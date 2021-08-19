Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи. ФОТОрепортаж

Им не понравилось, что вышку поставили на крыше местного магазина. После длительных переговоров полиция смогла убедить людей не валить вышку.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в с. Петрашивка Виньковецкой ОТГ.

Около 50 жителей села собрались у магазина, на крыше которого установлена вышка. Они требовали, чтобы вышку сняли, а если нет - угрожали ее повалить.

"В результате длительных переговоров, которые вела между обеими сторонами инцидента группа превентивной коммуникации во главе с заместителем начальника ГУНП в Хмельницкой области Валентином Билянским, удалось предотвратить нарушение общественного порядка и достичь взаимопонимания. Конфликт был урегулирован мирным путем, и в дальнейшем стороны обязались найти компромиссное решение", - сообщили в полиции.

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Чем именно жителям села помешала вышка, в полиции не уточнили.







