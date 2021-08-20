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Строительство низовой части балочного моста в Запорожье завершится до конца года, - Служба автомобильных дорог. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Работы на низовой части нового балочного моста в Запорожье будут завершены до конца года.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Строительство низовой части балочного моста в Запорожье завершится до конца года, - Служба автомобильных дорог 01

Внеклассный балочный мост через реку Старый Днепр входит в состав Автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, которая является флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Сейчас мостостроители готовятся опустить на опоры пролетное строение низовой части моста и разбирают арьербек.

Продолжается работа и на подходах к мосту.

"На сооружении № 3 (подход к балочному мосту со стороны Хортицкого района) сейчас мостостроители демонтируют козловой кран и временные опоры. До этого были выполнены работы по разборке подкрановых путей и стапелей", - говорится в сообщении.

Строительство низовой части балочного моста в Запорожье завершится до конца года, - Служба автомобильных дорог 02

Между тем на подходе со стороны острова Хортица (сооружение № 5) завершены работы по монтажу опалубки пятой захватки бетонирования плиты проезжей части и мостостроители выполняют монтаж опалубки шестой захватки.

Напомним, движение верхней частью балочного моста было открыто в декабре 2020 года.

Запорожские мосты через Днепр - это магистраль протяженностью 9,1 км с шестью развязками, 26 искусственными сооружениями и четырьмя внеклассными мостами.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что проезд по новым Запорожским мостам между левым и правым берегами Днепра откроется до конца этого года.

Строительство низовой части балочного моста в Запорожье завершится до конца года, - Служба автомобильных дорог 02
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КАКАЯ РАЗНИЦА!
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20.08.2021 09:51 Ответить
как мои деньги стали программой президента - не могу понять
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20.08.2021 09:52 Ответить
Чекайте, так Зе ж уже торік урочисто відкривав його! Строительство низовой части балочного моста в Запорожье завершится до конца года, - Служба автомобильных дорог - Цензор.НЕТ 5639
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20.08.2021 09:55 Ответить
Та ладно вам))) Его так еще три раза можно открывать))) А разделив на "низовой", "верховой", еще раз двадцать)))
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20.08.2021 11:09 Ответить
Кстати, вопрос жителям Запорожья) С левого берега на Хортицу, хоть что то делают?)
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20.08.2021 11:14 Ответить
Конечно.
Соединили в одну сторону левый берег и Хортицу, уложили все пролеты с помощью Захария.
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20.08.2021 11:44 Ответить
ЗЕЛЯ уложил???
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20.08.2021 11:46 Ответить
Причем тут Зеля? Человек спросил, делается ли что-то, получил ответ.
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20.08.2021 11:55 Ответить
Можно переть на зелю, а я радуюсь,что у нас в Украине заканчивают строительство еще одного моста и можно будет цивилизованно и комфортно пересечь Днепр,а не по плотине.
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20.08.2021 14:17 Ответить
 
 