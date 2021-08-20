Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Ирландии, Федеративной Республики Нигерия, Республики Корея и Республики Армения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Глава государства поздравил Посла Ирландии Тересу Гили с началом миссии и отметил важность принятия ирландским правительством решение об открытии посольства в Киеве.
"Важно, что ко Дню Независимости Украинf впервые имеет посольство Ирландии. Уверен, что диалог между нашими странами будет только укрепляться", - сказал Владимир Зеленский.
Президент выразил убеждение, что этот шаг будет способствовать активизации практического результативного взаимодействия между двумя государствами.
Во время разговора с Послом Федеративной Республики Нигерия Шино Фатай Алеге Глава государства отметил важность активизации политического диалога и необходимости расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с этой африканской страной.
"Мы рады, что вы присоединились к нам, как представитель Нигерии именно в эту важную для народа Украины дату. Я очень хотел бы, чтобы через 30 лет после восстановления независимости нашего государства между нашими странами состоялся конструктивный и предметный диалог, чтобы наши стороны нашли общие проекты и общие интересы", - отметил Президент.
Владимир Зеленский отдельно отметил активное сотрудничество между государствами в области образования и вклад Украины в профессиональную подготовку нигерийских специалистов.
В разговоре с новым Послом Республики Корея Ким Хьонг То Глава государства подчеркнул важность включения Украины в перечень приоритетных стран с высоким потенциалом для экономического и дипломатического сотрудничества с Республикой Корея.
"Это решение, а также включение нашего государства к программе Официальной помощи развитию на 2021-2025 годы будет способствовать реализации мощного потенциала двусторонних отношений", - убежден Президент Украины.
Также были обсуждены пути дальнейшей активизации политического диалога, усиления экономической составляющей двусторонних отношений, вопросы открытия важных инвестиционных проектов, в том числе в области инфраструктуры.
Общаясь с новым Послом Республики Армения Владимиром Карапетяном, Владимир Зеленский отметил настроенности на развитие двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере.
Пожалуйста, подождите...
У цьому плані ви на рівні кацапів.
Щиро похер на зеленого блазня, мені соромно за рівень дебілізму громадян України.
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Де той статечний кремезний пан - керівник всього офісу???
Якось незвично...
демобилизуватись?... - подумайте....