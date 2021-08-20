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СБУ заблокировала канал контрабанды товаров в "ДНР": ежемесячный оборот товаров достигал около миллиона долларов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции на территорию т.н. "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, схема просуществовала почти два года, а ежемесячный оборот товаров достигал около миллиона долларов США.

Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема действовала под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в страны Евросоюза транзитом через Россию.

Впрочем, после пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированную территорию Донецкой области.

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Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы "прикрыть" сделку документально, организаторы привлекли в качестве "партнера" подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.

Соорганизатора преступной схемы поймали на горячем, когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с "партнерами" по дальнейшим незаконным поставкам продукции в т.н. "ДНР".

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве, изъято:

- компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
- бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы.

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СБУ заблокировала канал контрабанды товаров в ДНР: ежемесячный оборот товаров достигал около миллиона долларов 01
СБУ заблокировала канал контрабанды товаров в ДНР: ежемесячный оборот товаров достигал около миллиона долларов 02

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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Разоблачение противоправного механизма происходило по процессуальному руководству прокуратуры Днепропетровской области.
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так скоро монтажная пена кончится, надо возвращать старые методы - ногами в цемент и на дно
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20.08.2021 10:32 Ответить
почти 2 года, Карл..., ну нет в Украине никаких схем, которые бы не крышевало сбу..., но потом что-то идет не так, или кто-то становится слишком жадным, или надо подтянуть показатели раскрываемости, типа сбу не зря жрет наш с вами хлеб с маслом... и тогда мы видим результаты работы этого коммерческого органа...
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20.08.2021 10:33 Ответить
Но они же таки ловят контрабандистов и нелегальный ввоз иностранных товаров. За это можно сказать спасибо. Ведь, это же даёт стране миллиарды налогов. Почему вы думаете, что они крышуют преступников?
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20.08.2021 18:30 Ответить
А ЧТО они туда продавали?
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20.08.2021 10:34 Ответить
если бы с 2014 у власти была цель покончить с внутренними агентами врага, то никакой шоблы под названием ОПЗЖ мы бы сейчас не видели
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20.08.2021 10:37 Ответить
Та понятно, что Петя во всё виноват.
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20.08.2021 13:41 Ответить
Сначала прочитал "канал поставки товаров ИЗ ДНР"
Задумался, что за товары ДНР может конрабандой завозить в Украину?...
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20.08.2021 10:49 Ответить
Ностальгические воспоминания в днр:- А помнишь, АТБ был за углом?!
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20.08.2021 12:01 Ответить
Усувають конкурентів.
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20.08.2021 13:19 Ответить
Ау, СБУ! Вот вам идея для того, чтобы вы даже ещё быстрее ловили таких преступников - давайте огромные денежные премии тем, кто раскрывает эти преступления. Тогда вместо двух лет незаметной контрабанды всё закроется через месяц. Другой подход - платите сотрудникам % от выявленной суммы (если раскроют преступление на 1.000.000 $, то 20% - отдать сотрудникам.
Ну и заодно, может вы сможете удовлетворить любопытство - почему 2 года, ведь наверняка вам об этом стучали много и не раз. ? Два года собирали улики от кротов?
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20.08.2021 18:25 Ответить
Хорошо прятались преступники, если 2 года даже от СБУ могли скрываться. Наверное, конспирация была жёсткая, как подготовка астронавтов. Хотелось бы больше почитать именно об этом - как удалось 2 года скрываться?
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20.08.2021 18:27 Ответить
А разве нет каких-то фильтров в банках, которые "видят" что деньги огромные ходят? Разве нет вопросов о том, откуда деньги ии за что? Мне непонятно, почему в век цифровой революции, нет работающих систем, которые ловят подобных преступников, нейросетей всяких, сравнивающих законную и противоправную деятельность? Объединить бы эти сети и итегрировать и чтобы они усливали одна другую.
Например, банк видит, что по его счетам двигаются нелегальные деньги и блокирует счёт автоматически до выяснения обстоятельств. Как? Ну вот, что было в данном случае - товары вывозили в Россию и далее к террористам. А почему бы не прослеживать, куда именно доставляется товар и по прибытию сканировать QR код и подтверждать, что товар прибыл именно в ЕС? Ведь, схема основана на том, что теряются следы товара - там почему бы не отслеживать товар? Например, не отсканировали товар в ЕС, значит он не прибыл в ЕС, значит прибыл куда-то ещё.
Берите пример с Почты - там есть трекинг посылки, и компьютеры понимают, что товар прибыл туда-то и туда-то, а если нет подтверждения о прибытии, то значит товар украли или это контрабанда.
Просто напросто делайте трекинг товаров. Выслал человек с Розетки товар - товар "ведётся" системой и он просто так не потеряется. Выслал некто что-то в ЕС, так оно и должно прийти в ЕС! и компании которые это перевозят-продают-пересылают обязаны будут осуществлять трекинг товара.
Данные о пути товаров нужно хранить в компьютерной базе данных, и туда же надо подключить данные об оплате от банков и информацию об организации-пересыльщике. Объединить это всё в одну контролирующую-трекинговую систему, чтобы при подозрении на воровство или контрабанду она давала тревожный звоночек. И как люди смогут красть или слать контрабанду если они будут под колпаком???
ПыСЫ: банки, платёжные системы, склады, логистические компании, перевозчики - всё это должно отсылать данные в эту централизованную систему для предотвращения и трекинга коррупции. Это же столько денег сэкономленных на больницы, медицину, соцпомощь, пенсии, армию, модернизацию, науку! Хватит нам уже жить 30 лет бомжами и давать вот так кидать концы в воду и молчать и заметать под палас. Похоже, скоро настанет жесть и придётся делать таки генеральную ненавистную уборку.
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20.08.2021 18:50 Ответить
 
 