ковид
Давит живот 5G
Хоть убегай в сортир!
Ночью спать не могу-
Крадётся в тиши Гейтс Билл
Жизнь потеряла смысл
Да проклят будь этот мир!
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20.08.2021 12:49 Ответить
Вишку завалить, бажаючим відкрити запис в чергу в сільраді на встановлення нищенаведеного комунікаційного пристрою

Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку - Цензор.НЕТ 4406
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20.08.2021 12:59 Ответить
с вероятностью 73% - это особоодарённый лохторат Зели, самый умный, который "знает всё"..
по-нормальному для допуска к выборам нужен хотя бы минимальный фильтр от тупых людей, чтобы Украина всё-таки стала успешной
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20.08.2021 14:21 Ответить
_Нетупость ещё вовсе не означает порядочность и моральность. Нравственность и интеллект - не зависящие друг от друга категории, это всё равно что путать тёплое с мягким.
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20.08.2021 16:55 Ответить
это ваЗЕлиновский электорат, одичалые сесесеровские Дэбилы!!!
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20.08.2021 15:57 Ответить
Тоді нехай вимкнуть електрику, телебачення, мобільні, радіо.
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20.08.2021 16:48 Ответить
Просто сделали шоу. Если бы хотели повалить,пришли бы ночью и тихо завалили.
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20.08.2021 17:51 Ответить
.... как эти люди живут так долго без мозга ?
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20.08.2021 18:56 Ответить
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