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Пять человек, в том числе трое малолетних детей, погибли в результате лобового столкновения Opel Astra и Mercedes в Запорожской области. ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На автодороге М-18 "Харьков-Симферополь" в Запорожской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, погибли 5 человек, из них 3 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция и ГСЧС.

"20 августа в 3 часа. 58 мин. между с. Высокое и с. Радостное Михайловского района на автодороге М-18 "Харьков-Симферополь" произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них. В результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей (возраст до 8 лет), и травмированы 2 человека которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении пресс-служба ГСЧС.

Позже в отделе коммуникации полиции Запорожской области уточнили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое малолетних детей, еще двое получили телесные повреждения. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Пять человек, в том числе трое малолетних детей, погибли в результате лобового столкновения Opel Astra и Mercedes в Запорожской области 01

"Предварительно установлено, что примерно в 4:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" водитель автомобиля Opel Astra 1990 года рождения, с пассажиркой 1989 года рождения, осуществляя движение из стороны города Мелитополь в сторону города Васильевка, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-190. Вследствие этого произошло опрокидывание второй иномарки в кювет, где транспортное средство загорелось. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Mercedes-190 погибли на месте. Среди них трое малолетних детей. Водитель первой иномарки и его пассажирка с телесными повреждениями доставлены в районную больницу", - говорится в сообщении.

Пять человек, в том числе трое малолетних детей, погибли в результате лобового столкновения Opel Astra и Mercedes в Запорожской области 02
Фото: сайт полиции

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование.

Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или 102.

Пять человек, в том числе трое малолетних детей, погибли в результате лобового столкновения Opel Astra и Mercedes в Запорожской области 03
Пять человек, в том числе трое малолетних детей, погибли в результате лобового столкновения Opel Astra и Mercedes в Запорожской области 04
Фото: ГСЧС
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Топ комментарии
+2
Всьо вам ні так: плахіє дарогі плоха, харошиє дарогі плоха. Может ні в дарогах дєло?
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20.08.2021 08:22
+2
Ты каким органом читаеш?...дети были в Мерсе, в которого вошел со встречки Жопель...о чем твой безмозглый комментарий?
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20.08.2021 11:12
+1
Як би дорога була в ямах, то так би не ганяли.
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20.08.2021 08:02
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Як би дорога була в ямах, то так би не ганяли.
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20.08.2021 08:02 Ответить
Всьо вам ні так: плахіє дарогі плоха, харошиє дарогі плоха. Может ні в дарогах дєло?
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20.08.2021 08:22 Ответить
"Разруха не в клозетах, а в головах"... Просто чергові "гейрогеї" клали вправо стрілку спідометрів своїх "гейроблях", чомусь в головах хромосомних дибілів, сидить думка, що в іномарках вони недоторканні, а ще якщо є пачка баксів в кармані, так взагалі "бога за бороду тримають", тому можна й 150км/год, й по зустрічній... Шкода пасажирів, що їхали з даунами за кермом.
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20.08.2021 08:26 Ответить
4 утра , пустая дорога. Скорость. Трасса неосвещена, необорудована и во многих местах выглядит заброшенной. Очередной дорожный кошмар
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20.08.2021 08:04 Ответить
смотри с 3:36 какой там по твоим словам "кошмар"

https://www.youtube.com/watch?v=b52BIj6LmVE
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20.08.2021 08:17 Ответить
да, согласен, дорогу перепутал, часто езжу с Запорожья на Харьков. Кошмар это о дтп
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20.08.2021 08:52 Ответить
с Запорожье на Харьков все ездят через Днепр
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20.08.2021 14:13 Ответить
харьков-симферополь.... м-да, ну шо, зе-билл, крым с моря будешь брать или очком? Два легковики зіткнулися в Запорізькій області: четверо людей загинули, серед них двоє дітей, ще двох осіб госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7692
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20.08.2021 08:39 Ответить
Статтю добре прочитай
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20.08.2021 11:12 Ответить
Ты каким органом читаеш?...дети были в Мерсе, в которого вошел со встречки Жопель...о чем твой безмозглый комментарий?
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20.08.2021 11:12 Ответить
Обов,язково по бидлячому звертатися до людини ? По нормальному віра не дозволяє
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20.08.2021 12:00 Ответить
Звичайно дозволяє, але тільки до уважних і адекватних...не сприймаю мусору в коментарях і в житті
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20.08.2021 12:13 Ответить
Хто з них на зустрічку виїхав ?
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20.08.2021 11:14 Ответить
Ок, невірно прочитав …
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20.08.2021 12:01 Ответить
Самое время, чтобы уснуть.
Что и продемонстрировал водитель Опеля, выехав на встречную полосу.
Другой причины не вижу.
И евробляхи здесь не причем и про "стрелку на 150" - то же.
Видно же, что Мерс уходил от удара, но не успел уйти на свою обочину, потому и оказался в кювете после ДТП.
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20.08.2021 11:39 Ответить
если у него ковид то оправдают
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21.08.2021 18:26 Ответить
Ну коли це припинется ,чому діти гинуть із за ідіотів ?,справа не в дорогах справа в дурнях яких розвелося , та ще повноі безвідповідальності.
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20.08.2021 12:41 Ответить
мерс из жта )без подух а опель старше и мощнее там не трупы а тут такое смерть не от ковида..моменто море
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21.08.2021 18:26 Ответить
 
 