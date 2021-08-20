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Фото Происшествия
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Полицейские спасли пятерых детей, которых на катамаране унесло в открытое море на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Херсонщине полицейские спасли 5 детей, которых на катамаране унесло в открытое море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Сообщается, что ЧП произошло на Арабатской Стрелке Генического района возле с. Генгирка. Примерно в 18:15 в полицию поступило сообщение от вожатой детского лагеря о том, что пятерых детей в возрасте от 13 до 15 лет на катамаране унесло в открытое море на 3 километра от берега. Дети приехали на отдых из Киева.

По словам начальника сектора полицейской деятельности на воде Херсонского городского управления полиции Максима Жаркова, операция по спасению детей развернулась мгновенно, поскольку погодные условия были крайне неблагоприятны: шторм, сильный порывистый ветер 10-15 м / с и дождь. Водные полицейские на служебном катере догнали катамаран, пересадили всех детей в катер, надели на них спасательные жилеты, а плавсредство взяли на буксир.

Полицейские спасли пятерых детей, которых на катамаране унесло в открытое море на Херсонщине 01

Маленьких отдыхающих доставили на берег полицейской станции ​​водной полиции в Геническ, где их уже ждали ювенальные полицейские, представитель службы по делам детей и работник лагеря.

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Также в сопровождении полиции несовершеннолетних отдыхающих отвезли в больницу, где после осмотра медиков выяснилось, что с детьми все хорошо, их здоровью ничего не угрожает. А в отношении вожатой лагеря, которая несла ответственность за детей, полицейские составили административный протокол по ст.184 "Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" КУоАП.

Полицейские спасли пятерых детей, которых на катамаране унесло в открытое море на Херсонщине 02
Полицейские спасли пятерых детей, которых на катамаране унесло в открытое море на Херсонщине 03
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии
+5
Мужика Вам Ольга нужно, чтоб от...ал так чтоб такой фигни в голову не лезло.
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20.08.2021 12:25
+4
пока детей уносило-вожатая похоже была зажатая...
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20.08.2021 12:02
+4
Рятувальники молодці, вожатим та дітям по шиї...
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20.08.2021 12:05
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шторм, сильный порывистый ветер 10-15 м / с и дождьИсточник: https://censor.net/ru/p3283781

И при таких условиях дура вожатая отпустила детей в море одних??
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20.08.2021 11:56 Ответить
не ее - не жалко, хуже не будет, потом хоть посмеемся!
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20.08.2021 11:59 Ответить
кто ж её спрашивал, в этом возросте "я всё уже знаю, я всё уже могу, никто м не не указ"
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20.08.2021 12:23 Ответить
Без сопровождения взрослого, без жилетов...
.издец.
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20.08.2021 11:57 Ответить
все ок, все в точности как наш найвеличніший керманич со страной делает
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20.08.2021 12:00 Ответить
пока детей уносило-вожатая похоже была зажатая...
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20.08.2021 12:02 Ответить
Рятувальники молодці, вожатим та дітям по шиї...
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20.08.2021 12:05 Ответить
мазай и зайцы
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20.08.2021 12:08 Ответить
Мужика Вам Ольга нужно, чтоб от...ал так чтоб такой фигни в голову не лезло.
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20.08.2021 12:25 Ответить
доктора ей надо
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20.08.2021 13:05 Ответить
мало того, он ждет пока ольгу отнесет на матрасе, тогда он оторвется...
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20.08.2021 13:04 Ответить
Русский язык служивых коробит...манкируют.А обязаны на мови!!.Ужас.При советах было больше украинского языка.Креминь-ау!
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20.08.2021 12:34 Ответить
Не лезьте в море на ветру от берега и не пускайте туда детей.
Ветер к берегу давно бы этих робинзонов назад прибил.
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20.08.2021 13:05 Ответить
Походу матрасы и катамараны треба оборудовать якорями.Як вариант. Поліцейські врятували п'ятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині - Цензор.НЕТ 2482
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20.08.2021 14:01 Ответить
Голови мозгами треба дооборудувати , па ходу .
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20.08.2021 16:55 Ответить
Похоже. что правила выживания, и как минимум - правила поведения на воде - темы для детей в лагерях. Не говоря уже о вожатых.
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20.08.2021 14:26 Ответить
Хто їм дав катамаран? Де жилети? Де дорослі? Чому їх п'ятеро, замість чотирьох? Де рятувальники і хто тупой вожатої курці довірив дітей?
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20.08.2021 15:38 Ответить
А кто такая сонщина?
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20.08.2021 18:43 Ответить
Відосік про те, як рускіє поліцейські оділися в форму українських і врятували рускозичних українських дітей... Бред! Україно, де ти ?
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21.08.2021 09:18 Ответить
 
 