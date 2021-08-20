СБУ заблокировала канал контрабанды товаров в "ДНР": ежемесячный оборот товаров достигал около миллиона долларов. ФОТО

СБУ в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции на территорию т.н. "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, схема просуществовала почти два года, а ежемесячный оборот товаров достигал около миллиона долларов США.

Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема действовала под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в страны Евросоюза транзитом через Россию.

Впрочем, после пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированную территорию Донецкой области.

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Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы "прикрыть" сделку документально, организаторы привлекли в качестве "партнера" подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.

Соорганизатора преступной схемы поймали на горячем, когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с "партнерами" по дальнейшим незаконным поставкам продукции в т.н. "ДНР".

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве, изъято:

- компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

- бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы.

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Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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Разоблачение противоправного механизма происходило по процессуальному руководству прокуратуры Днепропетровской области.