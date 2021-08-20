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Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Ирландии, Федеративной Республики Нигерия, Республики Корея и Республики Армения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Глава государства поздравил Посла Ирландии Тересу Гили с началом миссии и отметил важность принятия ирландским правительством решение об открытии посольства в Киеве.

"Важно, что ко Дню Независимости Украинf впервые имеет посольство Ирландии. Уверен, что диалог между нашими странами будет только укрепляться", - сказал Владимир Зеленский.

Президент выразил убеждение, что этот шаг будет способствовать активизации практического результативного взаимодействия между двумя государствами.

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Во время разговора с Послом Федеративной Республики Нигерия Шино Фатай Алеге Глава государства отметил важность активизации политического диалога и необходимости расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с этой африканской страной.

"Мы рады, что вы присоединились к нам, как представитель Нигерии именно в эту важную для народа Украины дату. Я очень хотел бы, чтобы через 30 лет после восстановления независимости нашего государства между нашими странами состоялся конструктивный и предметный диалог, чтобы наши стороны нашли общие проекты и общие интересы", - отметил Президент.

Владимир Зеленский отдельно отметил активное сотрудничество между государствами в области образования и вклад Украины в профессиональную подготовку нигерийских специалистов.

В разговоре с новым Послом Республики Корея Ким Хьонг То Глава государства подчеркнул важность включения Украины в перечень приоритетных стран с высоким потенциалом для экономического и дипломатического сотрудничества с Республикой Корея.

"Это решение, а также включение нашего государства к программе Официальной помощи развитию на 2021-2025 годы будет способствовать реализации мощного потенциала двусторонних отношений", - убежден Президент Украины.

Также были обсуждены пути дальнейшей активизации политического диалога, усиления экономической составляющей двусторонних отношений, вопросы открытия важных инвестиционных проектов, в том числе в области инфраструктуры.

Общаясь с новым Послом Республики Армения Владимиром Карапетяном, Владимир Зеленский отметил настроенности на развитие двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере.

Также читайте: Зеленский назначил новых послов в ряде стран Африки и Латинской Америки

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении 01
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении 02
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении 03
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландиии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 1490
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19.08.2021 22:00
+5
Хоча б поголилося...
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19.08.2021 21:55
+4
Ленка опять ноги брила и забыла Бубочке вернуть станок..
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19.08.2021 21:56
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Хоча б поголилося...
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19.08.2021 21:55 Ответить
Надеюсь, хотя бы жвачку от перегара закинул перед встречей.
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19.08.2021 22:44 Ответить
Я дивлюся на інше - як він старанно зображає "альфа-самця"! Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Ірландії, Нігерії, Південної Кореї та Вірменії - Цензор.НЕТ 4301 Подивись на його ноги - вони постійно розставлені, ніби там "капшук", як у племінного бика!!! Є така штука - "невербальне спілкування" Психіатри цим уже давно серйозно займаються, а на "емпіричному" рівні цим почав займаться Аллан Піз Він і книгу написав - "Мова рухів тіла"
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20.08.2021 07:24 Ответить
Ленка опять ноги брила и забыла Бубочке вернуть станок..
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19.08.2021 21:56 Ответить
😂
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19.08.2021 22:07 Ответить
Новеньких зедебілів завезли.
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19.08.2021 22:01 Ответить
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландиии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 1490
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19.08.2021 22:00 Ответить
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландиии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 436
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19.08.2021 22:01 Ответить
😂😂😂
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19.08.2021 22:08 Ответить
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 5641
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19.08.2021 22:12 Ответить
Боже, який тупий гумор у космічно тупих порохоботів.
У цьому плані ви на рівні кацапів.

Щиро похер на зеленого блазня, мені соромно за рівень дебілізму громадян України.
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20.08.2021 01:27 Ответить
йди в дупу.
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20.08.2021 06:46 Ответить
Там усе забито сраними порохоботами.
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20.08.2021 22:25 Ответить
ми там таким як ти білети видаємо Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Ірландії, Нігерії, Південної Кореї та Вірменії - Цензор.НЕТ 8986.
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20.08.2021 22:28 Ответить
Зеленский даже ниже корейца.... Это вообще...
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19.08.2021 22:01 Ответить
зато выше фигуристой тетки.эта победа! у Талибановских бородачей грамоты тоже будет принимать?
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19.08.2021 22:05 Ответить
Та нет, с тетей как раз одинаковы по росту, а вот нигерийцы все в основном высокие, а этот посол какой то карлик оказался.
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19.08.2021 22:10 Ответить
На фотках всегда был самым мелким руководителем государства по сравнению даже со всеми женщинами. Но тут, слава бону, Мая Санду избралась, она немножко ниже нашего карлика)))
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19.08.2021 22:46 Ответить
шо на голові те й в голові Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландиии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 8918

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландиии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 754
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19.08.2021 22:03 Ответить
У нигерийца шарф украинский, или я ошибаюсь.
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19.08.2021 22:05 Ответить
Администрация Байдена уведомила Украину,что встреча Байдена и Зеленского назначена на 31 августа,сообщила коресспондент Радио Голос Америки Мирослава Гонгадзе...
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19.08.2021 22:05 Ответить
Встреча где будет, если в штатах, жаль штаты. От бедоносца одни проблемы.
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19.08.2021 22:07 Ответить
Мавзолейные,не партесь...,НАТО в Українську Хату вже зайшло...,остались детали и мелочи,премьер Британии Борис Джонсон слов на ветер не бросает... Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 1924Хрюкните ...крым наш....,а Южная Асэтия и Абхазия это РАБссия... Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 9150
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19.08.2021 22:11 Ответить
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 8058 Блин, ниже корейца. Куда это годится?
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19.08.2021 22:13 Ответить
Зеленский и Байден подпишут ряд документов от корторых РАБссиянское быдло стошнит..особенно Ольгу ********* и Володьку Салавьева... Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении - Цензор.НЕТ 4195Это вам не подлодка Курск и упавшие РАБссиянские самалеты в Подмосковье типа ИЛ-112В и Астраханской области типа МИГ-29...
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19.08.2021 22:17 Ответить
Как в кино: Очень приятно, цар!!!!!
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19.08.2021 22:56 Ответить
А що це за шибздік на світлинах???
Де той статечний кремезний пан - керівник всього офісу???
Якось незвично...
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19.08.2021 23:10 Ответить
как людям такое предложение? - 4 раза мобилизоватому,
демобилизуватись?... - подумайте....
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20.08.2021 00:09 Ответить
 
 